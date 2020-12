Buitgemaakte Duitse luchtfoto’s tonen erfgoed in Limburg

De erfgoeddienst van provincie Limburg en de UGent ontsloten op de Duitsers buitgemaakte luchtfoto’s van Limburg. Op die manier willen ze getuigenissen verzamelen over de Tweede Wereldoorlog en vooral de sporen in het landschap helpen duiden binnen een archeologische context. Het project www.onderderadar.be van de Provincie Limburg is het kindje van de conflictarcheoloog Dr. Wouter Gheyle van de UGent. Het hele project ontstond uit een collectie luchtfoto’s die in april 1945 buitgemaakt werden door het Amerikaanse leger. De Amerikanen en…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De erfgoeddienst van provincie Limburg en de UGent ontsloten op de Duitsers buitgemaakte luchtfoto’s van Limburg. Op die manier willen ze getuigenissen verzamelen over de Tweede Wereldoorlog en vooral de sporen in het landschap helpen duiden binnen een archeologische context.

Het project www.onderderadar.be van de Provincie Limburg is het kindje van de conflictarcheoloog Dr. Wouter Gheyle van de UGent. Het hele project ontstond uit een collectie luchtfoto’s die in april 1945 buitgemaakt werden door het Amerikaanse leger. De Amerikanen en de Sovjets waren in een race verwikkeld om de archieven van de Duitsers in beslag te nemen. Veel ging verloren in branden in Berlijn of werd op het eind van de oorlog vernietigd door de Duitsers.

Op een hooizolder in Beieren vonden de Amerikanen een archief met luchtfoto’s. In dat fonds zaten ook luchtfoto’s van België, zo ontdekte Gheyle in Amerikaanse federale archieven. Ook de Amerikanen maakten luchtfoto’s. Met deze twee verzamelingen trok Gheyle naar Limburg.

Conflictarcheologie

In conflictarcheologie ligt de nadruk op materiële overblijfselen van de twee wereldoorlogen. Het landschap zit immers vol overblijfselen boven en onder de grond en is zo de laatste getuige. Voor de Tweede Wereldoorlog rest nu nog een laatste kans orale getuigenissen te verzamelen. Ook archeologen kunnen zo kennis delen die niet op de traditionele inventaris (CAI) te zien is.

Waarom nam Gheyle hiervoor luchtfoto’s? Omdat die het meest objectieve beeld geven. Dit in tegenstelling tot kaarten die altijd een interpretatie vanuit een bepaald beoogd doel zijn. Het meeste heeft Gheyle aan verticale luchtfoto’s die zelfs in de Eerste Wereldoorlog soms van zeer spectaculaire kwaliteit bleken. Omdat de Tweede Wereldoorlog geen frontoorlog was tonen die luchtfoto’s de infrastructuur, bijvoorbeeld de Atlantikwall. De foto wordt zo een kaartdocument.

UGent

Lidar niet enkel bij de Maya’s

De derde bron in het onderzoek zijn de Vlaamse Lidar-beelden. Lidar staat voor ‘Laser Imaging Detection And Ranging’. Met deze laserscans vanuit een vliegtuig krijgt men digitale reliëfkaarten. Zoiets is voor archeologen superinteressant omdat zo’n puntenwolk de bodem onder de vegetatie toont. Door de vegetatie weg te filteren, verschijnen plots loopgraven en grafheuvels uit de bronstijd of ijzertijd. Of zoals elders hele onbekende Mayasteden.

Die laag is ook beschikbaar op www.onderderadar.be. De combinatie kan een zicht opleveren van werken in het bos in Lanaken uit 1944. Die structuur blijkt een Duits kamp met radarinstallaties. Recente luchtfoto’s van het bos (nu deel van het nationaal park Hoge Kempen) tonen dat aan het oppervlak nog heel veel bewaard is. Fundamenten, ruïnes, nutsleidingen, loopgraven…. Dit maakt het voor archeologen een zeer interessante site.

Dwangarbeid in Beringen

De mijn van Beringen op Duitse luchtfoto’s toont naast de situatie van de cité en de terrils, barakken in hout. Dit bleek een krijgsgevangenkamp. De Duitsers lieten Sovjet-krijgsgevangen overkomen. Zo maakten de Duitsers ook een foto vanop de terril van het kamp. Zoiets geeft een zeer mooi beeld van de mijn.

Tegenwoordig blijft daar weinig van over. Een deel zit onder veel grotere terril. Het zuidelijk deel is een voetbalveld en een ander deel is bos. Dat laatste is interessant omdat daar betonresten zitten. Daarnaast is de Baltische wijk uiteraard genoemd naar de krijgsgevangen die in de mijnen moesten werken. Op de luchtfoto’s zijn ook schuilloopgraven te zien.

De winterbeelden uit januari 1945 tonen een besneeuwd landschap. Op de Lidar zijn de loopgraven en de fundamenten nog zichtbaar. Ook tegenwoordig zijn daar nog inscripties van Amerikaanse soldaten te zien.