Catalaanse film ‘Alcarràs’ wint Gouden Beer op de Berlinale

Het was een historische triomf voor de film Alcarràs, geregisseerd door Carla Simón, op de Berlinale, het filmfestival in Berlijn. De film, opgenomen in het Catalaans en uitgevoerd door niet-professionele acteurs, heeft de Gouden Beer gewonnen, de belangrijkste prijs op het festival, die nog nooit eerder is toegekend aan een Catalaanse of Spaanse film. In 2017 kende Berlijn Simón al de prijs voor de beste ‘opera prima’ van alle secties en de Grote Prijs van de Internationale Jury van de Generation Kplus-sectie toe met zijn eerste film, Estiu 1993.

Laatste zomer in de regio rond Lleida

Alcarràs portretteert de laatste zomer van een familie die zich wijdt aan het oogsten van perziken nabij Lleida. Er komt geen nieuwe oogst meer, aangezien de eigenaar de grond die ze al decennialang verbouwen, verkocht heeft voor een lucratievere bezigheid: zonnepanelen. Net als in haar eerste speelfilm is het verhaal gebaseerd op een persoonlijke ervaring, de dood van haar vader.

De filmmaker vertelt verhalen die zowel vertrouwd als universeel zijn. In dit geval richt ze zich op familierelaties en de wisselwerking tussen verschillende generaties die samenleven. De film ademt ook sociaal bewustzijn, met thema’s als het behoud van landbouw, die onder druk staat door de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen in een landelijke omgeving in crisis.

Niet-professionele acteurs

De cast bestaat uit niet-professionele acteurs, geselecteerd uit meer dan 9.000 kandidaten. Ze werden gevonden tijdens de grote zomerfestivals in de provincies van Lleida. De hele castingprocedure nam meer dan een jaar in beslag. Simón is van mening dat ze op deze manier authenticiteit kon bereiken, wat de Berlinale-jury lijkt te waarderen.

Carla Simón droeg de prijs op aan haar familie die Alcarràs jarenlang heeft geholpen op te groeien en zonder wie ‘ik het verhaal niet had kunnen vertellen. Ik draag de prijs ook op aan de kleine families van boeren die het land elke dag bewerken omdat hun manier van respectvol omgaan met het land tegenwoordig een vorm van verzet is.’

Er is geen grafisch symbool van Spaanse identiteit te vinden op de poster van de film. Het is Alcarras. Het is een dorp waar de boeren en het platteland het leitmotiv vormen, zoals in de hele provincie Lleida en in het binnenland van de provincie Tarragona. Het protret van de boeren- en plattelandswereld in deze film is een ode aan de Catalaanse identiteit. De helft van Catalonië is landelijk. Landbouw en veeteelt zijn er altijd geweest. Zo komen de perziken en nectarines die je in Europ eet, veelal uit Lleida.

Catalaanse taal

Deze prijs is ook van historisch belang voor Catalonië en voor de Catalaanse taal, ondanks de systematische boycot van de audiovisuele industrie in Catalonië door de Spaanse staat. De Berlinale is het derde meest prestigieuze filmfestival ter wereld (Berlijn, Cannes en Venetië) en een film in het Catalaans heeft gewonnen, terwijl het Catalaans verboden is in het Spaanse parlement en ook in het Europees Parlement! Ook al is het een Europese taal die gesproken wordt in vier staten (Spanje, Frankrijk, Italië, Andorra) en officieel in een gebied waar meer dan 10 miljoen mensen wonen. Het is een van de meest gesproken talen in Europa.

Staatloze natie

De Gouden Beer creërt ook meer kansen voor Catalaanse regisseurs en acteurs in de filmindustrie. Cinema is een geweldig medium voor het exporteren van cultuur en taal, en dat is nog belangrijker voor staatloze naties. Kunst, cultuur en sport zijn geweldige ambassadeurs van de naties die ze vertegenwoordigen.

Carla Simón, doet een oproep aan alle Catalanen die hun taal ontkennen met het excuus om meer erkenning en commercieel succes te behalen omdat Spaans de op één na meest gesproken taal ter wereld is. Met haar talent biedt ze een reeks kansen aan iedereen die films wil produceren en maken in Catalonië, waarbij ze op authentieke wijze over Catalaanse thema’s en de Catalaanse samenleving praat.

Het toont aan dat wereldwijde erkenning bestaat, als het product maar goed is. Maar de druk van de Spaanse staat en de Spaanse industrie is zeer sterk op de Catalaanse filmindustrie en de Catalaanse taal en Catalonië. Daarom is deze prijs zo belangrijk.

Kortom, Carla Simón heeft met moed en talent de wereld laten zien dat het mogelijk is om een ​​goede film te maken die succesvol is in een minderheidstaal. Een film die spreekt zoals de mensen van haar volk spreken, in een natie zonder Staat: Catalonië. Alcarràs, heel erg bedankt!