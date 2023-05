Brussels mobiliteitsplan levert politieke farce op

Good Move, het Brussels gewestelijk mobiliteitsplan, beroert nu al maanden de geesten, en dat is nog voorzichtig geformuleerd. Op verschillende plaatsen is er verzet, soms erg virulent, maar Schaarbeek spant wellicht de kroon. Een verkeersplan met sterke groene stempel, lokaal (veelal allochtoon) protest, een verlamde politieke meerderheid, gemeenteraden boordevol protest die vaker niet dan wel kunnen doorgaan en om het boeltje helemaal te doen flamberen: een schepen van Groen die er Berlijn en de jaren dertig bij sleurt. Is een…

Good Move, het Brussels gewestelijk mobiliteitsplan, beroert nu al maanden de geesten, en dat is nog voorzichtig geformuleerd. Op verschillende plaatsen is er verzet, soms erg virulent, maar Schaarbeek spant wellicht de kroon. Een verkeersplan met sterke groene stempel, lokaal (veelal allochtoon) protest, een verlamde politieke meerderheid, gemeenteraden boordevol protest die vaker niet dan wel kunnen doorgaan en om het boeltje helemaal te doen flamberen: een schepen van Groen die er Berlijn en de jaren dertig bij sleurt. Is een cocktail met een dergelijke zuurtegraad nog wel drinkbaar?

Enkele maanden geleden werden we op enkele sterke beelden getrakteerd. Oververhitte buurtbewoners, verkeersborden die afgebroken werden, met als hoogtepunt van het tumult een bulldozer op een aanpalend erf die in brand werd gestoken. Het had Hebron of Karachi kunnen zijn, maar het was Brussel, hoofdstad van dit vorstendom, de EU en nog een rits clubjes. Het gebeurde in Anderlecht, waar men zelfs betonblokken op een fietspad sleurde, waar dan vervolgens een groen politicus met zijn tweewieler net niet tegen knalde. Maar het gebeurde ook in Schaarbeek, met 130.000 inwoners de tweede meest bevolkte van het gewest, alwaar projectielen afgevuurd werden, gewonden vielen en het waterkanon het finaal op een spuiten zette. Diepgewortelde ontevredenheid dus.

Top-down

Telkens was Good Move, het gewestelijke mobiliteitsplan, getekend Elke Van den Brandt (Groen), het doelwit van de banbliksems. En steeds dezelfde argumenten kwamen terug: het plan is top down opgelegd, er was te weinig inspraak, er wordt niet naar de lokale bevolking geluisterd die plots hun gangbare doen en laten in de war gestuurd zien door het afgeleide autoverkeer. Anderen, gewoon in een rustige straat, zien dan weer hele karavanen van de heilige koe stapvoets voor hun deur flaneren. En natuurlijk wordt de fietser heer en meester. Nu goed, over de techniciteit spreken we ons niet uit. Laten we het houden bij een grote verdeeldheid en de vaststelling dat het water tussen voor- en tegenstander nog bijzonder diep is.

Politiek rommeltje

De politieke constellatie in de gemeente maakt de situatie er alvast niet makkelijker op. Zowel Défi en Open Vld, beide opgekomen op de Lijst van de Burgemeester (LB), als Ecolo-Groen bevinden zich in zowel de Schaarbeekse meerderheid als die op gewestelijk niveau (de plek waar Good Moove ontsproten is). Voor PS en Vooruit ligt het ingewikkelder. Beide zijn een onderdeel van de gewestelijke regering en leveren zelfs het minister-presidentschap, maar zitten lokaal op de oppositiebanken. De MR, PTB en Les Engagés zitten op beide niveaus in de oppositie, wat het comfortabeler maakt om het plan af te schieten.

En om het nog wat complexer te maken zijn de meningen binnen het LB-clubje niet eensluidend. Het is geweten dat enkele raadsleden het plan geen warm hart toedragen, en die kiezen voor de vlucht eruit: schitteren door hun afwezigheid op de gemeenteraad. Niet alleen tast die de al erg krappe numerieke meerderheid aan, wanneer de oppositie dan nog eens de zitting verlaat wordt het vereiste quorum niet gehaald en kan de gemeenteraad niet plaatsvinden. Dit is de voorbije maanden al enkele keren gebeurd, vorige week nog. Het hele schouwspel krijgt zo de allures van een loepzuivere farce.

Berlijn 1934

Kenmerkend voor de recentste zittingen, ook al gingen dus meer niet dan wel door, is een schare boze burgers in de zaal. Mensen met een mening die niet schuwen die kenbaar te maken. Zo ook vorige week toen ze hun rug keerden naar het college. Ogenschijnlijk misnoegd richtte Adelheid Byttebier (Groen) zich tot raadslid Abobakre Bouhjar (PS) wat volgens deze laatste in het volgend gesprek zou zijn uitgemond. ‘Bouhjar, c’est Berlin en 1934’. Repliek: ‘Pardon? Elle me répète alors une nouvelle fois ce qu’elle vient de dire’. De geest was uit de fles. Abobakre neemt het woord. ‘Ze vergelijkt de mensen in de zaal met Berlijn in 1934’, stelt hij, waarna hij excuses eist. Die komen er dan ook, eerst in het Nederlands, vervolgens na een onderbreking in het Frans. Alleen, wat bedoelde ze hier nu precies mee? De nacht van de lange messen? Hitler die na het overlijden van Paul von Hindenburg het rijkspresidentschap overneemt? Het concentratiekamp van Dachau dat er in dat jaar een rist bewoners bijkreeg? We hebben er het gissen naar.

Wat we wel weten is dat er zoiets als de wet van Godwin bestaat, genoemd naar de gelijknamige Amerikaans advocaat. Kort gesteld stelt deze wet uit 1990, dat als discussies lang genoeg duren, iemand uiteindelijk een vergelijking maakt met Adolf Hitler of de nazi’s. Het gekrakeel rond Good Move duurt duidelijk lang genoeg…