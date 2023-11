Britt Huybrechts (VB): “Mijn geloof in God helpt me meer dan naar een psycholoog gaan”

Vlaams Belang pakt bij de volgende Verkiezingen uit met een aantal opvallende, nieuwe(re) namen. Vorige week al legde Doorbraak twee van hen, Lode Vereeck en Kurt Moons, op de rooster over het socio-economisch programma van de partij. Lode Vereeck en Kurt Moons zijn nieuw, maar niet onbekend. Britt Huybrechts (24) is dat wel. Zij volgt Dries Van Langenhove op als lijsttrekker in Vlaams Brabant. Wie is Britt Huybrechts? ‘Een jong, geëngageerd iemand. Ook een vrouw, iets wat ik zeker…

Vlaams Belang pakt bij de volgende Verkiezingen uit met een aantal opvallende, nieuwe(re) namen. Vorige week al legde Doorbraak twee van hen, Lode Vereeck en Kurt Moons, op de rooster over het socio-economisch programma van de partij.

Lode Vereeck en Kurt Moons zijn nieuw, maar niet onbekend. Britt Huybrechts (24) is dat wel. Zij volgt Dries Van Langenhove op als lijsttrekker in Vlaams Brabant.

Wie is Britt Huybrechts?

‘Een jong, geëngageerd iemand. Ook een vrouw, iets wat ik zeker niet wegsteek — ik ben zeer zeker over mijn genderidentiteit (lacht). Een vrouw met ballen, figuurlijk dan, en iemand zonder schrik om mensen tegen de schenen te trappen. Als ik volgend jaar in ons parlement zetel, zal ik dat zeker niet als grijze muis doen.’

In een recent vorig leven was u de praeses van de Leuvense afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. De eerste vrouwelijke praeses, bovendien.

‘Mijn band met mijn alma mater, de KU Leuven, is sterk. Van opleiding ben ik historica, en vorig jaar, als praeses van het KVHV-Leuven, volgde ik een aantal vakken binnen de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht, vooral over huwelijksrecht. Als praktiserend katholiek vond ik dat zeer interessant, ook al omdat ik volgend jaar, net voor de verkiezingen, zelf in het huwelijksbootje treed.’

Praeses van het Leuvense Verbond: u trad in de voetsporen van een aantal grote namen.

‘Dat besef ik maar al te goed. Ik ben dan ook bijzonder vereerd om het Verbond door haar 120ste werkingsjaar te hebben geleid. En ja, als eerste vrouw (glimlacht). We hebben daar geen bijzondere aandacht aan besteed. Vorig jaar was de meest geschikte persoon een vrouw, dit jaar opnieuw een man. En da’s prima.’

U bent katholiek. Op welke manier zal uw geloof een invloed hebben op uw werkzaamheden als volksvertegenwoordiger?

‘De christelijke en katholieke waarden zijn enorm belangrijk in onze samenleving, of je nu gelooft of niet. Naar de kerk gaan is trouwens niet alleen voor mensen van de derde, intussen vierde leeftijd. Ook jongeren hebben iets aan dat geloof, dat zie ik iedere zondag. Als ik het moeilijk heb, bid ik tot God. Dat helpt mij meer dan naar een psycholoog gaan. En mensen mogen dat naïef noemen, maar die band sterkt me enorm.’

Er bestaat natuurlijk een partij met een verwijzing naar het christendom in haar naam, maar het is niet de uwe. Waarom sloot u zich niet aan bij de CD&V?

‘Omdat ik denk dat CD&V de ‘C’ verloochend heeft. Ik ken trouwens bijzonder weinig overtuigde christenen, praktiserende katholieken die nog op CD&V stemmen. Ik ken er wel veel die op het Vlaams Belang stemmen, omdat zij zeggen dat alleen het Vlaams Belang nog opkomt voor de ethische thema’s die zij belangrijk vinden. En diegenen die niet op het Vlaams Belang stemmen, doen dat vooral omdat ze niet Vlaamsgezind zijn. Maar dan nog stemmen ze niet voor CD&V.’

