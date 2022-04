Bob De Brabandere in Budapest: ‘Toegang tot media wordt niét gedomineerd door Orbán.’

Zondag mochten de Hongaren naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De stembusslag is - zeer tegen de zin van het Europese establishment - uitgedraaid op een klinkende overwinning voor de Fidesz-KDNP-alliantie van premier Victor Orbán. Volgens VB-senator Bob De Brabandere verliep alles correct. Orban wordt verweten verantwoordelijk te zijn voor democratische erosie in Hongarije. Zo zijn beschuldigingen over inmenging in de rechterlijke macht, het inperken van de vrije meningsuiting en het ondermijnen van eerlijke verkiezingen niet van de lucht. Een…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Zondag mochten de Hongaren naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De stembusslag is – zeer tegen de zin van het Europese establishment – uitgedraaid op een klinkende overwinning voor de Fidesz-KDNP-alliantie van premier Victor Orbán. Volgens VB-senator Bob De Brabandere verliep alles correct.

Orban wordt verweten verantwoordelijk te zijn voor democratische erosie in Hongarije. Zo zijn beschuldigingen over inmenging in de rechterlijke macht, het inperken van de vrije meningsuiting en het ondermijnen van eerlijke verkiezingen niet van de lucht. Een tweehonderd waarnemers tellende missie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) was aanwezig om het verloop van de verkiezingen te volgen.

Overwinning Orbán

Orbán haalt, met een opkomst van 68%, opnieuw een tweederdemeerderheid. Oppositieleider Péter Márki-Zay heeft zijn nederlaag toegegeven, maar niet zonder te stellen dat propaganda de verkiezingen heeft bepaald. Bob De Brabandere, senator voor het Vlaams Belang en lid van het parlement van de raad van Europa, is op dit moment in Hongarije. Hij maakt deel uit van de OVSE-missie die waarnemers voor de stembusgang levert om het correcte verloop te controleren.

‘Ik heb negen stembureau’s bezocht,’ meldt De Brabandere. ‘Daar viel niets op aan te merken. Iedere keer waren er waarnemers van zowel oppositie als meerderheid ter plaatse. Het stemmen verliep op een correcte manier. Ik heb nergens malversaties kunnen vaststellen.’

Toegang tot media en straatbeeld is 50-50

Men verwijt Orbán eerlijke verkiezingen te ondermijnen, onder meer door de oppositie de toegang tot de media te ontzeggen. Oppositieleider Márkí-Zay had het over een overwinning gebaseerd op propaganda. Klopt dat?

‘Ik heb kunnen vaststellen dat er een evenwicht was tussen affiches van meerderheid en oppositie. Het is gewoon niet waar dat de partij van Orbán in het straatbeeld oververtegenwoordigd zou zijn. Dat gaat gelijk op.’

Orbán domineert wel de staatsmedia en gunt de oppositie daar geen plek. Daar kan je toch moeilijk omheen?

‘Het medialandschap zit hier anders ineen dan bij ons. Het is inderdaad zo dat de staatsmedia en de conservatieve pers Orbán steunen. En – in tegenstelling tot bij ons – kent Hongarije een belangrijke conservatieve stroming binnen de pers. Daar moet niemand doekjes om winden. Dat is een feit.’

Krantenkiosk

‘Dus wanneer je in een krantenkiosk vraagt naar alle dag-, week- en maandbladen die pro-Orbán zijn, krijg je een hele stapel voorgeschoteld. Maar wanneer je diezelfde vraag stelt over anti-Orbán bladen, krijg je een even grote stapel geserveerd.’

‘Wat radio-en TV-kanalen betreft, heeft Orbán inderdaad de steun van staatsmedia. Daar staat tegenover dat alle vrije, private kanalen sterk links en anti-Orbán georiënteerd zijn. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat vooral de grote aanwezigheid van een conservatieve pers de Westerse goegemeente een doorn in het oog is. Het is niet zo dat Orbán meer toegang heeft tot mediakanalen. Er is hier wel degelijk een evenwicht. De verdeling tussen links-progressief en rechts-conservatief is ongeveer 50-50.’

‘Met die inperking van de vrije meningsuiting lijkt het toch wel mee te vallen. Ik heb hier in Budapest grote affiches zien hangen waarop werd opgeroepen niet op de Putin van Hongarije te stemmen. Zo’n zaken kunnen hier dus nog steeds, ondanks de beschuldigingen die men Orbán vanuit de EU naar het hoofd slingert.’

Geen opvangchaos voor Oekraïense vluchtelingen

U bent nu in Hongarije. Heeft u zicht op hoe het met de Oekraïense vluchtelingen gaat? Zijn die daar massaal aanwezig?

‘Ik heb hier een opvangcentrum – of beter een opvangdorp – kunnen bezoeken. Dat was dik in orde en wel wat anders dan bij ons in België. Hier zie je geen opvangchaos. De vluchtelingen hebben hier niet te klagen over de opvang. Alles is aanwezig, tot en met Xboxen (computerspelconsoles, red.) om de kinderen afleiding te bezorgen. Dat is andere koek dan wat wij gewoon zijn.’