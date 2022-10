Bouchez: ‘De sleutel ligt bij Bart De Wever’

‘De sleutel ligt in De Wevers handen. Ofwel voeren we samen economische hervormingen door, ofwel betaalt Vlaanderen een duur links politiek programma in ruil voor autonomie.’ Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gezegd in de marge van zijn partijcongres ‘België 2030’ in Brussel.

‘Ik begrijp niet dat dat De Wever zijn bromance met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau voortzet. Al die moeite in de hoop op een groot institutioneel akkoord met de PS in 2024. Wij zijn een betere partner om sociaaleconomische hervormingen door te voeren. Hervormingen waarvan ik zeker ben dat ze zeker ook een meerderheid van de Vlamingen aanbelangen. Kiest De Wever echter voor een akkoord met de PS, dan betekent dit dat Vlaanderen zal betalen om in Wallonië, maar ook in Vlaanderen, een erg links programma uit te voeren. Of de sociale zekerheid gesplitst raakt, is dan ook nog niet zeker.’

Aan het woord is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Doorbraak vroeg hem in de marge van zijn partijcongres in Brussel afgelopen zondag of hij een boodschap had voor N-VA-voorzitter Bart De Wever. Bouchez hoopt nog altijd dat de N-VA met de MR kan samenwerken. Ook in 2024.

Communautair

Op de vraag hoe de communautaire problemen dan moeten opgelost worden, antwoordt Bouchez: ‘Ik begrijp het streven naar Vlaamse autonomie en het behoud van de Vlaamse cultuur. Maar het financiële is dringender. Daar kunnen we samen pas echt vooruitgang maken om mensen aan het werk te krijgen, om de belastingen te verlagen en om samen onze energiebevoorrading op orde te krijgen.’

Het MR-congres “Belgium 2030” had een sterke Belgicistische ondertoon. Bouchez maakt er al langer geen geheim van dat hij regionale bevoegdheden opnieuw op het federale niveau wil brengen. Op het congres stemde dan ook maar liefst 95% van de aanwezige MR-militanten voor een herfederalisering van bevoegdheden, en voor federale arbitrage bij conflicten tussen de gemeenschappen of gewesten.

‘Modern België’

De strategie van Bouchez om in Vlaanderen op campagne te gaan, heeft duidelijk vruchten afgeworpen, zo bleek op het congres. De MR-voorzitter verpakte zijn toekomstprogramma voor België handig met sociaaleconomische thema’s die de Vlaming inderdaad nauw aan het hart liggen. En die voor de aanwezige Franstaligen de enige dam zijn tegen een structureel (radicaal-)links Wallonië en Brussel.

Zo stemde 85% van de aanwezigen voor het grondwettelijk verankeren van het verbod op een al te grote schulden-opbouw van de overheid. Meer dan 90% van de aanwezigen was ook voorstander van het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd bij min-55-jarigen en voor het versterken van de rechten van de burger tegenover de fiscus.

Nieuwe kerncentrales

Bouchez wil de tweehonderdste verjaardag van België in 2030 aangrijpen om van België een modern land te maken waar het ‘goed werken en ondernemen is’. ‘Werk is altijd het thema geweest van links, maar daarover hoor ik hen niet meer. Integendeel: ik hoor hen alleen nog maar bezig over woke, uitkeringen en het beschermen van religie’, zei de liberale voorzitter.

Het meest voluntaristisch was Bouchez wanneer hij beloofde om ‘de komende twee à drie jaar niet alleen de bestaande kernreactoren te verlengen, maar ook te beginnen met de bouw van nieuwe.’

Komende week zou het alvast duidelijk moeten worden of de onderhandelingen met Engie Electrabel over het langer openhouden van de bestaande reactoren überhaupt iets heeft opgeleverd. Zo is al langer bij de MR te horen.