Springt het abortusdebat in het oog?

‘Zowel Joachim Coens toen hij voorzitter was als Sammy Mahdi voordat hij voorzitter was, zeiden dat ze een versoepeling van de abortuswet niet zouden toestaan. Abortus was een breekpunt voor het voortbestaan van de regering. Maar het moment dat de liberalen, socialisten en ecologisten druk zetten, ging CD&V overstag. Sorry, maar dat is geen christelijke partij. De ‘C’ is een overblijfsel van een ander tijdperk.’

Heeft CD&V zijn eigen verjongingspolitiek nodig?

‘Je gaat mij niet horen zeggen dat er geen echte christendemocraten meer rondlopen binnen CD&V, maar ze zitten in ieder geval niet aan het stuur.’

U volgt als lijsttrekker in Vlaams-Brabant Dries Van Langenhove op. Hij hield het eerder dit jaar voor bekeken om zijn activisme verder te ontwikkelen. Bent u niet te jong om die stap naar de partijpolitiek te wagen?

‘Goh, ik denk dat er voldoende argumenten zijn om voor een aantal jongere gezichten te kiezen. Tom Van Grieken zei het, hè: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Die keuze door de partij vind ik van hun kant niet meer dan normaal. En de beste manier om jongeren te overtuigen dat de partijpolitiek nog relevant is, is door jongeren erbij te nemen. En ik denk dat alleen het Vlaams Belang dat op een serieuze manier doet.’

Komt u uit een Vlaamsgezind nest?

‘Eigenlijk niet, neen. Dat is gegroeid tijdens de studententijd. Dat het KVHV mijn interesse wekte, was ook in de eerste plaats omwille van de ‘V’, minder omwille van de ‘K’. Toen ik me ook werkelijk aansloot bij het KVHV had ik wel bewust de keuze gemaakt om mijn katholiek geloof opnieuw intenser te beleven. Anders had ik evengoed naar de NSV (de Nationalistische Studentenvereniging red.) kunnen gaan. Maar mijn liefde voor Vlaanderen, daarmee is het begonnen.’

U heeft er een passage bij de N-VA op zitten: vanwaar de overstap?

‘Ik ben jong, maar toen was ik nog heel wat jonger (glimlacht). Tijdens de vorige lokale verkiezingen in 2018 werd ik onder meer door de mensen van het KVHV aangemoedigd om me al eens in te zetten voor de lokale verkiezingen. Dat zou een goede leerschool zijn. En in Leopoldsburg, mijn bakermat, kende ik vooral N-VA’ers. De afdeling van het Vlaams Belang was toen nog niet echt zichtbaar. Het was een keuze voor personen, veel minder voor de partij. Daarnaast had ik niet gedacht dat ik op een lijst zou belanden.’

Was de N-VA de keuze van ‘het brein’ of de keuze van ‘het hart’?

‘Als je je lot verbond aan het Vlaams Belang, dan werd je meteen in een hokje geduwd, hè. Het Vlaams-nationalisme, zeker dat van het Vlaams Belang, was nog altijd ‘gevaarlijk’, ook binnen de universiteit. De N-VA was dan de veiligere keuze. Maar toen ik zag hoe de N-VA haar principes verloochende, inzake Vlaamse autonomie, inzake migratie, keerde ik al snel mijn kar. Zeker na die verloochening, was het een keuze van én het brein, én het hart.’

Nu, enkele jaren later, heeft u natuurlijk wel uw lot verbonden met dat van het Vlaams Belang. U bent nog altijd maar 24, maar u zult altijd ‘Britt Huybrechts van het Vlaams Belang’ zijn. Boezemt dat geen angst in?

‘Neen, zeker niet. De perceptie van het Vlaams Belang klopt gewoon niet. Het Vlaams Belang ís niet extremistisch, ís niet ondemocratisch. Dat zijn buzz words die niet aansluiten bij de realiteit. Ik wil dat ook duidelijk maken aan de mensen: er is niets mis met een stem op het Vlaams Belang. Ik ben heel fier op mijn lidmaatschap.’

