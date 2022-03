Carl von Clausewitz: de goeroe van de oorlog

Carl von Clausewitz vocht tegen Napoleon in Waver. 'Oorlog is een voorzetting van de politiek met andere middelen', is zijn bekendste parool. Zijn fabuleuze 'Vom Kriege' werd allereerst vertaald in het Nederlands voor de krijgsacademie in Breda. Zijn inzichten zijn vandaag zeker geen folklore. De Russische generaals en de Oekraïense generaals hadden het onder hun hoofdkussen op de krijgsschool. De titel “Over de oorlog” uit 1832-1834, de vertaling van 'Vom Kriege', van Carl von Clausewitz, kent iedereen en staat op…

Carl von Clausewitz vocht tegen Napoleon in Waver. ‘Oorlog is een voorzetting van de politiek met andere middelen’, is zijn bekendste parool. Zijn fabuleuze ‘Vom Kriege‘ werd allereerst vertaald in het Nederlands voor de krijgsacademie in Breda. Zijn inzichten zijn vandaag zeker geen folklore.

De Russische generaals en de Oekraïense generaals hadden het onder hun hoofdkussen op de krijgsschool. De titel “Over de oorlog” uit 1832-1834, de vertaling van ‘Vom Kriege‘, van Carl von Clausewitz, kent iedereen en staat op de leesopgaaf van miljoenen mensen die het nooit zullen kopen noch lezen. Wat het lot is van veel beroemde boeken en auteurs. Clausewitz is actueel omdat men zijn dikke geschriften waardeert voor de relatie tussen oorlogsvoering en politiek die hij als allereerste analyseerde. Zijn stelling ‘oorlog is enkel een voortzetting van de politiek met andere middelen’ werd een huiswaarheid voor militairen, politici en tooghangers.

Geen folklore

Carl von Clausewitz deed oorlogservaring op in de strijd tegen Napoleon en vocht in Waver tegen het Franse genie. Het Nederlands kent de oudste volledige vertaling van ‘Vom Kriege’. De Nederlandse Koninklijke Militaire Academie, gebaseerd in Breda, publiceerde in 1839-1846 de Nederlandse editie van de eerste acht delen van de ‘Werke‘ van de Pruis. Bij uitgeverij IJzer verscheen in 2018 een achtste druk van een selectie van ‘Vom Kriege‘ met een inleiding van Jaap Kloosterman. Vandaag met de bommen op Oekraïne is de lectuur van deze oertekst geen folklore.

Psychologie

‘Clausewitz viel op van bij zijn eerste teksten door de aandacht die hij schonk aan psychologische factoren, zowel bij het beramen van de plannen als bij de uitvoering ervan, ‘ zegt Kloosterman. ‘In het derde boek “Over de strategie in het algemeen” maakte dat een verrassende indruk op zijn tijdgenoten. Het meest opzienbarende concept en het meest prangende in dit verband is wat Clausewitz de Friktion in Kriege noemt. Met de theoretische behandeling van de ‘wrijving’ tussen de beste plannen en hun verwezenlijking wordt de toevalsfactor in de oorlog als zodanig beredeneerbaar. En daarmee verlaat de theorie haar oude pretentie om het toeval uit te bannen voor de nieuwe ambitie om het toeval te gebruiken.’

Tussen het noteren en beschouwen van de Friktion en Clausewitz’ lof voor het genie bestaat een logisch verband. Het genie weet inderdaad van het toeval gebruik te maken. Geniaal is daarom niet wie de theorie het best toepast, maar wie praktisch de theorie schept – wie, met andere woorden, de grootste kunstenaar is. Clausewitz had krijgsheer Napoleon voor ogen en diens talent om toevalligheden uit te buiten. Clausewitz zag twee disciplines: enerzijds de krijgswetenschap en anderzijds de krijgskunst, of langs de ene kant een leerboek en langs de andere kant een slagveld. De theorie verheldert het verband tussen de beide. Het weten moet daarbij het kunnen worden, aldus zijn recept.

Oekraïne

Sedert 1792, de Franse Revolutie, en 1815, de nederlaag van Napoleon, veranderde de oorlogvoering en dat merk je tot vandaag op het slagveld in Oekraïne. De oorlogen van de Conventie, van Carnot en Napoleon veroorzaakten een revolutie in de krijgskunst want de oorlog werd massaal en beweeglijk. De massieve troepen van voordien werden opgesplitst in onafhankelijk opererende divisies. De aanvoerlijnen werden kleiner en korter door het requisitiestelsel (het opeisen van voedsel, onderdak, bijstand). Tactisch speelden tirailleurs en het snel concentreren van artillerie een stijgende rol.

Maatschappelijk werd de oorlogsleiding gedemocratiseerd door het bevorderen van officieren naar hun bekwaamheid in plaats van naar hun status. Op de achtergrond speelde het Napoleontisme door de psychologische beweeglijkheid van revolutie en patriotisme die van de Franse soldaat een vechtjas maakte met initiatief en motivatie die bovendien tweemaal sneller marcheerde dan zijn tegenstander. Kloosterman: ‘De levée en masse (de algemene dienstplicht) die de citoyen onder de wapens bracht om het revolutionaire vaderland te verdedigen, gaf het Franse leger een voordien ongekend offensief potentieel, waarmee het onder een onverschrokken militair genie als Bonaparte wonderen verrichtte tegen de dure, nooit geheel betrouwbare beroepssoldaten van de achttiende eeuwse oorlogen onder hun aristocratische, traditioneel denkende commandanten.’

Clausewitz onderzocht de Nieuwe Oorlog van de negentiende eeuw in vergelijking met het krijgsvertoon van de achttiende eeuw en ontdekt een kern van de oorlogsvoering: ‘De oorlogshandeling van een veldtocht verloopt niet in een continue beweging maar ruksgewijs, en tussen de afzonderlijke bloedige acties treden periodes in van elkaar gadeslaan, waarin beide partijen in de verdediging zijn.’

Rusland

Napoleon pakte zijn biezen in Rusland. Clausewitz duidt dat: ‘Rusland heeft door zijn veldtocht tegen Napoleon van 1812 geleerd dat ten eerste een rijk van dergelijke afmetingen niet te veroveren is, en dat ten tweede de waarschijnlijkheid van het succes niet in alle gevallen afneemt naarmate veldslagen, hoofdsteden en provincies verloren gaan, maar dat men vaak midden in zijn land het sterkst is, wanneer de offensieve kracht van de tegenstander zichzelf heeft uitgeput, en waarop met geweldige kracht het defensief kantelt naar offensief.’

De taal van Clausewitz is tweehonderd jaar oud, zijn inzichten blijven fris en nuttig in de oorlog tussen Groot-Rusland (Moskou) en Klein-Rusland, zoals de Moskovieten Oekraïne verlekkerd dopen.