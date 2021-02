Catalaanse moed

Te midden van een wereldwijde pandemie, met veel bezette bedden in de IC, met een hoog besmettingspercentage, te midden van de economische en sociale crisis, heeft de Spaanse staat de datum voor de Catalaanse verkiezingen vastgesteld. Die beslissing kon niet rekenen op de steun van de meerderheid van de partijen en 'Madrid' wist hoe groot het besmettingsgevaar was voor de stembureaus en de kiezers. Deze verkiezingen hebben de Catalanen er op subtiele wijze aan herinnerd wie de rechterlijke, militaire en…

Te midden van een wereldwijde pandemie, met veel bezette bedden in de IC, met een hoog besmettingspercentage, te midden van de economische en sociale crisis, heeft de Spaanse staat de datum voor de Catalaanse verkiezingen vastgesteld. Die beslissing kon niet rekenen op de steun van de meerderheid van de partijen en ‘Madrid’ wist hoe groot het besmettingsgevaar was voor de stembureaus en de kiezers. Deze verkiezingen hebben de Catalanen er op subtiele wijze aan herinnerd wie de rechterlijke, militaire en politieke macht in handen heeft.

Onafhankelijkheid

Op zondag 14 februari hebben de Catalanen, ondanks de pandemie, de regen, de repressie en de angst, burgerzin en moed aan de dag gelegd bij de stembusgang. Het resultaat was duidelijk: 51,7% stemmen en 74 zetels (op 135) voor onafhankelijkheid. De Catalanen besloten hun stem voor de onafhankelijkheid in drie formaties uit te brengen: Junts, ERC en CUP. De Catalaanse bevolking stuurde een duidelijke boodschap naar de onafhankelijkheidspolitici: ‘Jullie hebben hetzelfde doel, jullie moeten het alleen eens worden over hoe je een staat in Europa creëert’.

Het was een historische en nooit eerder geziene overwinning voor een onafhankelijkheidsbeweging in Spanje.

Catalonië heeft in de loop van zijn geschiedenis altijd mensen van diverse afkomst verwelkomd zonder hun ras, religie en ideologie in twijfel te trekken, en zal dat blijven doen. Alle nieuwkomers maken deel uit van de Catalaanse samenleving. Dit feit kwam tot uiting in de resultaten van de laatste verkiezingen.

Moed

De moed die het Catalaanse volk aan de dag legde toen het naar de stembus ging, vraagt om moed van de Catalaanse politici die, gezien de behaalde resultaten, hun verantwoordelijkheid moeten nemen en consequent moeten zijn. Zij moeten opbouwen wat uit de stembus is gekomen: de Catalaanse Republiek.

ERC en Junts moeten elkaar respecteren en prioriteit geven aan Catalonië, en het zal noodzakelijk zijn dat de (links-anarchistische — red.) CUP de verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht op zich neemt. Alle drie zijn nodig voor de Catalaanse politieke macht.

De voorzitterschappen van zowel de Catalaanse regering als het Catalaanse parlement zullen van cruciaal belang zijn. Intelligentie en knowhow zullen noodzakelijk zijn. Het zal belangrijk zijn de rol van politieke gevangenen en ballingen, die allen nodig zijn, aan te passen en voor hen een belangrijke rol te reserveren en zich ervan bewust te zijn dat vanuit de gevangenis en de ballingschap niet kan worden geregeerd.

De regering zal doeltreffende sociale programma’s ten uitvoer moeten leggen die de gezinnen te midden van deze ernstige sociale en economische crisis helpen, en zij zal moeten uitleggen dat het beheer van de economie vanuit de Spaanse staat wordt bepaald.

De Catalaanse politiek moet in staat zijn om een gedeelde strategie op een wendbare en snelle manier uit te voeren, waarbij het evenwicht wordt gevonden tussen institutioneel beheer en de steun van de bevolking van de straat, en dat alles te verheffen tot effectieve internationale actie. De moed van het Catalaanse volk moet onverwijld tot uiting komen in de Catalaanse regering en in het Catalaanse parlement voor het land, voor vrijheid en voor rechtvaardigheid.