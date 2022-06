Boris Johnson wint vertrouwensstemming, maar Tory Civil War is begonnen

41% van de parlementaire fractie van de Conservative Party is het vertrouwen in Boris Johnson kwijt. 211 leden van zijn fractie stemden in een vertrouwensstemming voor de premier en 148 leden stemden tegen. Interessant weetje: volgens Conservative Home, de welingelichte website die dienst doet als de spreekbuis van de achterban van de Conservatives, zegt 55% van de partijleden dat de premier moet opstappen. Boris Johnson is toast, zoals ze dat op het eiland zeggen. Klingon Aanhangers van de premier argumenteren dat…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

41% van de parlementaire fractie van de Conservative Party is het vertrouwen in Boris Johnson kwijt. 211 leden van zijn fractie stemden in een vertrouwensstemming voor de premier en 148 leden stemden tegen. Interessant weetje: volgens Conservative Home, de welingelichte website die dienst doet als de spreekbuis van de achterban van de Conservatives, zegt 55% van de partijleden dat de premier moet opstappen. Boris Johnson is toast, zoals ze dat op het eiland zeggen.

Klingon

Aanhangers van de premier argumenteren dat hij maandagavond een overwinning boekte en dat hij met het resultaat een streep kan trekken onder de discussie over zijn leiderschap. Een jaar lang kan niemand binnen zijn partij hem nog uitdagen. Maar dat is toch buiten de aard van de Conservative Party gerekend. Ter vergelijking: Margaret Thatcher werd in 1990 ook uitgedaagd en won een vertrouwensstemming. De IJzeren Dame was al elf jaar premier en won driemaal glansrijk de verkiezingen. Maar de interne overwinning van premier Thatcher was zo krap dat ze slechts enkele dagen later toch opstapte.

Minder lang geleden onderging Theresa May in december 2018 dezelfde partijprocedure als Boris Johnson. Zij won de stemming, maar botste op een weerstand van 37% binnen de eigen fractie. De Britse pers grapte dat Theresa May de ‘kling-on’-premier was. Ze beeldden haar af als een Klingon, het fictieve volk uit de SF-serie Star Trek, omdat ze zich vastklampte (in het Engels: to cling on) aan haar ambt. Een half jaar later maakten de partijbonzen – the men in grey suits – de premier diets dat haar tijd op was. We gaan nu Boris Johnson zien vervellen tot een soortgelijke Klingon, tot het moment dat de partij er genoeg van heeft.

Jeremy Corbyn van de Tory’s

Vrijdagochtend was aan de trappen van de indrukwekkende St Paul’s Cathedral te horen hoe diep de populariteit van Boris Johnson gezakt is. De prominenten van het land arriveerden een na een aan de kathedraal om het platina jubileum van hun hoogbejaarde koningin te vieren. De premier stapte met zijn echtgenote uit de ministeriële auto toen de omstanders de premier uitjouwden.

Dat men in het progressieve Londen ‘boe!’ roept naar een conservatieve premier verrast niet, maar de mensenrijen die bijeen troepten voor de kathedraal beantwoorden gemiddeld niet aan het klassieke progressieve profiel. Dit was een groep van overtuigde monarchisten die een glimp wilde opvangen van de koninklijke familie. Het is het slag van mensen waar de Conservative Party doorgaans een gehoor vindt.

Strijdbare Boris Johnson

De imposante populariteit van Boris Johnson in 2019 is volledig weg door wat er gebeurde tijdens en na de coronapandemie. Critici van de premier vergelijken zijn uitstraling met die van Jeremy Corbyn: hij heeft een trouwe schare fans, maar het grote publiek moet hem niet langer waardoor hij een blok aan het been is geworden. In een gelekte interne partijnota werd het boe-geroep tijdens het jubileum vermeld als een van de argumenten om Boris Johnson uit te dagen.

De voorbije week keek de wereld naar hoe het Verenigd Koninkrijk de Queen vierde. Plicht, dienstbaarheid en respect waren de kernwoorden die de hele tijd herhaald werden. Wanneer het over Boris Johnson gaat, hoor je doorgaans minder flatterende woorden. De Tory’s zitten alleszins in een lastig parket. De premier klonk na de vertrouwensstemming strijdvaardig. De partij staat echter bijzonder vertwijfeld rondom hem heen. Indien Boris Johnson aanblijft, slepen de Conservatives zich gewond naar een volgende stembusslag. Trekt de premier vooralsnog zijn conclusies, dan luidt de vraag: wie is er geschikt genoeg om de partij electoraal overeind te houden? De zoveelste Tory Burgeroorlog is alvast uitgebroken.