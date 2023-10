Boerenkrijg in Vlaams-Brabant: Natuurpunt palmt private landbouwgronden in

De onvrede over de werking van natuurorganisatie Natuurpunt neemt toe. In het Vlaams-Brabantse Glabbeek verzet burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij-Lijst Dedecker) zich tegen ambitieuze vergroeningsplannen van Natuurpunt waarbij landbouwgrond zonder overleg aan natuurgebieden wordt vastgeklonken. De stikstofdiscussie in de Vlaamse regering werkt als een katalysator voor zulke conflicten, zo blijkt. Peter Reekmans verslikte zich in zijn koffie toen hij enkele dagen geleden op de website van Agentschap Natuur en Bos (ANB) plots opmerkte dat er een nieuw Natuurbeheerplan voor het brongebied…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

De onvrede over de werking van natuurorganisatie Natuurpunt neemt toe. In het Vlaams-Brabantse Glabbeek verzet burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij-Lijst Dedecker) zich tegen ambitieuze vergroeningsplannen van Natuurpunt waarbij landbouwgrond zonder overleg aan natuurgebieden wordt vastgeklonken. De stikstofdiscussie in de Vlaamse regering werkt als een katalysator voor zulke conflicten, zo blijkt.

Peter Reekmans verslikte zich in zijn koffie toen hij enkele dagen geleden op de website van Agentschap Natuur en Bos (ANB) plots opmerkte dat er een nieuw Natuurbeheerplan voor het brongebied van de Vossel was. Dat riviertje stroomt door het Hageland, op de grens van de gemeenten Glabbeek en Lubbeek.

Flinke delen van dat stroomgebied zijn nu al erkend natuurgebied. Maar volgens de visie van Natuurpunt moet het ambitieuzer. Op de plannen is duidelijk te zien dat Natuurpunt uitgaat van een groot natuurgebied dat naast delen van de gemeente Glabbeek, ook flink wat terreinen in de aangrenzende gemeenten Lubbeek, Tienen en Tielt-Winge bevat.

Concreet wil Natuurpunt de nu al bestaande natuurgebieden in de vier gemeenten met elkaar verbinden. Landbouwgronden in privéhanden daartussen worden mee ingekleurd. Zo gaat Natuurpunt van 77 hectare natuurgebied naar maar liefst 513 hectare. 170 hectare daarvan ligt op het grondgebied van Glabbeek.

Maar dat is volgens burgemeester Reekmans in strijd met het gemeentelijke structuurplan en het gewestplan, dat de ruimtelijke ordening in Vlaanderen regelt. Daarom gaat Glabbeek bezwaren indienen.

Geen manier van werken

‘Ik heb er een fundamenteel probleem mee dat ik zoiets moet vernemen via een website’, zegt Peter Reekmans aan Doorbraak. ‘We krijgen tot 11 oktober de tijd om bezwaren in te dienen. Het ergert me mateloos dat Natuurpunt niet gewoon vooraf met ons contact opneemt om dat te melden. Het kan niet de bedoeling zijn dat mijn landbouwgemeente zomaar een natuurgemeente wordt. Glabbeek moet ook een landbouwgemeente blijven.’

De nieuwe manier van werken van Natuurpunt vervangt volgens Reekmans een meer gezapige lokale aanpak waarbij natuurbeheersorganisaties en boeren – soms na veel geruzie – compromissen bereiken en zo aan gezamenlijk natuurbeheer doen. Daarbij wordt volgens Reekmans altijd een evenwicht bewaard.

‘Ik heb goede contacten met Natuurpunt. Ik heb samen met hen al landbouwgrond aangekocht om er natuurgebied van te maken. Samenwerken is mogelijk. Ook met boeren. Maar je moet de boeren er wel bij betrekken. Dit is een landbouwstreek. De gemeente kan optreden als buffer tussen Natuurpunt en de Boerenbond en zo compromissen mogelijk maken.’

Papier

Argumenten dat de nieuwe visie van Natuurpunt juridisch niet bindend is, overtuigen Reekmans niet.

‘Het staat wel op papier, hé. Ik merk ook dat bouwvergunningen die in mijn gemeente al zijn goedgekeurd, nu worden geschorst op basis van een visienota van de provincie Vlaams-Brabant. Zulke globale visienota’s stellen dus wél iets voor. Ik ben daar niet gerust in.’

De kern van de zaak is dat, volgens Reekmans, Natuurpunt te veel macht krijgt onder deze Vlaamse regering. ‘Dat is zo sinds Vlaams minister van Milieubeleid Zuhal Demir (N-VA) aangetreden is. Dit is donkergroen beleid. Natuurpunt eigent zich bevoegdheden toe die hen niet toekomen. Hier moeten we de lijn in het zand trekken. Want als we nu niet ingrijpen, zal dit overal in Vlaanderen zo gaan.’

Stikstof

Ook de stikstofdiscussie – waarbij Natuurpunt en de Boerenbond ook al lijnrecht tegenover elkaar staan – veroorzaakt volgens Reekmans toenemende onvrede in landbouwgemeenten.

‘In Glabbeek zijn er drie stikstofbedrijven die volgens de Vlaamse administratie te veel stikstof uitstoten. Die mensen zijn bereid om hun uitstoot te verminderen door te investeren in nieuwe technologie. Maar omdat er is geen duidelijk kader is, twijfelen ze. Nu al wordt het problematisch om landbouwvergunningen af te leveren. Wees vandaag maar eens een jonge boer. Dit lijkt meer op een aanval op het platteland.’

Natuurpunt wil pas later reageren op de controverse rond het Hagelandse Natuurbeheerplan, klinkt het bij de organisatie.

Op de regionale zender ROB tv zei een woordvoerder van Natuurpunt eerder dat zij louter de procedures volgen.

‘Als u een bouwvergunning aanvraagt, dan moet u ook zelf een kijkje nemen op een website. Natuurpunt probeert de natuur te verdedigen. Als wij alleen maar volgens consensus zouden werken, dan zou er in deze streek geen enkel natuurgebied zijn’, zegt Pieter Abts van de organisatie.