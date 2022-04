Bouchez en DéFi willen schutskring rond PVDA

Door in debat te gaan met Tom Van Grieken, haalt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich de woede van politiek Franstalig België op de hals. Om de gemoederen te sussen, wil Bouchez het cordon nu uitbreiden tot ook PVDA/PTB, extreme religieuze overtuigingen en populisme in het algemeen. Bouchez’ durf om met Van Grieken in debat te gaan bij Terzake, wordt door alle Franstalige partijen unaniem veroordeeld. De MR moet klaarheid scheppen, klinkt het nogal sterk bij PS-voorzitter Paul Magnette en bij de…

Door in debat te gaan met Tom Van Grieken, haalt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich de woede van politiek Franstalig België op de hals. Om de gemoederen te sussen, wil Bouchez het cordon nu uitbreiden tot ook PVDA/PTB, extreme religieuze overtuigingen en populisme in het algemeen.

Bouchez’ durf om met Van Grieken in debat te gaan bij Terzake, wordt door alle Franstalige partijen unaniem veroordeeld. De MR moet klaarheid scheppen, klinkt het nogal sterk bij PS-voorzitter Paul Magnette en bij de partijen Ecolo, DéFi en Les Engagés. De dinsdageditie van La Libre Belgique maakt er zelfs gewag van dat Bouchez Franstalig België heeft beloofd het cordon uit te breiden.

MR-fractievoorzitter in het federaal parlement Benoît Piedboeuf moet tegen midden mei alleszins een hernieuwing voorstellen van het ‘Charter voor de democratie’. Dat document dateert al van 1993 en is ondertekend door alle traditionele Franstalige partijen. Er staat onder meer in dat er niet met extreemrechts gepraat wordt. Niet politiek. Niet in televisiedebatten of interviews. Voor de MR is dat document dus nu aan herziening toe. Meteen stelt de liberale partij voor om het uit te breiden naar de PVDA, aldus La Libre Belgique.

Warm en koud

Officieel heeft de MR een reactie die warm en koud blaast, maar waar Bouchez’ strategie om altijd in debat te gaan toch serieus wordt afgeremd. In een e-mail van partijwoordvoerder Orane Godrie aan Doorbraak klinkt het zo: ‘De strijd tegen extremisme is inherent aan de liberale filosofie. Dat is nog eens gebleken tijdens het Terzake-debat tegen Vlaams extreemrechts, dat verbazing en terechte vragen opriep, maar waarbij elke slogan van het VB werd gedeconstrueerd. Dit debat getuigt van ons onvoorwaardelijke verzet. Verzet tegen het project van deze voor Vlaanderen en België dodelijke partij. Ook toont het debat de inzet van de MR om meedogenloos de strijd aan te gaan tegen extreemrechts, tegen alle vormen van extremisme, religieus radicalisme en meer in het algemeen populisme.’

‘Daarom herbevestigt de MR zijn engagement om zonder uitzondering alle bepalingen te respecteren die zijn opgenomen in het Charter voor de democratie en in de gedragscode van alle democratische partijen’, klinkt het in de mail. ‘Die code strijdt tegen partijen die overduidelijk ideologieën of voorstellen hebben die de democratische beginselen waarop ons politieke systeem is gebaseerd, willen aanvallen. Bovendien zijn wij van mening dat het nodig is om deze teksten verder te verdiepen door ook oog te hebben voor nieuwe dreigingen die op onze democratieën wegen, namelijk rechts- en links-extremisme, religieus radicalisme en allerlei soorten populisme.’

‘Eveneens is het nuttig om rekening te houden met de nieuwe realiteit van nieuwe communicatiemiddelen, en deze realiteit in deze teksten te integreren. Daarom stellen we voor dat alle Franstalige democratische partijen in deze richting werken. In tweede instantie kunnen de Nederlandstalige partijen dat ook doen.’

‘Deze roerige tijden vragen van ons allen de grootste ondubbelzinnige mobilisatie tegen de vijanden van de democratie’, staat er te lezen. En ook: ‘Alleen racisme en xenofobie bedreigen de democratie’.

Haatspraak

Voor wie goed leest is dit een dubieuze tekst. Wil de MR sociale mediaverkeer aan banden leggen, of de definitie van ‘haatspraak’ uitbreiden? Dat wordt met een half woord gesuggereerd. Alleszins bevestigt deze officiële reactie dat het de bedoeling is om ook een schutskring rond PVDA op te trekken, net als rond religieus geïnspireerde partijen.

PVDA wenst niet officieel te reageren op het MR-voorstel. Niet bij Doorbraak, en ook niet in de Franstalige pers. De linkse Franstalige partijen laten in La Libre Belgique wel weten dat het cordon uitbreiden naar de PVDA te ver gaat. ‘PVDA is een demagogische partij, maar het zijn geen racisten of xenofoben, die de democratie bedreigen’, zegt Paul Magnette. Ecolo blijft fundamenteel gehecht aan het charter, zoals het bedoeld is om extreemrechts te bekampen.

Alleen DéFi is voorstander van een bestuurlijk cordon rond de PVDA, maar niet van de partij uit de media te weren. ‘De vrijheid van meningsuiting primeert, ook bij meningen die choqueren of storen. Behalve voor xenofobe en racistische uitlating, natuurlijk’, klinkt het bij partijvoorzitter François De Smet.