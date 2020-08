Blindstaren op islam

Op 12 augustus heeft een islamitische terreurgroep in Mozambique de haven van Mocimboa da Praia ingenomen. De groep is gelieerd aan IS en heeft volgens waarnemers de intentie om de religieuze pluraliteit van het land te vernietigen. Zoals IS dat in Irak en Syrië probeerde. 200.000 mensen zijn in de regio op de vlucht.

Het religieus terrorisme in Afrika groeit angstwekkend. Mozambique volgt andere Afrikaanse landen zoals Mali, Burkina Faso en Nigeria. Niet toevallig landen waar een religieus gemengde populatie woont. Er wordt gevreesd dat de Sahel de nieuwe thuisbasis wordt van IS. In die regio zouden zo’n miljoen mensen op de vlucht zijn voor religieus gerelateerd geweld. En West-Afrika is al niet erg stabiel, zoals de staatsgreep in Mali aantoont.

Religieus staatsgeweld

Victor en Shamiram Bet-Tamraz zijn afgelopen zaterdag 11 augustus 2020 Iran ontvlucht. Shamiram (64) zou die dag aan haar vijf jaar durende straf beginnen in de gevangenis. Victor (65) was veroordeeld tot tien jaar cel vanwege het leiden van een huiskerk en het opvangen van ex-moslims. Het echtpaar zat al in de cel en moet al jaren een frustrerende rechtsgang ondergaan. Ook hun kinderen werden daarbij al opgepakt en opgesloten. (bron Article 18)

Christenen in Iran ervaren zware restricties op het beleven van hun geloof. Kleinere christelijke groeperingen hebben het er heel moeilijk. Ex-moslims die christen geworden zijn, worden vaak wegens blasfemie of propaganda tegen de Islamitische Republiek vervolgd en opgesloten. In Iran staat je religie vermeld op je identiteitskaart. Enkel islam, christendom en zoroastrisme zijn erkend. Wie een ander geloof heeft moet dat ontkennen of kan geen identiteitskaart krijgen.

Christelijke wortels

Ook in andere landen is er vervolging vanuit de staat op andersgelovigen. In China, Noord-Korea, Eritrea en Rusland bijvoorbeeld. Zoals het voorbeeld met de Oeigoeren in China leert, is vervolging geen voorrecht van christenen. Net zoals het ook niet enkel moslimregimes zijn die vervolging van religieuze minderheden organiseren of gedogen. Om India en Bhutan maar niet te noemen.

Rusland beroept zich zelfs op de bescherming van haar christelijkheid om nieuwe religieuze bewegingen te vervolgen. Zo is er sinds 2017 er een wet in Rusland gericht tegen Jehova’s Getuigen. De bescherming van de vrijheid wordt er als argument gebruikt om de vrijheid van religie aan banden te leggen.

Internationale dag

Net omdat de religieuze onverdraagzaamheid wereldwijd een probleem blijkt, is sinds vorig jaar 22 augustus, vandaag dus, de Internationale Dag ter herdenking van de slachtoffers van geweld op basis van religie of geloof.

Die dag komt niet te vroeg, zo blijkt. Er wordt openlijk goedkeurend gesproken over de Chinese genocide op de Oeigoeren, omdat het moslims zijn. ‘De concentratiekampen komen er niet zomaar en zijn een reactie van de overheid om rust te brengen in de regio. Dit lijkt me een goede oplossing.’ Las ik op een forum. Het is een beschamende redenering. Ondertussen zouden meer dan een miljoen mensen in kampen zitten. Zijn dat allemaal terroristen? Neen, 99,9% is waarschijnlijk onschuldig. Maar het zijn moslims, en dan schijnt voor sommigen alles te zijn toegestaan.

Christelijk Rusland

Zo is er ook bij ons steun voor Poetins beleid voor een christelijk Rusland. Alles wat niet in dat orthodoxe plaatje past, wordt het leven heel zuur gemaakt. Je kan veroordeeld worden tot jaren werkkamp voor het leiden van een gebed in je huis. Welke terreurdaden deden de Getuigen van Jehova in Rusland? Of is Rusland onveilig geworden door aanhangers van Falun Gong of protestantse huiskerken?

In september 2019 heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken visumbeperkingen opgelegd aan twee Russische functionarissen vanwege hun betrokkenheid bij de marteling en onmenselijke behandeling van Getuigen van Jehovah in hun hechtenis. De VS riep de Russische regering op om de vervolging van de groep te beëindigen. Een VS rapport spreekt dus over ‘marteling’. Laat dat goed tot u doordringen.

Sektes

Er is altijd wel een reden om religieuze minderheden te viseren. Een campagne tegen ‘sektes’ bijvoorbeeld. In China is ‘sociale stabiliteit’ de reden om nieuwe religieuze bewegingen te vervolgen. In de eerste helft van 2020 werden in China meer dan 1.500 leden van de Church of the Allmighty God opgepakt. De grootste nieuwe religieuze beweging in China. Daarbij zou voor zo’n 700.000 euro aan geld en goed in beslag genomen zijn.

Opgepakt worden, zonder proces verdwijnen in een gevangenis, je eigendommen aangeslagen, ouders en kinderen worden gescheiden en elk apart ‘heropgevoed’. Dat is het lot van vele leden van nieuwe religieuze bewegingen in China. Allemaal zonder enige vorm van proces.

Religieuze verblinding

Religies die zijn toegelaten, worden streng gecontroleerd, met slimme camera’s en artificiële intelligentie. Een totalitaire staat, die je volledige doen en laten volgt en daar consequenties aan verbindt. Dat is de heerlijke nieuwe wereld waar die hedendaagse China-aanhangers zo op roemen. Omdat ze ageren tegen moslims. Het is religieuze verblinding die op een dag als vandaag aan de kaak gesteld moet worden.

U mag vinden dat de islam meer politiek is dan religie. U mag alle religies nonsens vinden. Net zoals u Getuigen van Jehova of Scientology een sekte mag noemen. Ik zal uw recht om dat te zeggen blijven verdedigen. Maar zolang die geloofsgroepen, geen strafbare feiten plegen, zijn ze vrij om hun geloof te beleven. Dat is nu die democratie en die rechtstaat. Dat zijn de mensenrechten waar wij, terecht, fier op zijn.

Mensenrecht

Wie oproept tot haat en geweld is strafbaar. Wie terreur wil plegen en dat met raad en daad steunt is strafbaar. Of dat in de naam van God is of niet, dat maakt geen verschil. Daar hebben we wetten voor. Maar het kan en mag geen reden zijn om hele geloofsgemeenschappen die daar geen schuld aan hebben te vervolgen. Op welke manier dan ook.

Trouwens, wie de vrijheid van religie als basisrecht, als mensenrecht, graag in twijfel trekt, zoals de filosoof Maarten Boudry, bedenk dan dat die vrijheid van geloof en religie er ook gekomen is om wie geen geloof heeft te beschermen. Want ook niet-gelovigen zijn een religieuze minderheid die heel vaak het slachtoffer is van vervolging. Bezint dus eer ge begint aan de mensenrechten te morrelen.