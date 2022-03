Carlo Medo, voorzitter politievakbond: ‘Ecolo jongeren organiseren onverantwoorde hetze tegen politie’

De jongerenafdeling van Ecolo — écolo j — slaagde erin op dinsdag, de Internationale Dag tegen Politiegeweld, het hele politiekorps op de kast te jagen. Naar aanleiding van die dag publiceerde zij namelijk een aantal stickers met weinig aan de verbeelding overlatende boodschappen: 'Tu frappe, je filme' ('Jij slaat, ik film') en 'On appelle qui quand la police assassine?' ('Wie bel je wanneer de politie moordt?'). Vooral die laatste was de steen des aanstoots. Die stelt onomwonden dat de politie…

De jongerenafdeling van Ecolo — écolo j — slaagde erin op dinsdag, de Internationale Dag tegen Politiegeweld, het hele politiekorps op de kast te jagen. Naar aanleiding van die dag publiceerde zij namelijk een aantal stickers met weinig aan de verbeelding overlatende boodschappen: ‘Tu frappe, je filme’ (‘Jij slaat, ik film’) en ‘On appelle qui quand la police assassine?’ (‘Wie bel je wanneer de politie moordt?’).

Vooral die laatste was de steen des aanstoots. Die stelt onomwonden dat de politie zich aan moord bezondigt. Een beschuldiging die de politievakbonden maar matig konden smaken. De Franstalige Jong-Groenen zijn hiermee niet aan hun proefstuk toe. Enkele jaren geleden publiceerden ze al een gefotoshopte Theo Francken (N-VA) in Wehrmachtuniform. Na veel protest — en enige druk van de moederpartij — besloot écolo j de sticker met de moordbeschuldiging niet in omloop te brengen.

SNPS tilt zwaar aan de stickercampagne

Vooral het SNPS, de Franstalige vleugel van de onafhankelijke politievakbond NSPV, tilt zwaar aan de beschuldiging van moord. Nationaal secretaris Thierry Belin ontbond op Twitter zijn duivels met een reeks ontkrachtingen van de beschuldigingen: de incidenten bij politie-interventies waarbij slachtoffers vallen, zijn nooit het gevolg van rechtstreeks politiegeweld. Het gaat telkens om ongelukken bij vluchtpogingen bij interventies of om uit de hand gelopen escalaties, zoals in het geval Jozef Chovanec.

Belin eist dat moederpartij Ecolo meer zou doen dan enkel de actie van haar jongerenafdeling te veroordelen. Ook de volksvertegenwoordiger voor Les Engagés (voorheen cdH, nvdr) Georges Dallemagne vond het ongepast om de politie van moord — het doden met voorbedachten rade — te beschuldigen en verwijt de Franstalige Jong-Groenen ‘multirecidivisten’ te zijn.

Belga

Steeds meer geweld tégen politie- en hulpdiensten

Carlo Medo, de nationaal voorzitter van het NSPV is teleurgesteld in deze zoveelste actie tegen de politiediensten. Eerder dan een probleem met politiegeweld ziet hij een probleem van geweld tegen de politie.

Carlo Medo: ‘Dit incident doet toch nadenken over waar deze mensen naartoe willen met de maatschappij. Gisteren was het de Dag tegen Politiegeweld, terwijl ik ’s ochtends nog een interview mocht geven over een collega die in het gezicht werd gestoken.’

‘Het probleem is dat dit soort mensen blijkbaar wil leven in een maatschappij waarin iedereen gewoon zijn zin mag doen. Je ziet dat op alle gebied en het is achterhaald om hier een links-rechtstegenstelling achter te zoeken. Gezag van ordehandhavers wordt telkens weer betwist en respect is ver zoek. Dat geldt niet enkel voor de politie, maar ook voor de brandweer, ambulanciers en beambten van het openbaar vervoer.’

‘De politie heeft eigenlijk de taak om de orde te handhaven, om de herder te spelen voor de kudde in de openbare ruimte. Alleen zien wij in die kudde als maar meer halve wolven rondlopen. Ik vind het grof om in de huidige context te insinueren dat de politie moorden pleegt. Dat betekent dat wij ’s morgens zouden opstaan met het plan om te doden. Niets is minder waar.’

Politiek wakkert antisfeer mee aan

‘Ik merk de laatste jaren — en dat is echt een recent fenomeen — dat iedereen die een functie van openbaar gezag uitoefent als slecht wordt weggezet. Een conducteur die je ticket opvraagt, een agent die een identiteitscontrole uitvoert of opmerkt dat je niet op het voetpad mag parkeren…’

‘En de politici spelen dat spel mee, surfen mee op die golf. De ambtenaren worden steeds meer in het vizier genomen. Wij worden weggezet als een grote bende onnozele profiteurs die een hele dag niets uitsteken. Ondertussen worden onze statuten uitgehold en krijgen we steeds te horen dat er geen geld is om ons degelijk te betalen. Je zou bijna beschaamd worden om agent te zijn. En nochtans is dat een eerbare job. Maar op die manier verdwijnt ook op straat elk respect voor gezagsdragers.’

Nog steeds geen zero-tolerantie

Geweld tegen de politie is al langer een heikel thema. De minister van Justitie beloofde nultolerantie. Is daar al iets van te zien op het terrein?

Medo: ‘Volgens de officiële cijfers van de procureurs-generaal zien we op jaarbasis tussen de 11 à 13 000 feiten van geweld tegen politie. Dat gaat van weerspannigheid over slagen en verwondingen tot poging doodslag. Dat zijn de cijfers die vanuit het parket komen. Wanneer je naar de cijfers kijkt die vanuit de politiediensten zelf komen, gaat het over een veelvoud hiervan.’

‘Tussen 2018 en 2021 zijn er ongeveer 5.000 daders van geweld tegen politie geïdentificeerd. Daarvan wordt nog geen 30% vervolgd. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Van gebrek aan bewijs tot het treffen van een minnelijke schikking. Maar je kan dat geen nultolerantie noemen.’

Polarisatie

Gaan jullie actie ondernemen tegen écolo j?

‘Wij hebben dinsdag ogenblikkelijk via Twitter een campagne opgestart. Dat heeft als effect gehad dat er vanuit de politieke wereld heel wat kritiek is gekomen op die stickers met beschuldigingen. Ondertussen hebben ze besloten om die ook niet te verspreiden.’

‘Maar eigenlijk is het daarmee niet goedgemaakt. Toen ik dinsdag kennis nam van de feiten werd ik er echt triest van. Ze insinueren eigenlijk dat de Belgische politie op het zelfde niveau staat als die van dictatoriale regimes zoals Rusland, waar mensen in de bak vliegen voor niets en daar afgeslagen worden.’

‘Op deze manier versterken ze de polarisatie en creëren ze een maatschappij waar niemand in wil leven. Die polarisatie werkt allerlei conflicten in de hand. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Vooral omdat ik de indruk heb dat bepaalde politici hieraan meewerken.’