Boycot van Russische grondstoffen versnelt groei van Azië en Midden-Oosten tot wereldmacht

Een derde van de diamant in wereldcentrum Antwerpen komt uit Rusland, en diamant is hier goed voor zo’n 20.000 directe en indirecte jobs. Na de boycot zal de Russische diamant gretig andere ‘globalistische’ wegen zoeken.

Het eeuwig gewaardeerde pure koolstof is immers een topbelegging. Ook de meeste andere chemicaliën, metalen, mineralen, … heeft Rusland in overvloed. Op korte tot middellange termijn stimuleert een westerse boycot Rusland om zijn grondstoffen rijkdom en zijn militaire en nucleaire kennis vooral in Azië en in het Midden-Oosten te laten gedijen. Ook in Latijns-Amerika en Afrika schakelt Rusland (en vooral China) een versnelling hoger om een wereldspeler te worden. We zien het niet in onze media, wiens irrationele roddelpropaganda, gedicteerd door de elite, nog meer ongeloofwaardig is dan de Russische. Deze oorlog is een krachtmeting tussen west en oost.

Wereldspeler

Om een wereldspeler te worden moet Rusland zich wel verzekeren van goede ijsvrije havens. Dat is één van hun motivaties voor een militaire interventie van Oekraïne, grenzend aan de Zwarte zee. Maar ze mikken een stuk verder dan dat. Rusland verhoogde in 2022 zijn olie-uitvoer, en stuurde die vooral richting Indië, China, en Turkije. Russisch LNG-gas blijft tegelijkertijd rijkelijk stromen naar West-Europa. Maar uiteindelijk zullen we het Russische gas, de diamanten, petroleum, metalen en mineralen naar Aziatische landen zien vloeien. Evenals de bedrijven zelf, bijvoorbeeld in de belangrijke Antwerpse chemiesector. In hun Duitse moederbedrijven is die trend al ingezet.

Wij vervangen het LNG komende jaren geleidelijk door duurbetaalde schaaloliegas uit de Verenigde Staten, en door nieuw aangeboord gas in Qatar, uitgebaat door westerse bedrijven. Kaskrakers zoals ExxonMobil (VS), zien dus graag dat grondstoffen van Russische, Oekraïense en Iraanse concurrenten worden geblokkeerd. Door een oorlog te verlengen om grondstoffen effectief nog jaren in de grond te houden bijvoorbeeld. Oorlogvoering is dus voor hen een rendabele investering. Er is olie en gas genoeg in de wereld voor een paar extra decennia, de marktvraag wordt steeds groter, en zo’n oorlog is het gedroomde excuus om nieuwe fossiele ‘koolstofbommen’ aan te boren die je zelf controleert.

Klimaatagenda

De VS, Canada, en Australië, die sterk mee de ‘klimaatagenda’ opleggen, zijn, in die volgorde, de grootste nieuwe ontginners! Rusland volgt op de vierde plaats. Samen met de VS is Rusland de grootste energieleverancier van de wereld. ExxonMobil (VS) en Gazprom (Rusland) werken kolossaal en op korte termijn expansies uit: nieuwe koolstofbommen. Ook hier zullen boycots van pakweg Gazprom niet beletten dat dit vloeibare of gasvormige goud niet wordt verhandeld. Ter vergelijking: olie-exportconcurrent Iran werd gesanctioneerd door de VS, maar in 2022 en 2023 haalt Iran recordverkopen.

Voor Rusland was de exploitatie van nieuwe fossiele ‘brandstofbommen’ al jaren geleden begonnen. Die bevinden zich onder andere in hun immense regio boven de Poolcirkel. Die regio wordt meer en meer bevaarbaar door het feit dat het klimaat opwarmt. Maar je hebt krachtige hoogtechnologische LNG-schepen nodig. Rusland bestelt die zoals iedereen in Zuid-Korea, maar dit land krijgt van het westen de opdracht geen leveringen uit te voeren aan Rusland. Dat wordt dus zelf schepen bouwen. Met enige vertraging vanwege de westerse boycot van onderdelen.

Export

Het potsierlijke effect is dat de export naar Europa op dit ogenblik daardoor nog stijgend is. De Arctische vaarroute naar Europa is immers voor meer eenvoudige (beschikbare) LNG-schepen beter bevaarbaar, dan deze naar Azië, waar schepen meer ijs moeten trotseren. Bank JP Morgan becijferde dat de sancties geen effect hebben op de Russische olieproductie, en de bank zegt dat vooral Azië’s vraag (China, Indië en Turkije) daarvoor beslissend is.

Een andere route die in constructie is voor Russische fossiele brandstoffen richting Indië gaat per spoor dwars door Iran. Rusland schuift dus geopolitiek op richting China, Indië (dat met oost en west flirt), en Iran. Uit de recente politieke contacten blijkt de toenadering duidelijk. Hier groeit een regio die geen hegemonie duldt, maar gerespecteerd wil worden. Hun benadering slaat aan in Afrika, Zuid-Amerika en in de Arabische landen.

Westen

Het nog superrijke oude westen onderschat de technologische en wetenschappelijke mogelijkheden van Azië. Uit een nieuw rapport van het Australian Strategic Policy Institute blijkt dat China’s onderzoek op 37 van de 44 belangrijkste technologiegebieden vóórloopt op de VS en dat vele toponderzoeksinstellingen ter wereld in China gevestigd zijn. China heeft minder grondstoffen dan de VS, maar Rusland biedt daarvoor een oplossing, zeker na die EU-boycots.

Iran van zijn kant, bewees dat zijn kamikaze drones en ballistische raketten de Russen een stevige duw in de rug gaven, en nog steeds volop geven volgens The Guardian. Mits wat gps en softwaresleutelwerk door de Russen. De Kaspische zee is een ideale verbindingsweg tussen beide landen, om de toestellen clandestien te leveren. Toeval of niet, Iran zou nu ook in staat zijn om snel uranium te zuiveren voor de productie van kernwapens.

Niet onbelangrijk: enkel Rusland, China, Noord-Korea, en… Iran zijn in staat om hypersone raketten succesvol te maken. Deze zijn voorlopig niet te onderscheppen door westerse systemen, en zijn ook een perfecte ‘vector’ voor klassieke bommen. Iran blijkt nu ook plots grote lithiumreserves te hebben, mogelijk de tweede grootste ter wereld. Ook de moslimdoctrine is duidelijk niet (meer) afkerig van de wetenschap en technologie!

Financiële oorlogsvoering

De westerse financiële oorlogsvoering lijkt een averechts effect te hebben. De BRICS-groep (Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid-Afrika) lanceert zelfs een eigen munt en ontwikkelingsbank om de westerse systemen te counteren. BRICS zou in 2023 onder andere uitbreiden met Egypte, Saoedi Arabië, en Turkije. Ook de Afrikaanse Unie, en UAE willen toetreden. Eén en ander veroorzaakt sowieso een shift in de machtsverdeling in de wereld. Oekraïne is dus maar een deeltje van de geopolitieke puzzel, met eerder psychologisch belang. Het zal de gang van de wereld niet bepalen, maar wel versnellen.