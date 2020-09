Brexit: terug van nooit weggeweest

De Britse identiteit lag de voorbije maanden flink onder vuur. Eerst door de Black Lives Matters-beweging, dan door de Schotse nationalisten en laatst nog door het gedoe met de BBC rond de ‘Last Night of the Proms’. Nu, echter, kunnen de brexiteers weer uit volle borst: ‘Rule Britannia! Britannia bends the rules!’ zingen. De Financial Times wist op zondagavond dat de Britse regering het moeizaam bereikte brexitakkoord met de Europese Unie dreigt op te blazen. De huidige onderhandelingen over het nieuwe…

De Britse identiteit lag de voorbije maanden flink onder vuur. Eerst door de Black Lives Matters-beweging, dan door de Schotse nationalisten en laatst nog door het gedoe met de BBC rond de ‘Last Night of the Proms’. Nu, echter, kunnen de brexiteers weer uit volle borst: ‘Rule Britannia! Britannia bends the rules!’ zingen.

De Financial Times wist op zondagavond dat de Britse regering het moeizaam bereikte brexitakkoord met de Europese Unie dreigt op te blazen. De huidige onderhandelingen over het nieuwe handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zitten muurvast. De dreiging van Boris Johnson brengt een ‘no deal-scenario’ wel heel dichtbij.

‘No deal’ komt almaar dichter

Op 31 januari 2020 voltrok de brexit zich na jaren van gehakketak sinds het brexitreferendum in juni 2016. Het terugtredingsakkoord, goedgekeurd door het Britse Parlement en de EU, bevat onder meer waarborgen voor de EU-burgers in het VK, hoeveel geld het VK de EU moet en hoe het grensverkeer tussen de Ierse Republiek in de EU en Noord-Ierland in het VK moet verlopen.

Woensdag komt er een nieuwe Britse wet — de ‘Internal Market Bill’ — op tafel over de regeling van de Britse interne markt. Die wet zal delen van het protocol over Noord-Ierland, overeengekomen met de EU, schrappen. De Britten willen de vrijheid hebben om bedrijven meer staatsteun te geven. De precieze inhoud noch de verwoording van de wet is tot nog toe geweten. Volgens de Britten zal de nieuwe ‘Bill’ alleen maar ‘juridische tegenstrijdigheden’ met het brexitakkoord oplossen.

Maar, zo liet premier Boris Johnson weten, als er tegen 15 oktober geen handelsakkoord wordt bereikt, dan komt er geen akkoord. Dat is voor alle duidelijkheid binnen vijf weken. Minder dan veertig dagen. De Britse hoofdonderhandelaar David Frost — sinds kort verheven tot ‘Baron Frost of Allenton’ — beschreef het scherp in een interview met The Mail on Sunday: ‘We zijn geen satellietstaat van Brussel.’ Zowel de Commissievoorzitter van de EU, Ursula von der Leyen, als de EU-onderhandelaar Michel Barnier uitten hun bezorgdheid over de verstarde houding van Londen.

Politiek eigenbelang

De stoere taal van Johnson heeft een dubbele reden. Enerzijds wil hij de druk opvoeren op de moeizame gesprekken met de EU. ‘Brussels’ dient bang gemaakt te worden zodat het toegeeflijker ingaat op de Britse eisen. De brexittrom dient echter vooral om in de Britse arena gehoord te worden. De conservatieve parlementsleden ergeren zich meer en meer aan hun leider. Toen Johnson hen naar een lang niet meer geziene verkiezingsoverwinning in december 2019 leidde, werd hij door de eigen achterban als een nieuwe Churchill gehuldigd. Maar de coronacrisis en het voortdurende bochtenwerk van het Britse kabinet in allerlei beleidszaken braken dat imago al snel af. ‘Hij heeft deze ruzie met de EU nodig’, aldus een politieke commentator.

De twijfelende aanpak van de coronacrisis zorgde ook voor ferme deuken in de populariteit van de regering. De meest recente peilingen tonen aan dat Labour, de belangrijkste oppositiepartij, opnieuw een gevaar vormt voor de Tory’s. Door nu opnieuw op de brexit te focussen verenigt Boris Johnson opnieuw al zijn aanhangers.

