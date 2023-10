Brusselse politici lijken steeds meer op slechte acteurs

Het is haast niet te geloven hoe het er politiek aan toegaat in drie Brusselse gemeenten. Plaatselijke politici blijven een systeem verdedigen dat eigenlijk niet meer te verdedigen valt. In het Brussels Gewest zijn er zo een kleine duizend mandaten, wat toch wel heel veel is voor een gebied met 1,2 miljoen inwoners. Daarover is eigenlijk iedereen het eens, behalve de betrokken politici zelf die hun grijsgedraaide argumentatie blijven herhalen dat zij garant staan voor de democratische nabijheid tot de…

Het is haast niet te geloven hoe het er politiek aan toegaat in drie Brusselse gemeenten. Plaatselijke politici blijven een systeem verdedigen dat eigenlijk niet meer te verdedigen valt.

In het Brussels Gewest zijn er zo een kleine duizend mandaten, wat toch wel heel veel is voor een gebied met 1,2 miljoen inwoners. Daarover is eigenlijk iedereen het eens, behalve de betrokken politici zelf die hun grijsgedraaide argumentatie blijven herhalen dat zij garant staan voor de democratische nabijheid tot de burger, la proximité in het Frans. Ik hoop dat toekomstige Vlaamse onderhandelaars bij de besprekingen over de toekomst van Brussel niet alleen weten wat dat woord betekent, maar vooral waarom de Franstaligen dat zo vaak gebruiken. Het antwoord is eenvoudig: omdat het een goed alibi is om alle bestaande machtsniveaus te laten bestaan.

Parijs

Parijs is veel groter dan Brussel en wordt geleid door één burgemeester en één gemeenteraad. Maar dat betekent niet dat er geen vertakkingen zijn naar een lager niveau. De Franse hoofdstad telt twintig arrondissementen, met telkens een ‘maire’ aan het hoofd. Het grote verschil met Brussel is dat die enkel lokale bevoegdheden heeft en geen beslissingen van de Parijse gemeenteraad kan saboteren. De burger kan voor alles wat hem van dichtbij aanbelangt terecht in zijn arrondissement. De onaantastbare ‘proximité’ is dus gewaarborgd.

Maar van die efficiënte structuur is in Brussel nog geen sprake. Er verandert wel iets vanaf volgend jaar. Gewestelijk minister Bernard Clerfayt (Défi) heeft beslist dat de gemeenten het met een schepen minder moeten doen. Had hij gedurfd, hij had het aantal schepenen gehalveerd. Want nu hebben de negentien gemeenten elk zoveel schepenen als de gemiddelde Vlaamse centrumstad.

Het vasthouden aan de bestaande structuur kost handenvol geld, want duizend mandaten moeten betaald worden. De gemeenten zitten allemaal op hun financieel tandvlees. Het Brussels Gewest heeft zoveel schulden dat niemand nog weet hoe die ooit zullen kunnen afgelost worden. Over de verkiezingen tillen dan maar…

Gemeentelijke chaos

Mocht de gemeentelijke politiek nu een voorbeeld zijn van democratisch functioneren, dan zou de hoge prijs van de structuur te verdedigen zijn. Maar dat is zo goed als onmogelijk voor wie objectief bekijkt wat er in een aantal Brusselse gemeenten de voorbije maanden gebeurt is. ‘Chaos’ is een beleefde omschrijving.

Eerst naar Schaarbeek. Dat is de gemeente waar minister Bernard Clerfayt (Défi) jarenlang burgemeester was en dat volgend jaar weer wil worden. Maar Cécile Jodogne (Défi), de burgemeester die hem nu vervangt, heeft geen meerderheid meer. Eigenlijk is haar gemeente onbestuurbaar geworden omdat de coalitie maar 22 zetels overhoudt van de 47. Vijf raadsleden zijn overgelopen naar andere partijen.

