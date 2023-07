Brusselse journalist dient corruptieklacht in tegen Frank Vandenbroucke

De Brusselse journalist Claude Archer heeft een klacht ingediend bij de federale gerechtelijke politie tegen minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Archer beschuldigt Vandenbroucke van belangenvermenging. De socialistische minister zou hervormingen in de wetgeving rond openbaarheid van bestuur tegenhouden omdat hij in een persoonlijke procedure is verwikkeld met de krant Het Laatste Nieuws (HLN) en de Raad van State. Mogelijk is er sprake van fraude. Om te begrijpen waarom Archer klacht heeft ingediend tegen Vandenbroucke wegens belangenvermenging bij de anti-corruptie-eenheid…

De Brusselse journalist Claude Archer heeft een klacht ingediend bij de federale gerechtelijke politie tegen minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Archer beschuldigt Vandenbroucke van belangenvermenging. De socialistische minister zou hervormingen in de wetgeving rond openbaarheid van bestuur tegenhouden omdat hij in een persoonlijke procedure is verwikkeld met de krant Het Laatste Nieuws (HLN) en de Raad van State. Mogelijk is er sprake van fraude.

Om te begrijpen waarom Archer klacht heeft ingediend tegen Vandenbroucke wegens belangenvermenging bij de anti-corruptie-eenheid van de federale gerechtelijke politie, moeten we eerst een aanloop nemen. Pas dan kunnen we het concreter hebben over de precieze inhoud van het proces-verbaal, waarvan Archer een kopie aan Doorbraak.be ter inzage heeft gegeven.

Wat voorafging: al sinds vorig jaar probeert HLN-journalist Jeroen Bossaert verschillende bestuursdocumenten uit de covidperiode op te vragen bij het kabinet Vandenbroucke. Bossaert bracht onder meer uit dat een ambtenaar van dat kabinet mogelijk gesjoemeld heeft bij de toewijzing van een openbare aanbesteding voor de opslag en behandeling van covidvaccins. De zogenaamde Medista-affaire, genoemd naar het bedrijf dat die openbare aanbesteding verloren heeft.

Vandenbroucke, Facon en Vlieghe

Een ambtenaar van het kabinet Vandenbroucke zou waarschuwingen van Medista over vaccins die dreigden te vervallen, in de wind hebben geslagen. Als gevolg daarvan werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Een Frans medisch bedrijf, Movianto, zou toen van Vandenbrouckes kabinet vóór de toewijzing van de aanbesteding strategische informatie hebben gekregen. Wat niet mag, want dat is concurrentievervalsing.

Algemeen probeert Bossaert zicht te krijgen op alle communicatie van Vandenbroucke met toenmalig ‘Coronacommisaris’ Pedro Facon, en met toenmalig voorzitter van de beleidsadviesgroep GEMS, Erika Vlieghe. Zo wil de journalist een breed zicht krijgen op hoe beslissingen tijdens de covidcrisis tot stand zijn gekomen. Daarom vroeg Bossaert met behulp van de wet op openbaarheid van bestuur alle mailverkeer tussen de drie eerder genoemden op. Alles tussen oktober 2020 en april 2022.

Bossaert krijgt gelijk

De federale wetgeving die de openbaarheid van bestuur regelt, is verouderd en niet transparant. Ze dateert uit 1994. Ze voorziet in een Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB). Die CTB (waarover Doorbraak ook al eerder schreef toen de nieuwe samenstelling ervan uitbleef, red.) kan federale overheidsinstanties adviseren om documenten vrij te geven. Maar hen niet verplichten. Exact dat is er gebeurd met de vraag van Jeroen Bossaert.

