Brussel wil 70% gevaccineerd, maar met welke vaccins?

Brussel stelt zich als doel 70% van de volwassen bevolking tegen eind deze zomer te vaccineren. EU-gerichte farmaceutische bedrijven Pfizer en AstraZeneca hebben duidelijk niet de nodige productiecapaciteit. Een vaccin maken is één, het in grote massa’s maken is twee.

Hongarije’s Orbán wil niet wachten op Pfizer/BioNTech, AstraZeneca en Moderna. Om maar enkele westerlingen te noemen. Russische en Chinese vaccins werken even goed, en zijn dus welkom, dixit Orbán. Hij laat zichzelf vaccineren met het Chinese vaccin van farmaciegigant Sinofarm. Tegen Pasen hebben we de hoogste vaccinatiegraad van Europa zegt hij. Tsjechië volgt Orbáns voorbeeld.

China’s bedrijf Sinofarm alleen al wil per jaar 3 miljard vaccins opleveren (planning Sinofarm). En er zit nog veel meer potentieel in Zuidoost-Azië, en wie weet… in Rusland?

Hoe komt Rusland op het vaccin-podium?

Replica’s van Spoetniks, de eerste ruimtetuigen, werden bekeken door 40 miljoen bezoekers op Expo ’58, Brussel. De Sovjet-Unie had zijn fysici in de watten gelegd. Zijn biologen daarentegen waren op dat moment nergens. De communistische doctrine botste met de wetenschappelijke theorieën van Mendel en Darwin, zei bioloog en overtuigd top-communist Lysenko. Planten en dieren evolueren niet vanzelf, zei Lysenko rond 1945, je moet ze opvoeden. Steek een plant een aantal maal in vrieswater, en de volgende generaties zullen zich aanpassen, en de Siberische koude verdragen. Dat klonk logisch/communistisch voor Stalin, en die liet duizenden ‘Lysenkoïsme ontkenner’-wetenschappers op straat zetten, dumpen in een instelling, of hij stuurde ze naar werkkampen.

Miljoenen Russen en Chinezen stierven de hongerdood door Lysenko’ s landbouwbeleid. De biologische en genetische wetenschappen, vaccinonderzoek… waarin de Russen vóór 1930 wereldtop waren, konden na 1963 (dood van Chroesjtsjov) van nul beginnen. Het Moskouse Gamaleya Instituut klimt vanaf 1980 terug naar de vaccinatiewereldkopgroep. Vandaag gooien ze hun frustraties af met een nieuwe primeur: het anticoronavaccin Spoetnik-V. Een beproefde technologie, en een product dat niet zo gevoelig is aan omgevingsfactoren. De Kalasjnikov van de vaccins volgens sommige Russische media, een Moskvich analoog-auto volgens enkele conservatieve VS-politici.

Ook China speelt mee in vaccin ontwikkeling, en… superproductie

Grofweg zijn er een 5-tal mogelijkheden om een goed covid-19-vaccin te maken (vaccins voor covid-19). De Russen, enkele Chinese producenten, en het westerse AstraZeneca kiezen voor een analoge, vrij beproefde methode. De westerlingen Moderna en Pfizer/BioNTech kiezen voor een messenger-RNA-technologie, die nieuw is. Alle genoemde vaccins gebruiken ‘genetic engineering’. Modern biotechnologisch vakmanschap.

Allen hebben een efficiëntie van meer dan 90%, een resultaat dat veel hoger is dan wat top-expert Fauci een half jaar geleden verwachtte (60%). Een 60-tal vaccins zitten in de pijplijn. Maar ze dienen in enorme massa’s aangemaakt te worden, en daar wringt het schoentje. In het Westen toch, want het Oosten is erop voorzien.

China, en ook farmacieland India accelereert

Alhoewel de grootste farmaceutische bedrijven Amerikaans en Europees zijn, worden onze medicamentjes (alleszins hun actieve ingrediënten) geproduceerd in China en in India! India, de ‘farmacie van de derde wereld’ zal het AstraZeneca-vaccin verdelen over die wereld (productiesite in India). Het heeft een ‘Serum Institute of India’ (SII) uitgebouwd dat een supercapaciteit heeft voor vaccinproductie.

Bill Gates stak voor SII een tandje bij voor wat betreft vaccins. Productie wordt de flessenhals, orakelde hij al een half jaar geleden. Dus onze vaccinproducten, en die van de ganse wereld, zullen afhangen van de superproductiecapaciteiten in China, Indië, Zuid-Korea. Ook Ruslands Spoetnik zal er gebruik van maken.

Het Moderna-vaccin van de VS werd in mei 2020 ondersteund door Trumps ‘Operation Warp Speed’. Een productieplatform opgericht met behulp van gevestigde VS wetenschappelijke instellingen en privé-investeerders. Hoeveel maand gaan ze achterlopen op de Aziatische superproducenten, waaraan ze hun messenger-RNA-technologie niet kwijt willen? De technologie en productiecapaciteit van vaccins wordt de komende maanden gebruikt om geopolitieke invloed uit te oefenen. Canada bestelt het AstraZeneca-vaccin in Indië, en kan al meteen eerst zijn protest tegen de ruwe behandeling van Indische landbouwers inslikken…

De rol van de wetenschappers en antiwetenschappers in dit alles

Corona legt een grote polarisatie bloot. Een deel van de bevolking volgt mondmasker discipline, social distancing, contact tracing. Een vrij grote fractie ontwijkt het. De ontwijkingstrend is groter in de VS en Rusland dan in Europa. Ideologieën van medische en menselijke vrijheid steken ook de kop op in Berlijn, Londen, en Parijs. Wetenschappers worden door de betogers aanzien als dictators. Ze hebben gedaan wat van hen gevraagd werd: de overbelasting van ziekenhuizen vermijden zodanig dat gewone operaties en consultaties kunnen doorgaan, en er geen wantoestanden ontstaan op vlak van menselijke medische hulp. Eigenlijk was dat het eerste werk.

Het volgende werk is het snel ontwerpen en aanmaken van miljarden vaccins, en het bekijken van de korte en langetermijneffecten. En daarna: ons afvragen wat het eigenlijk betekent als de natuur (een virus in dit geval) zegt: jullie zijn niet duurzaam bezig. Als je de populatieregelaars van de natuur (virussen en predatoren) elimineert, dan dien je zelf je populatiegrootte bij te stellen, bijvoorbeeld met anticonceptiva. Of je brengt het ganse ecosysteem uit evenwicht (waarom virussen belangrijk zijn).

De eigenaardige kapitalistisch/communistische hybride systemen.

China en Rusland zijn geen zuivere communistische systemen meer. Ze hebben stukken van de kapitalistische doctrine overgenomen. Werpt de mix van westers kapitaal, oosterse werkkrachten, en wereldverbreide research vruchten af? Het ontbreken van democratie laat de Chinezen enigszins toe om snel vooruit te gaan. Maar het houdt ook gevaren in. Het bovenvermelde Lysenkoverhaal is er een typisch voorbeeld van.

Zover we zien zijn er geen Lysenko’s aan het werk in het coronaverhaal. De vaccins werken. En die vertraging door gebrek aan productiecapaciteit laat ons mogelijk toe één en ander goed op te volgen. Maar iedereen begint nu wel te snakken naar meer vrijheid en veiligheid, en te hopen dat de vaccins het even goed doen als het paar dozijn succesvolle voorgangers!