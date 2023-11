Bouchez: ‘Ofwel geldt het cordon voor iedereen, ofwel voor niemand’

Jean-Pascal Labille, de voorzitter van de Franstalige socialistische mutualiteit Solidaris, deelt op sociale media een antisemitische cartoon. Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez plaatst politiek links zichzelf zo buitenspel. Een davidsster die vervlochten is met een hakenkruis, op een muur die door Israël is gezet om de Palestijnen op te sluiten in de Gazastrook, waarbinnen volop gevochten wordt. Daarbuiten twee strandstoelen, één met een Europese vlag, en één met een Amerikaanse, waarin twee mensen rustig naar het gebeuren kijken. Die cartoon…

Jean-Pascal Labille, de voorzitter van de Franstalige socialistische mutualiteit Solidaris, deelt op sociale media een antisemitische cartoon. Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez plaatst politiek links zichzelf zo buitenspel.

Een davidsster die vervlochten is met een hakenkruis, op een muur die door Israël is gezet om de Palestijnen op te sluiten in de Gazastrook, waarbinnen volop gevochten wordt. Daarbuiten twee strandstoelen, één met een Europese vlag, en één met een Amerikaanse, waarin twee mensen rustig naar het gebeuren kijken.

Die cartoon postte Solidaris-baas en voormalig PS-minister Jean-Pascal Labille op sociale media. Labille verwijderde de cartoon nadat er ophef over ontstond. Excuseerde zich nadien ook. Maar hoe?

‘Ik ben onhandig geweest. Mijn voornaamste bedoeling was om de passiviteit van de internationale gemeenschap aan de kaak te stellen. In deze oorlog tussen beschavingen wordt geen recht gedaan aan het Palestijnse volk, en wij hebben de plicht de dialoog te verdedigen’, zei Labille achteraf.

Jodenprobleem

De gebeurtenis laat een bijzonder wrange nasmaak na. De PS is niet aan haar proefstuk toe. Via enkele aanverwante vzw’s organiseerde de partij mee een demonstratie waarin werd opgeroepen om Palestina te bevrijden ‘van de rivier tot de zee’. Voor de goede verstaander: zonder Israël.

Maar ook uitdager op links PTB/PVDA heeft een Jodenprobleem. Voorzitter Raoul Hedebouw van de Partij van de Arbeid bakte het evenzeer bruin. Op de Franstalige tv-zender LN24 zei Hedebouw dat ‘Israël de laatste tien jaar terroristischer is dan Hamas’.

Daarom herhaalt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn oproep om het Charte de la Démocratie ook toe te passen op PTB. Dat document is de Franstalige versie van het cordon sanitaire rond Vlaams Belang. Bouchez werd gedwongen het charter opnieuw te ondertekenen nadat hij in 2022 in debat ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

U viseert in de eerste plaats de PTB. Maar u regeert samen met de PS, de bestuurspartij die mee betogingen organiseert waarin wordt opgeroepen om Israël van de kaart te vegen. Vooral dat is toch een probleem?

Georges-Louis Bouchez: ‘De PS heeft een groot gewetensonderzoek te voeren. Wat sommigen binnen die partij zeggen, druist in tegen het charter van de democratie. Maar het verschil tussen PTB en PS, is dat Raoul Hedebouw het partijstandpunt vertegenwoordigt. Bij de PS is het standpunt over het Hamas-Israëlconflict ambigu. Paul Magnette doet als partijvoorzitter geen duidelijke uitspraken pro Hamas.’

‘Wat problematisch is voor de PS, is hun houding rond het cordon sanitaire. Die is hypocriet. Als je het instelt voor het Vlaams Belang, dan moet je dat nu ook zeker doen voor de PTB. Ofwel geldt de schutskring voor iedereen die geweld vergoelijkt, ofwel voor niemand.’

Vlaams Belang distantieert zich tegenwoordig openlijk van foute uitspraken van partijmandatarissen. Raoul Hedebouw zet hier gewoon een partijlijn uit. Vooral het VB willen opsluiten in een cordon is dan toch zeer misplaatst?

‘Tja. Het is de linkerzijde die nu in zijn geheel wil bepalen wat de bandbreedte van het debat is, en wat niet. De moraalpolitie is links. Maar nu links antisemitische boodschappen verspreidt, is antisemitisme blijkbaar geen probleem.’

‘Om het met een boutade te zeggen: er zijn meer schandaalartikels geschreven over mijn deelname aan Special Forces – op zich een dom tv-programma waar niemand naar hoeft te kijken – dan er artikels over Jean-Pascal Labille zijn geschreven. Links mag alles. Maar ze snappen niet dat ze op die manier zelf het nut van de politieke schutskring in het belachelijke trekken.’

‘Dat is niet alleen in Franstalig België zo. Kijk naar wat er met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in Vlaanderen gebeurt. Stel u eens voor dat Tom Van Grieken op café racistische praat verkoopt, en er zich achteraf vanaf maakt door te zeggen dat hij dronken was. De mensen zouden zeggen: “Ah, zie je wel, extreemrechts zal nooit veranderen”. Maar Conner, die mag dat. Waar zijn ze, de artikels over de ware aard van Vooruit?’

De ambigue houding van de PS over Hamas druist lijnrecht in tegen het diplomatische standpunt van buitenlandminister Hadja Lahbib (MR): Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Dan steekt de PS toch stokken in de wielen van ons buitenlandse beleid?

‘Hadja Lahbib is minister van Buitenlandse Zaken. Het Belgische standpunt over Hamas wordt door haar vertolkt, niet door de PS. Wat de PS over dat conflict zegt, is niet relevant. Tenzij ze zichzelf buitenspel willen zetten. ’