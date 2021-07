Bitcoin out, Digitale Yuan in

De alomtegenwoordige cryptomunt Bitcoin krijgt het hard te verduren op Chinese bodem. Zo maakte de overheid eerder al bekend dat het de grootste van alle cryptomunten nog harder gaat reguleren. Omwille van het toenemende energiegebruik en de beperkte controleerbaarheid, laat China de handel en de delving van de munt niet langer toe. Een louter strategische zet zo blijkt, aangezien de People’s Bank of China van plan is haar eigen virtuele munt te lanceren, de digitale Yuan. Door die lancering hoopt…

De alomtegenwoordige cryptomunt Bitcoin krijgt het hard te verduren op Chinese bodem. Zo maakte de overheid eerder al bekend dat het de grootste van alle cryptomunten nog harder gaat reguleren. Omwille van het toenemende energiegebruik en de beperkte controleerbaarheid, laat China de handel en de delving van de munt niet langer toe.

Een louter strategische zet zo blijkt, aangezien de People’s Bank of China van plan is haar eigen virtuele munt te lanceren, de digitale Yuan. Door die lancering hoopt China ook komaf te maken met de dominantie van de dollar in ons huidige financiële stelsel. De G7 hebben in hun laatste bijeenkomst hun bezorgdheid omtrent de toenemende dominantie van China al openlijk geuit.

Het einde van het Bitcoin-tijdperk?

De Chinese boycot was voor de Bitcoin beleggers de zoveelste opdoffer die ze de laatste maanden te verduren kregen. In de afgelopen drie maanden halveerde de koers van de cryptomunt. Ook de vele Chinese mining farms die Bitcoin delven, krabben zich in de haren, nu de handel en de delving van de munt niet langer meer zijn toegestaan. Initieel was het enkel het immense energieverbruik van Bitcoin dat China tegen de schenen schopte.

Maar nu blijkt toch vooral het oncontroleerbare karakter van de cryptomunt China parten te spelen. Tot in die mate dat het land nu het gebruik, de handel en de delving van alle cryptomunten verbiedt. Chinese banken of software bedrijven die toch betrokken zouden geraken bij een transactie lopen het risico om tijdelijk op non-actief gezet te worden. Het is een kwestie van tijd vooraleer een volgend land met gelijkaardige maatregelen op de proppen zal komen. Het is nog maar de vraag of het graf van Bitcoin daarmee niet al gedolven is.

Door het toenemende belang en de populariteit van e-commerce, komen de digitale munten de laatste jaren stevig opzetten. Door het gebruik van andere cryptovaluta te verbieden en een eigen digitale munt te lanceren behoudt China de volledige controle op haar economie. Dit zou een klap zijn in het gezicht van de vele cryptovoorstanders. De meeste cryptomunten zijn namelijk gelimiteerd in aantal en een centrale overheid kan ze niet bijmaken. Dankzij het private eigenaarschap van de cryptomunten zou diezelfde centrale overheid minder vat hebben op het consumentengedrag en daarmee dus ook op de economie. Laat nu net die liberalere manier van werken een doorn in het oog zijn van de Chinese overheid.

De digitale Yuan van de People’s bank of China

Het alternatieve monetaire systeem van cryptomunten is ongereguleerd en dat is niet naar de zin van de communistische partij van president Xi Jinping. De Chinese overheid zou al laten verstaan hebben dat cryptomunten zoals Bitcoin een directe bedreiging vormen voor het regime, omwille van hun oncontroleerbare karakter. Ook de People’s Bank of China deelt in die ongerustheid. Volgens Fan Yifei, plaatsvervangend gouverneur, vormen cryptovaluta een bedreiging voor het huidige globale monetaire systeem en de sociale stabiliteit.

Indien de People’s bank of China erin zou slagen om een eigen digitale valuta op de markt te brengen, zou het de eerste grote centrale bank wereldwijd worden die een virtuele munt uitgeeft. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten onderzoeken de mogelijkheid om ook een eigen munt te lanceren, maar dat proces verloop relatief traag door de voorzichtigere aanpak van beide. China daarentegen experimenteerde al met succes in een paar van zijn grootsteden, waaronder Hangzhou en Shanghai.

Waar blijven de EU en de VS?

Het feit dat de Europese Centrale Bank en zeker de Federal Reserve zolang wachten met de uitgifte van een eigen cryptomunt, zou hen op termijn wel eens zuur kunnen opbreken. Met de lancering van de digitale yuan zet China een grote stap om de dollar te vervangen als globale munt. Diezelfde conclusie werd ook getrokken op de laatste G7 bijeenkomst, waar gevreesd wordt dat de toenemende dominantie van China het opleggen van eventuele financiële sancties zal vermoeilijken.

Een risico dat de G7 zo snel mogelijk ingeperkt wil zien. Zo hebben zeven centrale banken uit de westerse landen en Japan een gezamenlijk initiatief gestart om het gebruik van digitale cryptomunten verder te onderzoeken. Ze zijn er momenteel wel van overtuigd dat één centrale bank de globale financiële stabiliteit niet in gevaar mag brengen door een digitale munt uit te geven. Hiermee gaan ze dus rechtstreeks in tegen de visie van de Chinese centrale bank.

‘Too big too control’

Daar lijkt China zich weinig van aan te trekken. Ook in het verleden was de grootmacht niet verlegen om hard op te treden als ze het gevoel had de controle te verliezen. Tal van Chinese bedrijven werden in het verleden door de overheid teruggefloten wegens ‘too big too control’. Het Alibaba van Jack Ma, het bedrijf achter WeChat en Bytedance van het wereldbekende TikTok hebben die harde aanpak in den lijve ondervonden. Nu de overheid ook de lancering van een eigen digitale munt promoot, lijkt China zelf met de dag een ‘too big too control’ probleem te worden.