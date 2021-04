Catalaans boekenfeest in tijden van corona

Elk jaar op 23 april, vieren Catalanen de dag van Sant Jordi, Sint-Joris. Ze noemen dat de mooiste dag van het jaar, vieren dan hun patroonsdag door door de straten te lopen en rozen en boeken te geven aan de mensen van wie ze het meest houden. Het is een heel bijzondere traditie die de hele dag intens wordt beleefd. Volgens de Catalaanse bewerking van de legende teisterde een draak de omgeving van de stad Montblanc (Tarragona) totdat de inwoners…

Elk jaar op 23 april, vieren Catalanen de dag van Sant Jordi, Sint-Joris. Ze noemen dat de mooiste dag van het jaar, vieren dan hun patroonsdag door door de straten te lopen en rozen en boeken te geven aan de mensen van wie ze het meest houden. Het is een heel bijzondere traditie die de hele dag intens wordt beleefd.

Volgens de Catalaanse bewerking van de legende teisterde een draak de omgeving van de stad Montblanc (Tarragona) totdat de inwoners besloten hem elke dag een uitgelote man of vrouw te geven om zo schade te voorkomen. Op een dag raakte de draak de dochter van de koning aan en toen de draak op het punt stond haar op te eten, verscheen er een ridder, Sint-Joris, die het beest doodde. Uit het bloed van het monster kwam een rozenstruik tevoorschijn, waaruit de ridder een roos haalde die hij aan de prinses gaf. Deze roos symboliseert voor de Catalanen de liefde.

Boekenfeest

In alle Catalaanse dorpen en steden staan de straten op 23 april vol met kraampjes waar je allerlei boeken kunt kopen, in het Catalaans en in andere talen. Voor uitgevers, boekverkopers en auteurs is het de dag waarop ze de meeste boeken van het jaar verkopen. De laatste jaren trekken schrijvers naar verschillende plaatsen om hun boeken te signeren en met hun lezers te praten. Enkele van de internationale auteurs die dit jaar in Barcelona aanwezig zullen zijn, zijn: Isabel Allende, Jonas Jonasson, Yuval Noah Harari, Alex Michaelides, Niklas Natt och Dag en Pierre Lemaitre.

De boekenindustrie in Catalonië draait op volle toeren naar aanleiding van deze speciale dag. In de maanden maart en april worden veel nieuwe boeken uitgegeven, zodat ze de dagen voor het festival en op de dag van Sant Jordi zelf verkocht kunnen worden. De UNESCO heeft in 1995 besloten jaarlijks de Wereldboekendag te vieren op de dag dat Catalonië Sant Jordi viert.

De boeken die tot bestsellers worden uitgeroepen, zijn meestal de winnaars van verschillende prijzen van het afgelopen jaar: de Sant Jordi Prijs, de Josep Pla Prijs, Nadal Prijs, Ramon Llull Prijs… Romans verkopen het best op 23 april, hoewel je elk soort boek kunt vinden om cadeau te geven.

Corona

Dit jaar moeten de rozen- en boekenstalletjes twee meter uit elkaar staan en moeten er aparte in- en uitgangsrijen zijn waarbij ook de scheiding tussen de burgers wordt gerespecteerd. De ruimtes zullen perimeter zijn en de capaciteit zal maximaal 50 procent van de mogelijkheden bedragen. De maximumlimiet zal 1000 mensen buiten zijn en 500 binnen. Auteurs kunnen hun boeken signeren, maar moeten daarbij wel de regels volgen.

In Barcelona wordt gewerkt aan de installatie van verschillende ruimten met deze kenmerken op emblematische punten van de stad, zoals de tuinen van het Palau Robert, het laatste stuk van de Passeig de Gràcia en de Plaça Reial nabij de Ramblas. In Girona zal zij één enkele ruimte in de Copa in beslag nemen, net als in Lleida, waar de plaats nog niet is bekendgemaakt. Naast deze maatregelen, zal het ook nodig zijn om desinfecterend ijs te voorzien voor klanten en uiteraard is het mondmasker verplicht zijn in alle ruimten.

Nieuw dit jaar is dat men slechts één keer halt mag houden in uitgeverijen, boekhandels en bloemisten, tenzij in gemeenten met minder dan 5.000 inwoners, waar entiteiten zullen kunnen verkopen.

Het belangrijkste is dat de Catalanen dankzij de gezondheidsmaatregelen dit jaar Sant Jordi zullen kunnen vieren zoals zij dat het liefste doen. Wandelend met een roos en een boek en met de mensen van wie zij het meeste houden.