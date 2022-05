De burkini: kledingstuk of symbool?

Groen is de kleur van de politieke islam en behalve deze kleur hebben islamisten nog meer gemeen met de fanatiekste milieuridders in Frankrijk. Beiden willen de samenleving onder valse voorwendselen een sociaal programma door de strot duwen. De woke agenda van de groenen gaat schuil achter milieuactivisme. Islamisten gebruiken als volleerde judoka’s westerse humanistische waarden om hun antiwesterse agenda door te drukken, zoals vrijheid van meningsuiting en gelijkheid van man en vrouw. Burkini Op maandag 16 mei stemde de in…

De woke agenda van de groenen gaat schuil achter milieuactivisme. Islamisten gebruiken als volleerde judoka’s westerse humanistische waarden om hun antiwesterse agenda door te drukken, zoals vrijheid van meningsuiting en gelijkheid van man en vrouw.

Burkini

Op maandag 16 mei stemde de in meerderheid groene gemeenteraad van de stad Grenoble over een motie die het bezoeken van publieke zwembaden in een zogeheten burkini officieel toestaat.

Burkini’s zijn badpakken die een vrouw van top tot teen bedekken en daarmee voldoen aan islamistische normen. Burgemeester Eric Piolle van Europe Écologie les Verts – EELV, de Franse groenen – liet burkini’s al jaren oogluikend toe, terwijl ze elders in het land bijna overal zijn verboden.

Ze worden als onhygiënisch beschouwd, net als met je kleren aan zwemmen. Dat mag ook niet. Bovendien beschouwt men ze in Frankrijk over het algemeen in strijd met de seculiere beginselen van de republiek. Daar hebben ze volgens burgemeester Piolle niets mee van doen, verdedigde hij zijn motie om het reglement van zwembaden te wijzigen. Die werd kantje boord aangenomen: zelfs gemeenteraadsleden van zijn eigen partij stemden tegen. En meteen brak de pleuris uit in Frankrijk. Het land raakte verdeeld in twee kampen. Voor- en tegenstanders van de nieuwe regel rolden dagenlang vechtend door de televisiestudio’s.

Niet de eerste keer

Het was niet de eerste keer dat de discussie over de burkini opspeelde in Frankrijk. In 2009 werd een moslima in burkini geweigerd in het plaatselijke zwembad van een Parijse voorstad, omdat men het daar als ‘gekleed zwemmen’ beschouwde. De vrouw diende een aanklacht in maar ving bot. De zaak liep op tot in de Assemblée en de meeste parlementsleden vonden het verbod terecht.

In 2016 kwam er in Cannes en enkele andere badplaatsen een verbod op het dragen van een burkini op het strand dat veel publiciteit trok. Na een door islamistische clubs voorgekookte schijnvertoning op het strand van Nice, waar een vrouw in burkini politieoptreden uitlokte en een professionele fotograaf dat heimelijk vastlegde, werd Frankrijk internationaal verketterd als racistisch en islamofoob. Met name in Angelsaksische landen.

Vrijheid ontnemen?

De burkinidiscussie draait om de vraag of men vrouwen de vrijheid mag ontnemen zich naar believen te kleden. Om te beginnen geldt die vrijheid natuurlijk niet in zwembaden. Ik mag in het plaatselijke zwembad hier geen zwemshorts dragen, maar alleen een klassiek zwembroekje, een ‘slip’ genoemd. De badmeester gaf in vertrouwen toe dat dit was om Maghrébins uit een naburige stad te weren, omdat die zo verschrikkelijk lastig kunnen zijn. Zij willen of mogen absoluut alleen in shorts of boxers zwemmen.

Het woord ‘vrijheid’ is hier nog op een andere manier bedrieglijk: zowel een meerderheid van de burgers als de Franse overheid beschouwt de burkini als een symbool van onderdrukking.

