Brussel verleidt Europa tot financiering kilometerheffing

De Europese Commissie heeft 672,5 miljard euro vrijgemaakt om de Europese economie te stimuleren na de coronacrisis. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt van dat herstelfonds geld – bijna 400 miljoen euro, verspreid over 13 afzonderlijke projecten. Het meest in het oog springende post-coronaproject is daarbij de Brusselse kilometerheffing. Een van de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op Europees coronamanna is namelijk ‘verduurzaming’ en ‘digitalisering’.

Concreet gaat het om 51 miljoen euro aan eenmalige toelagen die van de Europese Commissie naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden vloeien. Er zijn momenteel twee bestemmingen voor dat geld: de ontwikkeling van een online applicatie, en de installatie van ANPR-camera’s die nummerplaten kunnen lezen. Het bedrag wordt niet in één smak gestort, maar schrijf per schijf, per gehaalde ‘mijlpaal’. Een eerste schijf zou worden uitgetrokken voor de ontwikkeling van de online-applicatie, waar de Brusselse regering al volop mee bezig is, zo laat het kabinet van Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld) weten aan Doorbraak. De Europese Commissie heeft nog niet officieel toegezegd om het project te betoelagen, maar toont zich volgens Gatz alvast ‘heel enthousiast’.

Geen politiek akkoord

De applicatie zal gebruikers verschillende vervoermiddelen aanreiken, en daarbij een ecologische en financiële score geven per vervoermiddel. Gatz spreekt in die context openlijk over ‘nudging’, waarbij de burger richting bepaalde ‘goede’ keuzes wordt geleid. Veel concrete elementen zijn er nog niet over het project, dat net zoals de kilometerheffing de naam ‘SmartMove’ krijgt.

Het kabinet van Sven Gatz wil ook niet verder ingaan op details, omdat de procedure om de subsidie te verkrijgen nog loopt. Bovendien is er op Belgisch federaal niveau ook nog geen politiek akkoord over de invoering van de kilometerheffing. De belasting op autogebruik in het hoofdstedelijke gewest staat in het Brusselse regeerakkoord, maar valt binnen de Brusselse regering op een koude steen bij regeringspartij PS. Daar is men bevreesd voor een Mattheüseffect, waarbij de lagere middenklasse en de kansarmen proportioneel zwaarder getroffen worden door de heffing op meer vervuilende wagens. En ook de Vlaamse en Waalse regeringen zijn geen groot voorstander van de heffing, omdat ze bedrijven die in Brussel gevestigd zijn treffen, waardoor werken in Brussel ontmoedigd wordt.

Onderhandelen

De Brusselse regering gebruikt het Europese geld dus hoofdzakelijk als hefboom om de kilometerheffing op de agenda van het ‘overlegcomité’ te houden. Er is namelijk ook sprake van om de kilometerheffing niet alleen in Brussel in te voeren, maar (op een groot deel van) het volledige Belgische grondgebied. De Raad van State buigt zich momenteel over de vraag of het Brussels gewest eenzijdig de heffing kan invoeren en of ze in strijd is met het Europees recht.

In Vlaanderen was er ook een tijdje sprake van de invoering van een kilometerheffing, maar dat idee werd door regeringspartij N-VA in 2019 in de koelkast gestoken. Als Brussel Europees geld zou krijgen voor een eenzijdige heffing, dan staat het hoofdstedelijke gewest alvast in een niet bijzonder slechte onderhandelingspositie.

Gatz: ‘Samenwerkingsfederalisme’

De bal ging aan het rollen door vragen van oppositieleden Christophe De Beukelaer (cdH) en Cieltje Van Achter (N-VA) in het Brussels parlement. Cieltje Van Achter probeerde van Sven Gatz meer informatie te verkrijgen waarvoor de 51 miljoen euro zou dienengebruikt worden. Zij vond het vreemd dat de Europese Commissie zoveel geld zou investeren zolang er zelfs nog geen zekerheid is dat de kilometerheffing er daadwerkelijk komt.

Gatz liet ook in het parlement weinig in zijn kaarten kijken, maar bevestigde dat het geld niet alleen gebruikt zou worden voor de programmering van de applicatie, maar voor het volledige project rond de kilometerheffing. ‘Of men het nu graag heeft of niet, de Europese Commissie is lovend over ons project, want het past volledig binnen de uitgetekende relanceplannen. Binnen het Belgische overlegcomité zullen wij daarom verder aan samenwerkingsfederalisme doen,’ aldus Gatz.

Van Achter: ‘Dure app’

Van Achter is niet tevreden met dat antwoord, zo laat zij aan Doorbraak weten. ‘Er zijn te veel onzekerheden over de kilometerheffing. De Raad van State moet nog advies geven, en het is onduidelijk wat de impact van de heffing op de mobiliteit in Vlaanderen en Wallonië is, en wat de daadwerkelijke fiscale en ecologische baten van de kilometerheffing zijn. Het overlegcomité moet over al die aspecten nog onderhandelen.’

‘Ik begrijp ook niet waarom dit project door de Europese Commissie betoelaagd moet worden, vermits de Brusselse regering dit project al in de begroting heeft ingeschreven. Waarom niet een ander, concreter project indienen? Nu lijkt het erop dat Brussel Europees geld krijgt om applicatie te ontwikkelen. Dat zal dan een hele dure applicatie worden.’