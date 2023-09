Brackes grootste vijand is nu misschien wel hijzelf

Siegfried Bracke schrijft wekelijks een column voor Doorbraak, en is als dusdanig een collega. Er gelden bepaalde ongeschreven regels van collegialiteit, dat is op elke redactie zo. Anderzijds zou het vreemd zijn als Doorbraak rond een onderwerp zou fietsen dat vandaag de Vlaamse publieke opinie hevig beroert: de pensioenregeling van ex-Kamervoorzitters, waarin Siegfried Bracke een grote rol speelt. Minstens even eigenaardig zouden lezers het vinden mocht ik mij over dat stuk actualiteit niét uitlaten. Een herenakkoord [caption id="attachment_20323" align="alignleft" width="449"]…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Siegfried Bracke schrijft wekelijks een column voor Doorbraak, en is als dusdanig een collega. Er gelden bepaalde ongeschreven regels van collegialiteit, dat is op elke redactie zo.

Anderzijds zou het vreemd zijn als Doorbraak rond een onderwerp zou fietsen dat vandaag de Vlaamse publieke opinie hevig beroert: de pensioenregeling van ex-Kamervoorzitters, waarin Siegfried Bracke een grote rol speelt. Minstens even eigenaardig zouden lezers het vinden mocht ik mij over dat stuk actualiteit niét uitlaten.

Een herenakkoord

Even recapituleren dus. Sinds 1981 plafonneert de zogenaamde wet Wijninckx de pensioenen. In verschillende fasen heeft het parlement dat plafond (van 7.800 euro bruto per maand) voor zichzelf verhoogd, zonder dat er een haan naar kraaide. In 1998 werd voor de Kamervoorzitters een aparte regeling bedisseld, in de vorm van een ‘bijzondere uittredingsvergoeding’. Latere begunstigden van die uitzonderingsmaatregel waren Herman de Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA).

Begin maart van dit jaar raakte bekend dat in 2013 vertegenwoordigers van alle politieke partijen (ook N-VA en VB, maar niet de PVDA die op dat moment nog geen Kamerzetel had) het op een akkoordje hadden gegooid om parlementsleden een pensioenbonus van 20% toe te kennen, ook weer ter afwijking van het plafond Wijninckx. Zo’n vijftig parlementsleden maakten hiervan ook gebruik. Onder de vijftien leden van de bijeenkomst bevonden zich toenmalig Kamervoorzitter Herman de Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke, toen de pensioenspecialist van de N-VA.

Toen de bom van dit ‘pensioenschandaal’ ontplofte, vooral dankzij de PVDA, belandden beide laatstgenoemde heren in een mediastorm. Ze werden het symbool van graaizucht (dat woord blijft kleven aan de kwestie) en politieke zelfbediening. De Kamer vroeg beide ex-voorzitters om de bonussen, in tegenstrijd bevonden met het wettelijk plafond, terug te storten. Herman De Croo ging daar vrij snel op in en betaalde met enige tegenzin 210.000 euro terug. Siegfried Bracke wil de 126.000 euro niet terugbetalen, en diende daartoe een verzoekschrift in bij de Raad van State. Recent startte hij ook een procedure om de stopgezette betaling van de bonussen te hervatten.

Een petitie

Het verhaal heeft een juridische kant, en anderzijds gaat het om perceptie. Iedereen die zich benadeeld voelt, heeft het recht om een juridische procedure op te starten, ook tegen een werkgever. Je kan Siegfried Bracke dat recht niet ontzeggen. De vraag is of de gewezen Kamervoorzitter daarmee niet nog meer schade toebrengt aan het toch al flink gehavende imago van de politieke klasse. Maar dat is misschien zijn zorg ook niet, evenmin als de gebrouilleerde relaties met zijn eigen partij. De door de extreemlinkse PVDA, die de affaire uitbracht, hermuntte term ‘graaicultuur’, wordt anderzijds door Bracke heftig betwist. Ook dat is zijn recht, en bij Doorbraak werd hem ruim de kans geboden om zijn punt te maken: in zijn optiek gaat het om reguliere, door het parlement besliste extra uitkeringen.

