Brusselse regering onteigent private ouderenzorg

De Brusselse regering wil de erkenning van bedden in privéwoonzorgcentra afnemen als die leeg staan. Op die manier wil de linkse meerderheid de macht van private woonzorgbedrijven breken. Probleem is echter dat Brussel geen eigen middelen heeft om zelf woonzorgcentra uit te baten wanneer vanaf 2030 ook in de hoofdstad de vergrijzing opmars maakt. Het is de krant De Tijd die afgelopen weekend op de voorpagina opent met nieuws dat overal onder de radar bleef, maar al in 2022 beslist…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Brusselse regering wil de erkenning van bedden in privéwoonzorgcentra afnemen als die leeg staan. Op die manier wil de linkse meerderheid de macht van private woonzorgbedrijven breken. Probleem is echter dat Brussel geen eigen middelen heeft om zelf woonzorgcentra uit te baten wanneer vanaf 2030 ook in de hoofdstad de vergrijzing opmars maakt.

Het is de krant De Tijd die afgelopen weekend op de voorpagina opent met nieuws dat overal onder de radar bleef, maar al in 2022 beslist werd: de Brusselse regering wil de woonzorgmarkt in het hoofdstedelijk gewest in eigen handen nemen. Waarom?

In Brussel worden vele bedden in private woonzorgcentra niet gebruikt. Dat komt omdat de vergrijzing in de hoofdstad momenteel nog niet zo sterk toeslaat als in Vlaanderen en Wallonië. Commercieel niet interessant voor de vele private spelers die in Brussel de woonzorgmarkt in handen hebben, horen we u denken? Half. De commerciële bedrijven gebruiken deze bedden immers als reserve. Voor binnen enkele jaren: vanaf 2030 wordt verwacht dat de behoefte aan ouderenzorg in Brussel zal verdubbelen.

‘Onttrekken aan marktwerking’

Maar de Brusselse regering wil de helft van de erkenning van de bedden die nu niet gebruikt worden, afnemen. Vrij snel: voor 2024. Op die manier denkt de regering het grote aandeel van de privémarkt in Brussel te breken. Meer dan de helft van de bedden in Brussel moet in de toekomstig eigendom worden van verenigingen zonder winstoogmerk, of van de overheid zelf. Regeringspartij Ecolo-Groen wil zo ‘de zorg aan de marktwerking onttrekken’. Volgens bevoegd minister Alain Maron leidt het overaanbod van duurdere private bedden immers tot te weinig keuzevrijheid voor de Brusselse senior.

Vreemd aan de maatregel is dat de leegstaande bedden de overheid op zich geen geld kosten. Staan ze leeg, dan is dit puur een financieel probleem voor het privébedrijf dat het bed uitbaat. De Brusselse overheid zal de privébedrijven ook niet compenseren voor het verlies.

Financiële problemen

De private spelers in Brussel zelf noemen de beslissing daarom niet meer of minder dan onteigening, tezamen met oppositiepartijen MR en N-VA. Zij stappen naar het Grondwettelijk Hof om de Brusselse ordonnantie aan te vechten.

In het Brussels gewest zijn er ongeveer 15.500 rusthuisbedden, waarvan 61 procent in handen is van privéuitbaters. In Vlaanderen is dat maar 19 procent. In de hoofdstad is er historisch minder middenveld en hebben de gemeentelijke overheden decennialang niet geïnvesteerd in ouderenzorg. Daardoor staat de privémarkt in Brussel zo sterk.

Tot de eeuwwisseling nam de Brusselse bevolking af, wat de investerings-desinteresse van Brusselse overheden kan verklaren. Maar gezien de precaire financiële toestand van het Brussels gewest is het hoogst onzeker of de voor de overheid vrijgekomen erkenningen tegen 2030 wel gefinancierd zullen geraken. Het Brussels gewest heeft nu jaarlijks voor vier miljard euro inkomsten, en voor minstens negen miljard euro schulden.