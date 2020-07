‘Can’t hear dem liars’

'Wanneer de mannen uit het verleden naar die van vandaag kijken, zien ze een gezelschap van goed geklede ridders, die door een landschap van overvloed struinen.' Zo beschrijft de Engelse auteur Hilary Mantel in De Spiegel en het Licht, haar derde roman over het leven van Thomas Cromwell, hoe de oude dienaars van de vorige koning vol verbazing kijken naar hun goed geklede opvolgers, de nieuwe generatie van koninklijke raadgevers van Hendrik VIII, vol van zichzelf en overlopend van ambitie.…

‘Wanneer de mannen uit het verleden naar die van vandaag kijken, zien ze een gezelschap van goed geklede ridders, die door een landschap van overvloed struinen.’ Zo beschrijft de Engelse auteur Hilary Mantel in De Spiegel en het Licht, haar derde roman over het leven van Thomas Cromwell, hoe de oude dienaars van de vorige koning vol verbazing kijken naar hun goed geklede opvolgers, de nieuwe generatie van koninklijke raadgevers van Hendrik VIII, vol van zichzelf en overlopend van ambitie.

Strak in het pak

Ik moest aan die passage denken bij de onophoudelijke stroom van berichten die de zelfbenoemde, strak in het pak zittende formateurs van een federale regering op de wereld loslaten. Mijn overpeinzingen zullen dus wel ingegeven zijn door mijn leeftijd en een onvermijdelijke generationele reflex. Misschien houden de huidige jonge meesters van de politiek er enkel een andere manier van communiceren op na, die niet principieel moet veroordeeld worden omwille van verschillen met methoden uit het verleden. Vroeger, toen onderhandelaars zich nog opsloten in nachtelijke kastelen, was het heus niet per definitie beter. Nu is het gewoon anders. Oude boomers moeten zich ervoor hoeden zich niet in een zinloze nostalgie van het verleden te verliezen en moeten aanvaarden dat wat was, geweest is en niet meer is…

Maar toch. Ik vraag me af of de leden van het olijke driekoningstrio Bouchez, Lachaert en Coens wel beseffen hoe gewone ‘mensen’ (waarover de CD&V-voorzitter het zo graag heeft) reageren op het spektakel dat ze nu al enige tijd opvoeren. Dat MR-voorzitter Bouchez zijn gebrek aan inhoud probeert te compenseren door uiterlijke schijn en onophoudelijk getwitter, was al eerder pijnlijk duidelijk geworden. Maar waarom hield geen communicatiemedewerker het trio tegen om de foto rond te sturen waarop ze te zien zijn tijdens een oestermaaltijd? Wat is de boodschap die deze politici hiermee de wereld willen insturen? Dat zij zich meer dan een jaar na de verkiezingen goed amuseren, en dat ze van ons hetzelfde hopen?

Kingconnah

Ik ben er zeker van dat niet één Belg overweldigd werd door een goed gevoel bij het zien van zoveel zelfingenomenheid. Goedkeurend gemompel zal nergens te horen geweest zijn, afkeurend gevloek des te meer.

Maar wat dan gedacht van de voorzitter van de Socialistische Partij, die in een reactie op onderhandelingen waarop hij wel of niet zou uitgenodigd zijn, een foto van zichzelf maakt op het strand van Nieuwpoort? Conner Rousseau noemt zichzelf graag ‘Kingconnah’ en waarschijnlijk zijn er mensen in zijn omgeving die dat heel cool vinden. De gemiddelde Vlaming begrijpt niets van dat soort woordgrapjes. Maar dat zal Kingconnah een zorg zijn.

Het lijkt wel of hij net als Bouchez enkel in zijn eigen navel is geïnteresseerd. Hij toont aan de hele Vlaamse wereld een selfie met gesloten ogen, een bewust omgedraaide baseballcap en een slogan: ‘Can’t hear dem liars’. Kingconnah heeft zich ook oortjes ingestopt! Zo wil hij ons blijkbaar tonen dat hij het gehuil van de leugenaars niet hoort.

Onbegrijpelijke onzin

Komende van een of andere omhooggevallen Amerikaanse rapper zou men zich over dergelijke onbegrijpelijke onzin niet verbazen. Maar van de voorzitter van een partij die een grote rol gespeeld heeft in de Belgische politieke geschiedenis mag men toch wat meer diepgang verwachten. Denkt Conner Rousseau nu echt één iemand buiten zijn eigen kringetje hiermee te overtuigen?

Ik vraag me af hoe de kiezers in huiskamers en aan togen op dit soort beelden en onbegrijpelijke slogans reageren. Laat er ons maar van uitgaan dat het aantal mensen behoorlijk beperkt is die ook maar iets verstaan van wat Rousseau met zijn egocentrische fotocollage wil zeggen. Niemand van de kiezers die Rousseau zou moeten overtuigen om zijn partij weer groot te maken, heeft hier een boodschap aan.

‘Wereldvreemd’ is een te zwakke omschrijving van dit soort gedrag. Met toevoeging van de adjectieven ondoordacht, zelfingenomen en puberaal komt men wel in de buurt.

Gekwetter en getweet

Met hun gekwetter en getweet geven Bouchez en Rousseau de indruk dat het hen allemaal eigenlijk niet kan schelen. Enige zin voor verantwoordelijkheid is blijkbaar voorgoed uit de mode. Misschien hebben ze het al opgegeven en proberen ze in de blessuretijd in aanloop naar de verkiezingen zoveel mogelijk media-aandacht te krijgen. Te vrezen valt dat enkel de extremistische partijen nog sterker zullen worden door de egotripperij van deze generatie van ‘goed geklede ridders’…

Mocht de situatie niet zo ernstig zijn, we zouden onze schouders eens kunnen ophalen over zoveel overmoed en zelfoverschatting. Maar ons land bevindt zich in een nooit geziene crisis, met een dagelijks oplopend tekort op de begroting en een overheidsschuld op recordhoogte. Net als in het oesterrestaurant, weten politici evenwel dat zij de rekening niet moeten betalen. Dat zullen de brave burgers wel doen. Misschien moeten die ook zeggen tegen Bouchez en Kingconnah : ‘Can’t hear dem liars’…