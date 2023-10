Blufpoker en postjes bedelen bij MR

Terwijl de MR draalt over de vraag of ze voor of na de verkiezingen van 2024 zelf voorzittersverkiezingen organiseert, is centrumpartij Les Engagés aan een opmars bezig. Net daardoor komt de positie van MR-partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez verder onder druk te staan. Althans voor de bühne. Georges-Louis Bouchez’ positie staat onder druk, zo blijkt uit de Franstalige perscommentaren van begin deze week. Het partijbureau van maandag zou het toneel zijn geweest van openlijke oppositie tegen Bouchez. Vooral de eigengereide communicatie van…

Georges-Louis Bouchez’ positie staat onder druk, zo blijkt uit de Franstalige perscommentaren van begin deze week. Het partijbureau van maandag zou het toneel zijn geweest van openlijke oppositie tegen Bouchez. Vooral de eigengereide communicatie van Bouchez is steeds problematischer aan het worden voor heel wat Franstalig-liberale kopstukken, zoals voormalig eerste minister Sophie Wilmès.

Hoewel je dat met een korrel zout moet nemen – een deel van de klassieke pers zoals RTBF en Le Soir lusten Bouchez’ communicatiestijl gewoonweg zelf niet wegens te rechts – kunnen de Franstalige liberalen natuurlijk niet het basisprobleem blijven ontkennen: de peilingen zijn slecht. En dan is er altijd gemor.

Psychologische schade door grotere PTB

Als er nu verkiezingen zijn, zou 19,7% van de Walen voor de MR stemmen. Daarmee komt de partij op de derde plaats te staan. Al liggen PS (21,8%) en PTB (19,8%) wel heel dichtbij, de psychologische schade van een grotere communistische partij is een feit. Zeker wanneer Bouchez zichzelf tot doel heeft gesteld om 30% van de stemmen te halen. Net om de macht van links en de PTB te breken.

Sophie Wilmès voert in de peiling zowel in Wallonië als in Brussel de ranglijst van meest populaire politicus aan. Zij ruikt nu haar kans om de positie van Bouchez verder te ondergraven. En om haar eigen eisen te stellen.

Bouchez lag al langer onder vuur. Wilmès en enkele liberale oudgedienden zoals Denis Ducarme lusten de stijl van Bouchez van in het begin niet. Voor hen moet de MR een vriendelijkere sociaalliberale koers varen. Weg van het ‘populisme’ van de jonge Bouchez. Bouchez kreeg tot nu nog krediet. Dat krediet lijkt nu op.

CDH vecht terug

20% van de stemmen in een peiling is immers geen 30%, zoals vooropgesteld. Die kloof tegen juni 2024 dichten lijkt onmogelijk.

En dus dringt een deel van de MR onder druk van Wilmès aan op voorzittersverkiezingen. Niet rechtstreeks, maar door Bouchez zijn leiderschapsstijl onder vuur te nemen. Door te klagen over ‘te harde communicatie’.

Voorzittersverkiezingen zijn sowieso al gepland dit najaar. Waarschijnlijk worden ze verdaagd tot het najaar van 2024. Daarom is Wilmès’ kritiek voor een deel ook blufpoker.

Voorzittersverkiezingen zo kort voor de verkiezingen van 2024 kunnen de MR immers in een lastig parket brengen. Stel dat Bouchez te goed scoort als voorzitter? Dan riskeren enkelen hun positie en moeten ze zich neerleggen bij een goed scorend ‘populisme’. Maar stel dat Bouchez slecht scoort? Dan weet de buitenwereld dat de MR een uiterst verdeelde partij is. Met een opvolger die mogelijk veel minder bevlogen is dan Bouchez.

MR niet incontournable

De behoorlijk goede score van centrumpartij Les Engagés speelt mee in de weging om Bouchez nu aan te vallen. De voormalige christendemocraten doen het in de peilingen steeds beter – 13,8% tegenover 10,3 % voor de zomer. Nochtans hadden velen het voormalige CDH afgeschreven. Maar een grondige vernieuwingsoperatie en enkele nieuwe Waalse kopstukken blijken wonderen te doen voor de centrumpartij.

Met hoe de zaken er nu voor staan, zal de MR niet incontournable worden in Wallonië, zoals Bouchez beloofde. Dus moet de MR nu al coalitiepartners zoeken. Zeker om de macht van links alsnog (een beetje) te breken. En dat kan alleen met hulp van Les Engagés.

Klassieke tripartite

Een snel rekensommetje leert bijvoorbeeld dat een klassieke tripartite van PS, Les Engagés en MR in Wallonië nu nipt kleiner is dan een links blok van PS, PTB en Ecolo – 55,3% tegenover 56,5%. Dat verschil overbruggen is realistischer dan als partij alleen 30% van de stemmen te proberen halen. Om deel te kunnen nemen aan de macht, zal de MR bijgevolg meer naar het centrum moeten opschuiven.

En Bouchez zelf? Die wil graag voorzittersverkiezingen. ‘Als mijn uitdagers interne verkiezingen willen, dat ze er dan openlijk om vragen. Maar waarom doen ze dat niet? Omdat ze weten dat ik de voorzittersverkiezingen ga winnen. Zij willen nu gewoon graag al over ministerposten praten’, zo zegt de partijvoorzitter in La Capitale.