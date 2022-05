Stikstof en de religie van de biodiversiteit

Het onverdraaglijke geknoei met de lijst van ‘rode boerderijen’, waarbij individuele boeren vermorzeld worden in een Kafkaiaanse mallemolen, noopt tot enige bescheidenheid en politieke excuses. Zou je toch denken. Zuhal Demir (N-VA) denkt daar echter helemaal anders over. In plaats van een toontje lager te zingen, schreeuwt ze nog luider moord en brand: de klassieke vlucht vooruit. Er zou met name wel degelijk een ‘zeer dringend en dwingend’ probleem zijn met stikstof. Handlanger van de EU Daarbij haspelt ze echter…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het onverdraaglijke geknoei met de lijst van ‘rode boerderijen’, waarbij individuele boeren vermorzeld worden in een Kafkaiaanse mallemolen, noopt tot enige bescheidenheid en politieke excuses. Zou je toch denken.

Zuhal Demir (N-VA) denkt daar echter helemaal anders over. In plaats van een toontje lager te zingen, schreeuwt ze nog luider moord en brand: de klassieke vlucht vooruit. Er zou met name wel degelijk een ‘zeer dringend en dwingend’ probleem zijn met stikstof.

Handlanger van de EU

Daarbij haspelt ze echter twee zaken door elkaar: er is inderdaad een, mede door haar partij gecreëerd, juridisch probleem met stikstof. Maar dat betekent in de verste verten niet dat er ook een dringend en dwingend ecologisch probleem mee gemoeid is. Anders gezegd: de Europese Unie (EU) gaat ons de komende jaren, met de hulp van minister Demir, een peperduur en pijnlijk stikstofbeleid door de strot duwen dat, bij nader inzien, zo goed als nergens voor nodig is.

Het juridische probleem

Europese richtlijnen dwingen Vlaanderen inderdaad om haar stikstofuitstoot te verlagen en om de ‘heilige’ natuurgebieden (Natura 2000) van de EU te beschermen. Die nitraat-, Natura- en NEC-richtlijnen werden trouwens soms mee door N-VA goedgekeurd. De NEC (‘national emission ceilings’)-richtlijn (2016) werd bijvoorbeeld goedgekeurd tijdens de regering Michel 1, waarvan N-VA lid was.

In die zin is Demir ironisch genoeg medeverantwoordelijk voor het probleem dat ze inroept als legitimatie voor haar beleid. Waarom heeft men de emissienormen bijvoorbeeld niet gekoppeld aan de bevolkingsdichtheid van een land of regio?

En dat juridische probleem gaat de komende jaren nog een stuk groter worden: in het kader van de ‘Green Deal’ komt er een ware ‘legislatieve vuurstorm’ op ons af. De Unie wil immers gebruik maken van het klimaatprobleem om nog meer beschermde natuur in te voeren en nog strengere normen op te leggen (nota: kunstmest draagt wel degelijk bij tot de opwarming).

Focus op natuurkwaliteit

Richtlijnen laten lidstaten echter enige vrijheid: er moeten bepaalde doelen bereikt worden, maar de manier waarop wordt overgelaten aan de lidstaten. Het huidige stikstofakkoord is maar één van de mogelijke manieren om de richtlijnen uit te voeren en kan wel degelijk aangepast worden.

In dit verband adviseerde het Nederlandse ‘Planbureau voor de Leefomgeving’ vorig jaar al om te focussen op natuurkwaliteit, veeleer dan op de uitstoot van stikstof. De Europese richtlijnen stellen immers niet stikstof, maar natuurkwaliteit centraal. Dat geldt echter niet voor alle richtlijnen – vrees ik.

Daarbij moet men volgens dit adviesorgaan ook nog eens uitgaan van feitelijk bodemonderzoek van natuurgebieden en zich niet louter baseren op simplistische modellen en kritische depositiewaarden. Die laatste impliceren in Nederland trouwens dat de stikstofnormen overschreden worden. Dat zelfs indien alle economische activiteiten stilgelegd worden (met één hondendrol per hectare per jaar worden ze al overschreden).

Het ecologische probleem

Demir maakt verder dus ook geen onderscheid tussen het juridische – en het ecologische stikstofprobleem. Nochtans is dat onderscheid cruciaal. Voor zover de antropogene emissie van stikstof überhaupt een ernstig probleem is, is het dat om te beginnen al veel minder dan drie decennia geleden, toen ze meer dan dubbel zo hoog lag als nu.