HLN liet het daar niet bij en stapte naar de Raad van State (RvS). Die gaf de krant opnieuw gelijk. Dat is dwingend. Vandenbroucke moét die documenten vrijgeven. Maar met een truc slaagde de socialist erin om ook de RvS te omzeilen. Vandenbroucke annuleerde namelijk zijn oorspronkelijke beslissing om de opgevraagde documenten niet vrij te geven. Waardoor ook het advies van de RvS nietig was, omdat het verwees naar een niet-bestaande motivatie van de minister. Enkele minuten na die intrekking stuurde Vandenbroucke dan doodleuk een vernieuwde weigering naar Jeroen Bossaert.

Te omvangrijk, te duur

Dat is op zich al erg genoeg, en doet elke neutrale waarnemer zich afvragen waarom Vandenbroucke zo hardnekkig weigert om informatie vrij te geven. Zelf verwijst de socialist naar de enorme hoeveelheid tijd en middelen die zo’n operatie zou vergen. Maar zelfs in zijn eigen Vivaldi-meerderheid vindt men dat Vandenbroucke dat niet meer kan maken.

België is immers vorig jaar op de vingers getikt door de Europese Commissie voor zijn slechte wetgeving rond openbaarheid van bestuur. Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) beloofde onlangs beterschap aan de Commissie. Onder meer door indirect te verwijzen naar een wetsvoorstel van de bestuurscollega’s van Ecolo-Groen. Dat voorstel zou de CTB-commissie de bevoegdheid geven om federale instellingen te verplichten documenten vrij te geven.

Waalse en Brusselse transparantie

Nu komt journalist Claude Archer op de proppen. Archer toont met zijn vzw Transparencia.be (een broertje van het bekendere cumuleo.be, red.) hoe burgers gebruik kunnen maken van de wetgeving om bestuursdocumenten op te vragen.

Ook Archer is bijzonder geïnteresseerd in de Medista-affaire, en in hoe de beslissingen van Vandenbroucke tijdens de covidcrisis tot stand kwamen. Bijkomend voordeel is dat Archer dankzij zijn vzw over een breed netwerk beschikt. Omdat Transparencia samen met onder meer Waalse en Brusselse bestuurders heeft samengewerkt om moderne deelstaat-wetgeving rond openbaarheid van bestuur op te stellen.

Verschillende bronnen binnen de Vivaldi-regering hebben Archer erop gewezen dat ze verveeld zitten met de zaak-Vandenbroucke. Medewerkers van verschillende federale ministers zouden aan Archer hebben toegegeven dat Vandenbroucke hen nooit geïnformeerd heeft over zijn problemen met Jeroen Bossaert en de Raad van State. Ook niet nadat Alexander De Croo vorige maand zijn ministers een nieuwe bestuurscode deed volgen. Daarin beloofden alle ministers onder meer om mogelijke belangenconflicten onmiddellijk te melden aan de regering.

Server in de financiëntoren

En daar komt de aap uit de mouw. Volgens Archer heeft een medewerker van het kabinet Vandenbroucke zelf toegegeven dat Vandenbroucke nieuwe wetgeving rond openbaarheid van bestuur eigenhandig tegenhoudt omdat hij in een conflict is verwikkeld met HLN.

Vandenbroucke houdt dus alle transparantieplannen van zijn eigen regering tegen omdat het resultaat van die plannen hem zou dwingen zijn covidmails openbaar te maken. Een belangenconflict. Dat vindt althans Claude Archer, die naar de federale gerechtelijke politie, onderdeel corruptiebestrijding, stapte om een klacht neer te leggen. Die klacht lijkt bijzonder goed gedocumenteerd.

Wij konden geen reactie bekomen van het kabinet-Vandenbroucke over het proces-verbaal dat Archer op 27 juni liet opmaken in Brussel. In zijn proces-verbaal verklaart Archer dat het dossier Medista een mogelijke fraudezaak is, en dat die zaak niet onderzocht kan worden wegens Vandenbrouckes weigering om via nieuwe wetgeving transparantie over die zaak te scheppen.

En, helemaal op het einde: ‘Ik preciseer nog dat de e-mails van alle federale kabinetten op een server in de Brusselse financiëntoren staan.’