Dat moslima’s zich zouden moeten bedekken om de lusten van mannen niet op te wekken, is inderdaad een misogyn en middeleeuws idee. En dat veel van deze moslima’s daarvan hebben gemaakt dat ze zich van top tot teen gekleed prettiger voelen in een zwembad of op het strand, lijkt mij vooral een aardig voorbeeld van het Stockholmsyndroom. Tenzij ze het eens zijn met mijn badmeester, die van mening is dat jonge mannelijke moslims inderdaad iedere vrouw lastigvallen die in normale badkleding loopt. Maar dat denk ik niet.

Mannelijke dominantie

Burgemeester Piolle van Grenoble legt zich met het toestaan van de burkini de facto neer bij de aan het islamisme inherente mannelijke dominantie over het vrouwenlichaam. Of dat nog niet erg genoeg is, noemt hij dit zelf ‘sociale vooruitgang’. Het bewijst in ieder geval dat de burgemeester hier op één lijn zit met de islamisten. Voor hen betekent het toestaan van de burkini ontegenzeggelijk vooruitgang. Sommige media beschouwden Piolle’s woorden als verraad aan het feminisme.

Dat is nog maar de vraag. Verschillende bekende Franse feministes ondertekenden juist een petitie ten faveure van de burkini. Over de hopeloze strijd van bijvoorbeeld Iraanse vrouwen tegen de verplichte hoofddoek hoor je ze nooit. De petitie was opgezet door dekmantels van ‘de moslimbroederschap’, zoals het ‘syndicaat van moslimvrouwen’ en de zogeheten ‘burgeralliantie’. Dat is een bedrieglijke naam voor een club die zich hard maakt voor de ‘vrijheid’ om gesluierd te sporten. En nu dus ook voor de burkini.

Religie

Er bestaat weinig twijfel dat de moslimbroederschap en andere islamistische organisaties als de ‘Grijze Wolven’ achter alle burkini-ophef schuilgaan. Met hun eerdergenoemde judotactiek hebben ze deze discussie zonder zelf op de voorgrond te treden uit de religieuze sfeer weten te halen. Het gaat nu alleen nog over een typisch westerse waarde als vrijheid van kledingkeuze.

Dat religie wel degelijk het punt is, werd door burgemeester Piolle impliciet bevestigd, toen hij zei ‘de toegang tot een publieke dienst voor één bepaalde religieuze groep – de moslims – niet te willen beperken door een verbod op bepaalde kleding. De burkini is niet in strijd met de seculariteit’.

Julien Bayou, een bekende groene politicus uit Parijs, viel hem op wel zeer ongelukkige wijze bij: ‘zo’n burkini is ook handig voor vrouwen met overgewicht…’ Dat kwam hem op grote verontwaardiging te staan. Sommige commentatoren merkten zelfs op dat hij hiermee bewees qua vrouwonvriendelijkheid niet eens zover van de gemiddelde islamist af te staan…

Afwijzing van de westerse beschaving

Of de burkini nu wel of niet in strijd is met de Franse laïcité, het is zeker geen simpele kledingkeuze, zoals een vrouw er bijvoorbeeld ook voor kan kiezen topless het strand op te gaan. Dit type badpak – in het westen erg lang geleden ook in zwang – staat symbool voor een middeleeuwse ideologie. Het is vooral een tastbare afwijzing van de westerse beschaving. Daarmee is het een speerpunt van het separatisme: het actieve streven van islamisten hun gemeenschap af te zonderen van de Franse samenleving. Hetgeen ze in bepaalde banlieues al lang in de praktijk hebben gebracht.

De vraag is wat de volgende stap zal zijn in de islamisering van die delen van Frankrijk. Dat de moslimbroederschap het niet bij de burkini zal laten, staat als een paal boven water.

Intussen vervuilt burgemeester Piolle het verkiezingsdebat voor de législatives in juni, door zo kort daarvoor de vrijheid om burkini’s te dragen officieel te maken. Hij laadt sterke verdenking op zich daarmee vooral uit te zijn op electoraal gewin. De nieuwe links-groene alliantie NUPES – waarvan hij deel uitmaakt, heeft een goede kans het gros van de paar miljoen islamitische stemmen in Frankrijk binnen te halen.

De rol van Eric Piolle als ‘nuttige idioot’ van het islamisme zal daarbij zeker helpen.