Het Vlaams Belang doet het volgend jaar wellicht goed, maar zal op zoek moeten naar coalitiepartners. De N-VA komt dan in het vizier. Hoe denken jullie de N-VA te kunnen verleiden tot een verstandshuwelijk?

‘Ik nodig de N-VA eens uit om ons partijprogramma te lezen. Ik begrijp niet goed hoe ze onze plannen kunnen lezen en kunnen denken: “Neen, met hen is samenwerking onmogelijk”. Wij zijn uitermate compatibel. Anders, maar wel compatibel. Maar één en ander betekent natuurlijk dat de N-VA-top aan zelfreflectie zal moeten doen, en zal moeten toegeven dat ze al die jaren de mensen een rad voor de ogen heeft gesponnen.’

Wat als de kiezer de kaarten zo schudt dat een coalitie N-VA-VB geen meerderheid haalt, maar minderheidsregering N-VA-CD&V met gedoogsteun door het Vlaams Belang dat wel doet? Moet het Vlaams Belang ‘postjes’ krijgen of volstaat een goed regeerakkoord?

‘Een halve doorbraak van het cordon, dus? Enerzijds denk ik dat het een slag in het gezicht blijft van de mensen die op het Vlaams Belang hebben gestemd. Het zou ook wel van bijzonder veel lef getuigen van N-VA en CD&V dat ze de wellicht grootste partij van de coalitie als een junior-partner zouden behandelen.’

‘Maar goed, veel zal afhangen van de inhoud van zo’n akkoord. Voor het Vlaams Belang zijn postjes geen doel op zich, maar dan moeten N-VA en CD&V natuurlijk wel water bij de wijn doen — net als trouwens het Vlaams Belang dat zal moeten doen. Maar als we voor de uitvoering van het akkoord afhankelijk zijn van een minderheidsregering van N-VA- en CD&V-ministers, dan zullen zij wat meer water moeten toevoegen dan wij.’

Migratie, altijd een heikel thema. Oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt de voorstellen van uw partij onhaalbaar want niet conform het Europees recht. Bent u bereid het internationaal recht, het EVRM, de EU-regels, naast u neer te leggen om de migratiecrisis te bedwingen?

‘Kijk, ook het Vlaams Belang verkiest een Europese aanpak. Het zou goed zijn voor Vlaanderen en België als Frankrijk en Duitsland niet met dezelfde problemen sukkelen als wij. Maar we kunnen niet aan de zijlijn blijven staan en onze schouders ophalen als dat niet lukt. We moeten durven openstaan voor mensen die écht op de vlucht zijn geslagen. Die mensen moeten we tijdelijk huisvesten, tijdelijk helpen. Maar dat is niet wat er vandaag gebeurt.’

‘België mag Europa niet blind volgen. De verantwoordelijkheid van Vlaamse volksvertegenwoordigers bestaat ten opzichte van Vlaanderen, niet ten opzichte van Italië, laat staan ten opzichte van Syrië of Afghanistan. We moeten onze eigen grenzen, onze eigen mensen beschermen. Fort Europa als het kan, Fort Vlaanderen als het moet.’

Theo Francken wordt meer dan waarschijnlijk uw conculega. De man is een politiek zwaargewicht. Denkt u dat u gelijke tred kan houden met de voormalige staatssecretaris?

‘Blaffende honden bijten niet (lacht). Kijk, ik denk dat Theo Francken onbewust de impotentie van het Belgische systeem heeft blootgelegd tijdens zijn mandaat als staatssecretaris. Daarvoor danken we hem. Ik denk dat Theo trouwens wel de juiste reflexen heeft, maar keer op keer botst op de beperkingen van België en, eerlijk gezegd, van zijn eigen partij. Dat is zijn schuld niet, maar een ezel botst zich geen twee keer aan dezelfde steen. De Franstaligen gaan geen groot, confederaal akkoord sluiten met de N-VA, en ik denk dat hij dat zelf ook wel weet.’