Maar met het dagvaarden van de PVDA, in casu kopstukken Raoul Hedebouw, Sofie Merckx en Jos D’Haese, wegens het lanceren van een online petitie rond die ‘graaicultuur’, begaat Siegfried Bracke een vergissing van jewelste, die tactisch niet te verdedigen valt. ‘Een geheel onjuiste, spottende, opruiende en vooral ook tot haat aanzettende campagne, die manifest en grof de grenzen overschrijdt van wat voor een politieke partij geoorloofd is’, zo klinkt het. 250 euro dwangsom eist Bracke per dag dat de petitie online staat. Het resultaat is een echte stormloop. Bij de PVDA kunnen ze hun plezier niet op.

De begeleidende prent is karikaturaal, maar ik heb al wel grovere karikaturen gezien in de geschiedenis van de vaderlandse politiek. Het is tamelijk ongezien dat een politicus een partij dagvaardt wegens een mening en een actiemiddel daarrond, en het lijkt zelfs voor absolute niet-fans van de PVDA een paar bruggen te ver. Zeker mensen die zelf in de politiek staan en als opiniemaker een publieke functie hebben, moeten zich bewust zijn van de wind die ze kunnen vangen, vooral als het nieuws rond hen een schandaalbetekenis krijgt. De manier waarop bijvoorbeeld Sihame El Kaouakibi aan de schandpaal werd genageld, in verband met ‘graaicultuur’, was ook niet bepaald vriendelijk. C’est la vie.

Onder het motto ‘de aanval is de beste verdediging’, schiet Siegfried Bracke nu in alle richtingen: naar de Kamer, naar de PVDA, en naar het Nieuwsblad, zie verder. Een batterij dure advocaten wordt uit de kast gehaald, een aantal BV’s uit zijn netwerk neemt het voor hem op. In de talkshow De Tafel van Gert duikt zowaar Joël De Ceulaer op à décharge. Dezelfde avond in Terzake portretteert fiscaal specialist Michel Maus de gepensioneerde Kamervoorzitter als een slachtoffer waarvoor medelijden gepast is. Maar Hedebouw en C° hebben het gesundes Volksempfinden mee, en surfen daar met groot genoegen op. Een partij die door een politicus voor de rechter gesleurd wordt, louter omwille van een petitie, daar moet zelfs het Vlaams Belang jaloers op zijn.

Een reclamebeeld

En dan is er nog de klacht tegen het Nieuwsblad. Voor een ludieke promo-actie maakte de krant gebruik van twee foto’s: één van Bracke met het bijschrift ‘In de kassa zitten?’, en vervolgens één van betogend Delhaize-personeel met het bijschrift ‘Of aan de kassa zitten?’. Siegfried Bracke eist van Mediahuis een schadevergoeding van 120.000 euro wegens laster en eerroof.

Een prijs voor fijnzinnigheid zal die Nieuwsblad-reclame wel niet krijgen. Maar de perceptie is ook hier, dat Siegfried via deze schadeclaim de Nibelungenschat verder wil ontginnen. Andermaal: politici horen een dik vel te hebben. Dikwijls gebruiken ze de pers als megafoon, af en toe valt het tegen. De humoristische ondertoon, én weerom het feit dat hier een bekend figuur als kapstok wordt gebruikt, zal elke rechter doen besluiten dat dit onder de persvrijheid valt.

Het geeft toch allemaal de indruk van intimidatie: politici die processen voeren tegen media, zogezegd wegens eerroof. Snel valt dan het woord censuur, zie ook de pogingen, vooral uit Open Vld-hoek, om het satirisch magazine ‘tScheldt aan banden te leggen.

Juridisch staan de kansen van Bracke 50/50, althans wat betreft zijn ingebrekestelling van de Kamer. Moreel valt er voor hem geen eer meer te rapen, dat weet hij eigenlijk zelf ook. Brackes grootste vijand is nu misschien wel hijzelf: een onvermogen om de knop om te draaien en verlies te nemen. In zijn plaats zou ik die 126.000 euro toch terugstorten, in plaats van het aan advocaten te spenderen. En de zaak afsluiten met een mea culpa. En vrede sluiten met zijn eigen partij. Maar wie ben ik.