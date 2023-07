Biologische wapens die op afkomst of huidskleur besmetten

De Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. trok een debat op gang over geheime Chinese biologische wapens die ‘ethnically-targeted’ blijken. Dus virussen die enkel mensen van een bepaalde afkomst, etnie of ‘ras’ besmetten. De ecomodernistische auteur Michael Schellenberger bracht dit nieuws op zijn nieuwswebsite Public. China maakt misbruik van een achterpoortje in het Verdrag biologische wapens uit 1972. Het zou dit doen onder het mom van de ontwikkeling van vaccins. Althans, dat zei de zoon van de beroemde vermoorde presidentskandidaat…

De Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. trok een debat op gang over geheime Chinese biologische wapens die ‘ethnically-targeted’ blijken. Dus virussen die enkel mensen van een bepaalde afkomst, etnie of ‘ras’ besmetten.

De ecomodernistische auteur Michael Schellenberger bracht dit nieuws op zijn nieuwswebsite Public. China maakt misbruik van een achterpoortje in het Verdrag biologische wapens uit 1972. Het zou dit doen onder het mom van de ontwikkeling van vaccins. Althans, dat zei de zoon van de beroemde vermoorde presidentskandidaat Robert Kennedy.

Robert Kennedy Jr. is een van de presidentskandidaten bij de Democratische Partij. Als advocaat gespecialiseerd in milieu staat hij ook bekend als een groene jongen die tegen vaccins, kernenergie, oliemaatschappijen en pesticidefabrikanten ageert. Niet altijd even subtiel. Politieke tegenstanders schilderen Kennedy graag af als aanhanger van complottheorieën.

Virus wellicht etnisch doelgericht

De uitspraken over virussen zorgden niettemin voor internationale verontwaardiging. Niet bij de Chinese regering, maar bij de Joodse gemeenschap. Dat komt omdat Kennedy blijkbaar een antisemitische complottheorie oppikte. Die luidt dat het covid-19-virus zou bedoeld zijn als een biologisch wapen om blanken en zwarten te doden, maar Chinezen en joden te sparen.

Kennedy deed de uitspraken tijdens een etentje om geld in te zamelen. Hij zei dat ‘er een argument is om aan te nemen dat het virus etnisch doelgericht was’. Om de uitspraak nog erger te maken voegde Kennedy eraan toe dat ‘covid-19 gericht is op blanken en zwarten. De mensen die het meest immuun zijn, zijn Asjkenazische Joden en Chinezen’.

Dat is een uitspraak die erg doet denken aan de middeleeuwse beschuldiging dat Joden de bronnen besmetten of dat ze de pest verspreidden. Meestal gevolgd door antisemitische meutes die zich vergrepen aan de Joodse bevolking.

Uiteraard zei Kennedy niet dat de Chinese regering moedwillig blanken en zwarten uitkoos als slachtoffer of Joden of Chinezen spaarde. De Amerikaanse politicus zei dat ‘we niet weten of het moedwillig doelgericht was of niet’. Daarmee impliciet aangevend dat China het virus maakte.

Mensgemaakte docking-site in virus

De controverse liep ondertussen uit de hand. Daarom haastte Kennedy zich om een uitleg te tweeten ‘Ik heb nooit gesuggereerd dat het covid-19-virus geprogrammeerd was om Joden te sparen’. Misschien ook niet de slimste reactie. Bedoelde hij dat het wel de bedoeling was Chinezen te sparen? Of wou hij enkel de reactie van de Joodse gemeenschap ontmijnen?

De bewijzen waar Kennedy op zinspeelde waren dat het covid-19-virus verschillende uitwerkingen heeft op verschillende etnische groepen. Kennedy verdedigde zich dat hij die uitspraken deed tijdens een off-the-record-gesprek. Zijn beweringen baseerde hij op een studie uit 2021 waaruit bleek dat Chinezen, Finnen en Asjkenazische Joden het minst vatbaar zijn voor het virus, terwijl andere ‘rassen’ (sic) zoals blanken en zwarten vatbaarder zijn door de zogenaamde ‘furin cleave docking site’ die in het virus zit. Kennedy gaf in zijn tweet zelfs de link naar het wetenschappelijke artikel.

Volgens steeds meer onderzoekers vormt die ‘furin cleave docking site’ in het virus het bewijs dat het covid-19-virus door de mensen werd gemaakt. Omdat Chinese wetenschappers maanden voor de uitbraak van de coronapandemie subsidie aanvroegen voor dergelijke experimenten vormt dat opvallende verschil met alle andere coronavirussen voor velen een bewijs van de lablektheorie en het Chinese geheime onderzoek naar biologische wapens met coronavirussen.

Ondanks de controversiële uitspraken hield Kennedy tegelijk een betoog tegen het biologische wapenprogramma van China. Kennedy vindt een debat rond biologische wapens en vaccinonderzoek om te beschermen tegen die bio-wapens dringend noodzakelijk.

Biologische wapens

Binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten heerst grote bezorgdheid over etnisch geprogrammeerde virussen. De steeds anonieme bronnen die Public citeerde verwijzen dan naar China, Iran en Rusland. Temeer omdat de Chinese Communistische Partij etnisch programmeren propageert als precisiegeneeskunde.

‘Mijn punt was dat wat ze doen vreselijk is. In plaats van op voet van oorlog te zijn, zouden we vredesverdragen moeten tekenen om biologische wapens te controleren’, aldus Kennedy. De presidentskandidaat zou aan een boek bezig zijn getiteld The Wuhan cover-up (de doofpot van Wuhan).

De conclusie van Schellenberger en de andere auteurs is dat snel duidelijk moet worden wat we weten over etnisch geprogrammeerde biologische wapens en wat we eraan kunnen doen.