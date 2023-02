Britse socialisten willen sterker leger

Labour in het Verenigd Koninkrijk wil dat er meer middelen naar het leger gaan. De voorraden wapens en munitie zouden te laag zijn omwille van de vele zendingen naar Oekraïne, dat aan het vechten is tegen de Russische invasie. De Britse socialisten willen dat de eigen middelen snel weer aangevuld worden, en meer. De eis komt van schaduwminister voor Defensie, John Healey. Die zei dat een dergelijke strategie, waarbij de wapenproductie op een 'dringende operationele basis' werkt 'de binnenlandse industrie…

Labour in het Verenigd Koninkrijk wil dat er meer middelen naar het leger gaan. De voorraden wapens en munitie zouden te laag zijn omwille van de vele zendingen naar Oekraïne, dat aan het vechten is tegen de Russische invasie. De Britse socialisten willen dat de eigen middelen snel weer aangevuld worden, en meer.

De eis komt van schaduwminister voor Defensie, John Healey. Die zei dat een dergelijke strategie, waarbij de wapenproductie op een ‘dringende operationele basis’ werkt ‘de binnenlandse industrie zou stimuleren’.

‘Wat dat betekent is dat je enkele van de eisen en rigide regels opzij zet die ervoor zorgen dat aanbestedingen op defensiegebied vaak zo lang duren en te vaak verspilling betekenen’, voegde hij er aan toe.

‘We kunnen Oekraïne niet blijven steunen en we kunnen de voorraden voor de Britse strijdkrachten niet aanvullen als het ministerie van Defensie er 287 dagen over doet om een contract voor nieuwe N-law-raketten te ondertekenen, terwijl de eerste van die nieuwe N-law-raketten pas volgend jaar in 2024 wordt geproduceerd.’

Healey benadrukte ook het belang van het veiligstellen van het Verenigd Koninkrijk als ‘leidende Europese natie van de NAVO’, hetgeen ook inhoudt dat verdere bezuinigingen op de Britse troepen moeten worden stopgezet.

Tanende ster

Het Verenigd Koninkrijk heeft een van de sterkste legers van Europa, maar de laatste jaren werd ook daar ferm geknipt. Eind januari vertelde een vooraanstaande Amerikaanse generaal aan de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, dat ze het Britse leger niet meer zien als een top-strijdmacht. ‘In essentie kan het Groot-Brittannië en onze bondgenoten niet beschermen’, zei een bron bij de Britse Defensie.

Nu dringen specialisten er op aan om het budget voor het leger met minstens 3 miljard pond per jaar te verhogen, de verdere krimp van de troepen te stoppen en het versoepelen van de aanbestedingsregels in vredestijd die het vermogen van het VK om wapens en munitie snel te kopen belemmeren.

Vandaag zou het land snel zonder munitie komen te zitten indien het in een grootschalige oorlog zou belanden. Het Verenigd Koninkrijk mist het vermogen om zijn luchtruim te verdedigen tegen het niveau van raket- en drone-aanvallen dat Oekraïne ondergaat. Het grootste deel van de vloot gepantserde voertuigen van het leger, inclusief tanks, werd tussen 30 en 60 jaar geleden gebouwd en de opeenvolgende regeringen schoven vervangingen en upgrades op de lange baan. Deze en veel andere problemen aanpakken terwijl het land ook Oekraïne wil helpen is verre van evident.

Lang werk

De crisis in de Britse defensie is een werk van lange adem en met veel verantwoordelijken. De strijdkrachten zijn stelselmatig afgebouwd sinds het einde van de Koude Oorlog, zowel door Labour als door de Conservatieve regeringen. Boris Johnson zorgde wel al voor een kentering door 16 miljard pond extra te geven aan het leger in 2020, de grootste stijging in meer dan 30 jaar.

Met slechts 76.000 man is het Britse leger minder dan de helft van de grootte die het in 1990 was en het kleinste dat het sinds napoleonistische tijden is geweest. Indien de bestaande plannen worden uitgevoerd zal het leger nog verder krimpen tot 73.000 man.

De impact van de bezuinigingen wordt nog verergerd door een chronisch falen van het ministerie van Defensie en het leger de voorbije 20 jaar om enkele van zijn meest benodigde apparatuur aan te schaffen, zoals gepantserde voertuigen en nieuwe communicatiesystemen, ondanks het uitgeven van miljarden ponden. Recent zijn er dan ook al dienstdoende militairen aan de alarmbel beginnen trekken, iets wat traditioneel het prerogatief was van gepensioneerde militairen.

Socialistische koerswijziging

De opmerkingen van John Healey zullen worden gezien als een poging om een streep te zetten onder de ambtstermijn van Jeremy Corbyn als partijleider. Die laatste had publieke twijfels over de NAVO. Corbyn beschreef de NAVO als een ‘groot probleem en een grote moeilijkheid’ en zei dat de NAVO aan het einde van de Koude Oorlog had moeten worden ontbonden.

De verschuiving van de Britse socialisten komt er nadat eind vorig jaar partijleider sir Keir Starmer ook al had gezegd dat de Britse economie moest afstappen van de afhankelijkheid van migratie. De partij lijkt met dit centrum-discours zich op te maken om het bestuur van het land op zich te nemen na de vele interne problemen binnen de Conservatieve partij, die zeer negatief afstraalden op de rest van het land.