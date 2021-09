Boostershot voor 65-plussers: geen invloed op Covid Safe Ticket, volgens kabinet Vandenbroucke

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om ook aan alle personen van 65 jaar en ouder een bijkomend vaccin -of boostershot- aan te bieden. Voor mensen met een verlaagde immuniteit en de bewoners van woonzorgcentra zette de IMC de voorbije weken en dagen al het licht op groen voor een bijkomende vaccinatie met een Pfizer- of Moderna-vaccin. Positief advies HGR voor boostershot 65-plussers In haar advies van 24 september beveelt de Hoge Gezondheidsraad een additionele dosis met een mRNA-vaccin…

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om ook aan alle personen van 65 jaar en ouder een bijkomend vaccin -of boostershot- aan te bieden. Voor mensen met een verlaagde immuniteit en de bewoners van woonzorgcentra zette de IMC de voorbije weken en dagen al het licht op groen voor een bijkomende vaccinatie met een Pfizer- of Moderna-vaccin.

Positief advies HGR voor boostershot 65-plussers

In haar advies van 24 september beveelt de Hoge Gezondheidsraad een additionele dosis met een mRNA-vaccin tegen COVID-19 aan voor bewoners van woonzorgcentra en serviceflats, in residentiële voorzieningen voor mensen met een handicap en gerontopsychiatrische voorzieningen en mensen vanaf 65 jaar. ‘Op basis van dit advies besliste de IMC vandaag daarom om ook aan iedereen uit deze leeftijdsgroep een bijkomende prik aan te bieden met een mRNA-vaccin. Ook zij lopen immers door een minder goed werkende immuniteit risico op ernstige ziekte door COVID-19’, zo klinkt het in een persbericht dat op zaterdag 25 september de wereld werd ingestuurd.

‘Deze vaccinatie zal gefaseerd verlopen’, luidt het verder, ‘te beginnen met personen van 85 jaar en ouder die al in de komende dagen een uitnodiging zullen ontvangen. De timing en organisatie voor de vaccinatie van de 65 tot 84-jarigen wordt in de volgende dagen op punt gesteld door de Taskforce vaccinatie van het Regeringscommissariaat zodat de IMC hierover woensdag een beslissing kan nemen. Daarnaast zal ook de eventuele vaccinatie in andere settings die de HGR aanbeveelt, zoals in voorzieningen voor mensen met een handicap, verder geanalyseerd en besproken worden. Door deze boostervaccinaties wordt opnieuw een ‘verdedigingslinie’ versterkt tegen de viruscirculatie, ziekten en een mogelijke overbelasting van ons gezondheidszorgsysteem.’

Toch bedenking internationale solidariteit

Het advies van de HGR is over de hele lijn positief, al wordt er op het einde een bedenking gemaakt. ‘Er is eveneens ethisch en wetenschappelijk de aanbeveling om eerst de hele wereld te

vaccineren tegen COVID-19, met een basisvaccinatie. Het verwachte voordeel van het toedienen van een bijkomende dosis aan ouderen en risicopopulaties in België, moet worden afgewogen tegen de ethische en morele plicht om te komen tot een eerlijke verdeling van vaccins over alle landen. Een hogere basisvaccinatiegraad in alle landen zou bovendien het risico kunnen verminderen dat er nieuwe varianten ontstaan die dan voor België opnieuw een potentiële bedreiging vormen.’

Wat met Covid Safe Ticket?

De vraag die ons bezighoudt is wat dit betekent voor het Covid Safe Ticket (CST). 65-plussers krijgen een derde prik -een boostershot- aangeboden, maar gaat het al dan niet accepteren daarvan invloed hebben op hun vrijheid? Door zijn verklaringen in Terzake van enkele weken geleden, liet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al verstaan dat mensen die een prik weigeren zich mogen verwachten aan vrijheidsbeperkingen. Verliezen uitgenodigden voor het boostershot hun toegang tot het publieke leven indien ze niet op deze aanbieding, dat op vrijwillige basis wordt aangeboden, ingaan?

‘Neen’, verklaart Jan Eyckmans, woordvoerder van Vandenbroucke, stellig. ‘Het Covid Safe Ticket blijft gebaseerd op de eerste twee prikken. Voorlopig is het door de technici in het systeem zo geprogrammeerd dat de derde prik niet wordt meegenomen voor het CST.’

Blijft dit ook zo in de toekomst?

‘Daar kan ik me niet over uitspreken, maar op dit moment is het zo afgesproken dat het CST voor iedereen op twee dosissen gebaseerd blijft (behalve Johnson & Johnson, waar maar één dosis vereist is – WM). Het al dan niet laten zetten van een boostershot heeft op dit ogenblik geen invloed op het CST.’

Op dit moment blijven twee dosissen dus volstaan om te genieten van je grondrechten. Naar de toekomst toe zijn er echter geen garanties. Dat het tij snel kan keren, leerde ons de recente geschiedenis. We zijn ondertussen geëvolueerd van ‘enkel coronapas om internationaal te reizen’ naar ‘HoReCa- of theaterbezoek? Pasje, asjeblieft!’ Ook van de belofte dat we na 70% vaccinatiegraad het ‘Rijk der Vrijheid’ mochten betreden, schiet niet veel meer over. In Israël ging men al vroeger over tot het zetten van een derde prik. Daar is die wel noodzakelijk om een groene coronapas te bekomen.