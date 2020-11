Black Lives Matter: een massabeweging is geen militie

Jurgen Ceder is een intelligent man en vele teksten die hij publiceert, in ‘t Pallieterke en op Sceptr, zijn het lezen meer dan waard. Tegelijk vertoont hij soms trekjes van een demagoog die op een subtiele manier valse waarheden in een juist betoog smokkelt. Zo bijvoorbeeld in zijn recente pennenvrucht Nee, Trump gaat geen staatsgreep plegen . Hij begint goed met ‘de buitenlandjournalisten’ over de hekel te halen – Björn Soenens van de VRT, Maarten Rabaey van De Morgen, Ine…

Jurgen Ceder is een intelligent man en vele teksten die hij publiceert, in ‘t Pallieterke en op Sceptr, zijn het lezen meer dan waard. Tegelijk vertoont hij soms trekjes van een demagoog die op een subtiele manier valse waarheden in een juist betoog smokkelt. Zo bijvoorbeeld in zijn recente pennenvrucht Nee, Trump gaat geen staatsgreep plegen . Hij begint goed met ‘de buitenlandjournalisten’ over de hekel te halen – Björn Soenens van de VRT, Maarten Rabaey van De Morgen, Ine Roox van De Standaard – Siegfried Bracke noemt ze ironisch ‘de Amerikakenners’. Die beijveren zich inderdaad al maanden (eigenlijk jaren) met ons te tonen dat ze niet snappen dat Amerikanen geen Europeanen zijn. Maar soit.

Wat noem je een militie?

Ceder ergert zich aan hun recente neiging om te waarschuwen voor het gewapenderhand ingrijpen van rechtse milities. ‘De enige milities die al maanden heel wat Amerikaanse binnensteden terroriseren zijn Antifa en Black Lives Matter,’ schrijft hij. Laten we wel wezen: er zijn ongeregeldheden geweest in de VS in naam van Antifa en BLM, maar waren dat milities? Een militie is bij mijn weten een goed georganiseerd burgerleger met een eengemaakt commando. Was BLM dat? Ik heb de indruk van niet. Ik denk dat het om verspreide uitingen van volksprotest ging die spontaan optraden en waarvan – precies dankzij het ongeorganiseerd karakter – rabauwen gebruik maakten om te plunderen. Tot grote vertwijfeling van de oprechte protesteerders.

Let op: ik deel de motieven niet van BLM, ik denk dat ze zich van doelwit vergissen. In de VS bestaat er al lang onvrede met het politieoptreden, en beelden van hardhandig optreden waar je op zijn zachtst vragen bij kunt stellen, activeren dat. Het feit dat er zich zoveel incidenten op korte tijd voordeden, wijst erop dat er wel degelijk een structureel probleem bestaat. De kwestie is dat men dit verkeerd duidt. Er zijn ook zwarte agenten die zich bruut gedragen, en er zijn heel wat blanken die het slachtoffer zijn van blind geweld van zwarte onverlaten. Maar dat is geen raciaal probleem.

Bange softies en roekeloze macho’s

In Europa worden agenten sinds de jaren zestig – toen ze er ook wel eens durfden invliegen – sterk getraind in zelfbeheersing om te komen tot conflictbeheersing. Het gevolg is dat onze agenten zich eerder gedragen als sociaal assistenten dan als ordehandhavers, en niet meer weten hoe te reageren in conflictsituaties, temeer daar ze zich niet gedekt weten door hun superieuren, en door de politici. De recente incidenten in het Brusselse getuigen daarvan. In de VS daarentegen worden de agenten sterk doordrenkt van ‘law and order’-principes en bijhorende gevechtstechnieken. Zij weten dus in conflictsituaties zeer goed wat te doen, maar stellen vaak naderhand vast dat de publieke opinie dit afkeurt.

Daar komt bij dat die agenten, nog meer dan de onze, schrik hebben. De VS vormen een geweldscultuur waarin wapenbezit algemeen is. Als die agenten dus optreden in een probleembuurt, dan zijn ze doodsbenauwd. Typerend was dat bij de man die neergeschoten werd toen hij in zijn auto wilde stappen, nadat een agent hem aangemaand had om zich te laten arresteren. Achteraf wees men er op dat in die auto de kinderen van die man zaten, maar de vraag werd niet gesteld waarom hij dan het risico wilde lopen niet te gehoorzamen. Terwijl de verklaring van de agent dat hij te goeder trouw dacht dat hij een wapen wilde grijpen heel geloofwaardig was.

Papa was a rolling stone

De cowboycultuur, nog versterkt door de macho-opleiding van de agenten, creëert dus situaties waarin botsingen onvermijdelijk lijken en die worden dan raciaal geduid omdat zeker de zwarte gemeenschap – zoals de Amerikaanse Vlaming uit Georgia, die Bracke citeert – het pijnlijke rassenverleden cultiveert en exploiteert om eigen falen te verdoezelen. Het trieste feit is immers dat anderhalve eeuw na de bevrijding der slaven vele afstammelingen van die slaven een gemeenschap van verscheurd gezinsleven hebben opgebouwd. Niemand bezong dat ooit beter dan The Temptations in ‘Papa was a rolling stone, wherever he laid his head was his home, and when he died, all he left us was alone’. Mannen maken kinderen en vrouwen mogen ze grootbrengen, terwijl veel van die mannen zich overgeven aan drank en drugs.

Hoe weinig rassenrellen te maken hebben met ras, bleek trouwens rond de rellen rond Rodney King in 1991. Blanke politiemannen mishandelden een zwarte man en zwarten plunderen Koreaanse elektroshops. Het motief was, naast hebzucht, blijkbaar jaloersheid, want de recent ingeweken Aziaten doen het meestal na één generatie bijzonder goed. Omdat zij meteen opgevangen worden door hun clan die hen op weg helpt, maar ook resultaten verwacht. Terwijl de ‘native blacks’ in het beste geval vaak ter plaatse trappelen. Valt het trouwens niet op dat uitgerekend de twee zwarten die model staan voor hoe het wel moet – Barack Obama en Kamala Harris – geen native Afro-Americans zijn, maar recent geïmporteerden?

Herstellen van de cortisonen

Het is naar die voedingsbodem van zwarten ‘who are waiting for the pay-off’ dat je moet kijken als je de BLM-rellen wilt begrijpen. Dat doet Ceder niet, hij ziet milities die er niet zijn en kijkt weg van de milities die er wel zijn. Blijft de vraag of deze, en a fortiori Trump, een staatsgreep voorbereiden. Maar wat bedoelde Trump dan toen hij zei: ‘Lay back, stand by’? Was dat om te lachen? De kwestie is dat Trump een ongeleid projectiel is en heel traag tot het besef komt dat hij zijn achterban niet gemobiliseerd krijgt – zijn miljoenenmars werd er een van enkele tienduizenden. En dat de milities zich realiseren dat ze wel stoer kunnen doen, maar dat hun mars naar regeringsgebouwen een operettevertoning zou worden zoals die in München in 1923.

Wil dat zeggen dat Trump dit niet liever anders had gezien? Het wil vooral zeggen dat het Amerikaanse systeem overeind blijft. Het trumpisme mikt nu op 2024, eventueel met Ivanka of Jared Kushner als boegbeeld. Zij tomen Trump in om hun kansen niet te bederven. Hijzelf herstelt waarschijnlijk van de cortisonen die hem na corona op de been hebben gehouden.