Verkeersplan

Dat deden ze allemaal uit onvrede. Soms heel persoonlijk omwille van een misgelopen ambitie. Of omwille van het nieuwe gewestelijke verkeersplan dat voor sommigen des duivels is. Het verzet tegen dat plan was heel veel groter dan de verontwaardiging over een doodgereden jonge vrouw drie jaar geleden. Toen werd er niet geroepen of geschreeuwd zoals nu door de totaal losgeslagen betogers die de gemeenteraad verstoorden.

De tegenstanders van een ander verkeersbeleid lieten ook van zich horen in Anderlecht. Daar werd een democratisch genomen beslissing over nieuwe mobiliteit in Kuregem de vernieling in geschreeuwd door luidruchtige opposanten, vaak dezelfde als in Schaarbeek.

De boze burgers hadden de nabijheid tot de politiek net iets te letterlijk genomen toen ze de raadzaal innamen en elk debat onmogelijk maakten. Burgemeester Fabrice Cumps (PS) gaf om puur opportunistische reden meteen toe aan de herrieschoppers en toonde zo nog maar eens aan waaraan de lokale Brusselse politiek haar slechte naam te danken heeft.

Doofpot

Een paar weken later had Anderlecht een ander probleem. De gemeentesecretaris vroeg een jaar onbetaald verlof. Officieel omdat hij de wereld rond wou fietsen. Maar de echte reden lekte snel uit. Hij was in zijn professionele eer gekrent omdat een Ecolo-schepen hem gevraagd had een dossier in de doofpot te stoppen.

Tegen de schoonzus van die schepen was een klacht ingediend en die moest weggemoffeld worden, had zij geopperd tegen de gemeentesecretaris. Dat staat letterlijk te lezen in een verslag van het college waar die zijn beklag had gedaan. De schepen deed eerst alsof ze van iets wist. Nadien ontkende ze alles en zag er nogal voorspelbaar een beschadigingscampagne in omdat zij de ambitie heeft om volgend jaar de Anderlechtse sjerp te dragen. Intussen zorgt de onverkwikkelijke affaire er wel voor dat de stabiliteit binnen het college ver te zoeken is.

Vader en dochter Moureaux

Ook in Molenbeek stapte de gemeentesecretaris gedegouteerd op. Zij kon het niet langer aanzien dat ze niet op de hoogte werd gehouden over het personeelsbeleid. Eerder had burgemeester Catherine Moureaux (PS) geprobeerd om de voormalige kabinetschef van haar vader tot gemeentesecretaris te laten benoemen, maar een meerderheid van de raadsleden vond die te politiek gekleurd.

Moureaux regeert de gemeente bijzonder autoritair, als een gebied dat ze van haar vader Philippe geërfd heeft. Maar dat wordt steeds moeilijker, omdat ook zij over geen meerderheid meer beschikt. Twee gemeenteraadsleden van Les Engagés vormden een nieuwe beweging samen met Ahmed El Khannous (LE) die uit de partij was gezet nadat hij sympathie had getoond voor een radicale imam die uit het land werd gezet. Vijf topambtenaren hadden eerder in een brief het wanbeleid en de driftbuien van Moureaux aangeklaagd. De oppositie wou hen horen op de gemeenteraad, maar dat werd op het laatste moment door de burgemeester verhinderd.

Schepen met hoofddoek

Ondertussen werd een nieuwe schepen aangesteld, met hoofddoek. De liberalen in de coalitie vonden dat een aantasting van het neutraliteitsbeginsel. Geen probleem: Moureaux haalde het met een wisselmeerderheid, met de steun van onder meer PVDA. Feitelijk betekende dat het einde van de Molenbeekse coalitie.

Maar het onwaarschijnlijke dieptepunt werd vorige week bereikt. Na een fikse woordenwisseling tussen Moureaux en een van haar schepenen over een ontslagen gemeentelijke ambtenaar, had die laatste gezegd dat dat met vader Moureaux niet kon gebeuren. Dat was te veel voor dochter Moureaux, die de schepen fysiek te lijf ging en hem zelfs met de nagels gekwetst zou hebben.

Brussel is misschien geen hellhole. Maar de gemeentelijke mandatarissen beginnen steeds meer op slechte acteurs in een pijnlijke vaudeville te lijken…