Bovendien gaat die dalende trend (ook die van ammoniak trouwens), zoals ik in mijn vorig stukje al zei, de komende jaren en decennia sowieso behouden blijven. Daar staan de energietransitie en de gedeeltelijke overschakeling van dierlijk vlees op vleesvervangers en goedkoop kweekvlees (voor simpel ‘bulkvlees’ als gehakt of kipfilet) garant voor.

Zeoliet

Als we niet afraken van fossiele brandstoffen (de grote bron van stikstofoxiden), gaat een steeds sneller opwarmende atmosfeer de natuur zoals we die nu kennen trouwens sowieso om zeep helpen. We moeten hoogstens doelstellingen blijven opleggen qua geleidelijke reductie van de ammoniakuitstoot, aangezien goedkoop kweekvlees normaliter pas binnen een paar decennia gaat doorbreken. Die uitstoot kan overigens gecontroleerd en eventueel bijgehouden worden met goedkope ammoniakmeters.

Daarbij wordt het goedkope en ammoniakabsorberende mineraal zeoliet wellicht ten onrechte over het hoofd gezien. Het zal op termijn trouwens ook ingezet worden om massaal methaan om te zetten in het veel minder problematische CO2. CO2 is tientallen keren minder efficiënt in het isoleren en dus opwarmen van de aardse atmosfeer.

Stikken we in stikstof?

Activisten stellen de zaken echter voor alsof stikstofemissies op het punt staan onze natuur te vernietigen. Na decennia van dalende uitstoot is er plots sprake van een heuse ‘crisis’, die direct en drastisch ingrijpen vereist. Vlaanderen stikt in de stikstof, luidt het letterlijk.

Zo zou de gezondheid van bomen ernstig bedreigd zijn. Als dat werkelijk zo is, hoe komt het dan dat er nog bomen overeind staan in het al bijna een eeuw in een ‘stikstofbad’ verzuipende Central Park, in hartje New York? Of langs drukke autosnelwegen?

De biodiversiteitreligie

Tot voor een aantal decennia, werd er sowieso geen groot probleem gemaakt van de uitstoot van stikstof. De natuur werd geacht zich aan te passen aan de mens. Zonder ingrijpen zou ze zich in onze streken op termijn inderdaad aanpassen aan de hoge, antropogene stikstofemissies. Stikstofresistente planten en dieren zouden zich opsplitsen in nieuwe soorten en uitgestorven soorten vervangen.

De moderne biodiversiteitbeweging (of –religie), die de bestaande biodiversiteit als een groot goed ziet en maximaal wil conserveren, ziet dat echter anders. De mens (en zijn vee) moet wijken, veeleer dan de natuur. In zijn boek ‘Catastrophic Thinking (2020)’ situeert David Sepkoski de start van deze beweging in 1986, toen het ‘National Forum on BioDiversity’ plaatsvond in Washington (zie ook de n-gram grafiek van dat woord). Ze werd aangezwengeld door ambitieuze biologen als de recent overleden E. O. Wilson (die zich mentaal nooit kon bevrijden van het baptisme).

Het is in dit verband allicht geen toeval dat de EU-nitraatrichtlijn dateert van 1991. Inmiddels staat het biodiversiteit gedachtengoed buiten kijf en is het hele EU-milieubeleid ervan doordrongen. Vandaar trouwens de invoering van de Natura 2000-gebieden (of de herintroductie van de wolf): de autocratische EU wil elitaire, diverse natuur. En dat zullen we geweten hebben.

Waanzin

Kortom: Vlaanderen gaat de komende jaren, in opdracht van een griezelig regelzieke Europese Unie, duizenden mensen de duvel aandoen, tientallen miljarden euro uitgeven en haar economisch weefsel verminken om een probleem op te lossen dat in de komende jaren en decennia vanzelf opgelost gaat raken en dat in hoge mate een exponent is van een verrassend moderne en discutabele doctrine.

Geld en economisch potentieel dat niet gebruikt gaat kunnen worden om bijvoorbeeld (minder diverse) natuurgebieden aan te leggen of op andere manieren de strijd aan te gaan met de (gevolgen van de) hoogst problematische opwarming van de aardse atmosfeer.

Als dat geen waanzin is, wat is het dan wel?