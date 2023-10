Buitenlandse inmenging neemt ook in amateurvoetbal toe

Dat buitenlanders bij onze profclubs de plak zwaaien, is vandaag eerder regel dan uitzondering. Dat ook in het amateurvoetbal een tendens gaande is waarbij buitenlandse investeerders vaker de boel overnemen wegens een slechte financiële toestand, geeft reden tot bezorgdheid. Het is zelfs een zorg die aan het begin van het parlementaire jaar de politieke arena heeft gehaald. Maurits Vande Reyde (Open Vld) heeft de toenemende buitenlandse inmenging in amateurvoetbal via de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media op tafel…

Dat buitenlanders bij onze profclubs de plak zwaaien, is vandaag eerder regel dan uitzondering. Dat ook in het amateurvoetbal een tendens gaande is waarbij buitenlandse investeerders vaker de boel overnemen wegens een slechte financiële toestand, geeft reden tot bezorgdheid. Het is zelfs een zorg die aan het begin van het parlementaire jaar de politieke arena heeft gehaald.

Maurits Vande Reyde (Open Vld) heeft de toenemende buitenlandse inmenging in amateurvoetbal via de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media op tafel gegooid in het Vlaams parlement. Hij ziet buitenlandse inmenging gepaard gaande met schimmige makelaars als een bedreiging voor de jeugdwerking en lokale binding. Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) wijst naar zaken die al doorgevoerd zijn.

Stromannen

Zo moeten 2/3de van de bestuursleden en 4/5de van de leden van de algemene vergadering in een club in België gedomicilieerd zijn. Maar dat zijn regels die omzeild worden via stromannen of andere methoden volgens Vande Reyde. Op vlak van premies wordt een regeling met maximaal 100 euro per punt en een plafond van 4.500 euro per seizoen aanbevolen. ‘Daar staat tegenover dat die vorm van puntenpremies vrijgesteld wordt van RSZ’, zegt Weyts.

‘Ik vind dat je net een cap moet zetten op premies’, schuift Vande Reyde een strengere benadering naar voren. De Diestenaar hamert erop het probleem niet te onderschatten en is voorstander van een verbod van buitenlandse overnames van amateurclubs. Maar kan zoiets überhaupt?

‘We zitten in een Europese economische ruimte’, geeft Kris Van Dijck (N-VA) tegengas. Eenzelfde geluid bij de minister van zijn partij. ‘Het uitsluiten van buitenlands eigenaarschap, ik denk niet dat dat de regels van non-discriminatie zal doorstaan, los van Europese regelgeving. Op zich is dat moeilijk af te dwingen.’

Overname

Het meest recente voorbeeld van een buitenlandse overname van een amateurclub is Eendracht Aalst, dat onlangs in handen gekomen is van Turken, die net als de vorige voorzitter hun belangrijkste vennootschap in Genève gevestigd hebben. Ze hebben in Aalst dus alle kanten gezien van eigenaars met een op zijn minst sterke link met het buitenland.

‘In het dagelijks bestuur werd door een postje voorzien voor een supportersverantwoordelijke, maar dat is misgelopen omdat de ex-voorzitter niet goed om kon met kritiek. Het is daarna enkel verslechterd, wat geleid heeft tot een boycot van een thuismatch door de harde kern’, vertelt Michel Markey van supportersclub ‘Black and White’.

Nieuw verhaal in Aalst

‘De nieuwe investeerders zeggen dat ze de lokale verankering in stand willen houden.’ De eerste indrukken zijn dus enigszins geruststellend. ‘Er zijn nog twijfels omdat we de investeerders niet zo goed kennen. Ze stellen zich wel positief op en zeggen in interviews dat supporters belangrijk zijn. Er is een persconferentie gehouden waarop de investeerders het woord gevoerd hebben en aan de supporters voorgesteld zijn. Er was ook vlug contact met de supportersverantwoordelijke.’

Ongeacht hoe het daar afloopt, is Vande Reyde alleszins voorstander van strengere wetten en heeft hij hiervoor de mosterd in Nederland en Engeland gehaald. Al beseft de liberaal dat zijn ideeën niet zomaar overgenomen zullen worden en is het vooral zijn intentie om minister Weyts mee het debat te laten aanzwengelen. ‘Als er werkelijk niets gebeurt, zitten we binnen tien jaar met een ecosysteem van ons voetbal dat we niet willen’, waarschuwt Vande Reyde.