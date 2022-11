Catalaanse president Puigdemont al vijf jaar in ballingschap

De Catalaanse president Carles Puigdemont leeft al vijf jaar in ballingschap. Hoeveel democratisch gekozen Europese presidenten moeten hetzelfde doen? De Europese democratieën moeten eens goed nadenken over de grondrechten en de mensenrechten, als zij de vervolging en bestraffing van politieke tegenstanders tolereren. Ter gelegenheid van de vijf jaar dat hij in ballingschap leeft, schreef Puigdemont een brief waarin hij helder en concreet uitleg geeft aan iedereen die het wil horen. Met een directe, heldere en behendige toon gooit hij er…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Catalaanse president Carles Puigdemont leeft al vijf jaar in ballingschap. Hoeveel democratisch gekozen Europese presidenten moeten hetzelfde doen? De Europese democratieën moeten eens goed nadenken over de grondrechten en de mensenrechten, als zij de vervolging en bestraffing van politieke tegenstanders tolereren.

Ter gelegenheid van de vijf jaar dat hij in ballingschap leeft, schreef Puigdemont een brief waarin hij helder en concreet uitleg geeft aan iedereen die het wil horen. Met een directe, heldere en behendige toon gooit hij er een hele reeks belangrijke informatie en beschouwingen uit. Momenteel is hij de enige Catalaanse politicus die de afgelopen vijf jaar consistent is gebleven in zijn strategie binnen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

Foto: MF

Engagement boven persoonlijke welzijn

In het besef dat de Spaanse staat Puigdemont een uitweg heeft geboden die hem een flinke brok persoonlijk voordeel kan opleveren, maar tegelijkertijd de enige effectieve instrumenten die de onafhankelijkheidsbeweging momenteel heeft (namelijk de verbanning van de president en de Raad van de Republiek) zou vertragen, geeft de Catalaanse president voorrang aan zijn engagement als politicus boven zijn mogelijke persoonlijke welzijn.

Hij schrijft dat vertegenwoordigers van het Spaanse socialistische PSOE hem verschillende keren hebben bezocht om ‘verwachtingen te wekken van een goede behandeling’ via een hervorming van het strafwetboek en een gratieverlening. Maar op één voorwaarde: verschijnen voor het Hooggerechtshof.

Opruiing

Puigdemont schrijft dat hij niet begrijpt wat het nut is van de hervorming van het misdrijf ‘opruiing’ voor de oplossing van het politieke conflict tussen Catalonië en de staat. Hij begrijpt nog minder, zo luidt het, dat hij is opgenomen als een van de mensen die er het meest baat bij zouden hebben. ‘Ik heb nooit een persoonlijke oplossing gezocht of voor mezelf de voordelen van anderen verwacht. Ik ben niet van plan het op mijn knieën te vragen’, vervolgt de ex-president.

Hij vertelt dat hij kan begrijpen welke voordelen het voor de staat zou hebben als hij zich door het Hooggerechtshof zou laten beoordelen, maar dat hij die voordelen nergens ziet voor het onafhankelijkheidsproces. In die zin bekritiseert hij dat, ondanks zijn openbaar verzoek, hij zich ervan bewust is dat in de gesprekken tussen de Esquerra Republicana de Catalunya (de onafhankelijkheidspartij) en de Spaanse socialisten, zij proberen hun situatie op te lossen. ‘Als ik er niet om gevraagd heb, waarom dringen zij er dan op aan?’

Ballingschap

In de op het internet gepubliceerde brief omschrijft Puigdemont ballingschap als ‘de uiterste uitdrukking van onderdrukking’. Hij vindt dat het accepteren van de Spaanse behandeling weliswaar een opluchting zou zijn voor zijn persoonlijke leven, maar ook een politieke berusting zou betekenen die hij niet bereid is te accepteren. Bovendien bracht hij ter sprake dat hij in de vijf jaar dat hij in Brussel is, leed onder ‘intimidatie van zijn familie, zeer ernstige bedreigingen, monitoring en spionage, met de deelname van bijna alle Spaanse partijen en de overgrote meerderheid van de media’.

Puigdemont is echter van mening dat hij sterker uit die periode komt en dat hij meer overtuigd is dan ooit. Het is volgens hem een ‘onzekere, risicovolle en enorm complexe fase’ geweest, waarin hij voorstelt ‘de door het volk gekozen weg voort te zetten, op een speelveld dat niet zo ongunstig is als dat van de staat’. De ex-president feliciteert zichzelf met wat hij had bereikt. ‘Ik heb niet gezwegen, me niet afzijdig gehouden of me teruggetrokken’, verklaart Puigdemont.

Alles wat tijdens de ballingschap is gebeurd, bevestigt volgens hem de noodzaak om in dezelfde lijn door te gaan. ‘Als de staat het handhaaft, hebben wij geen enkele politieke rechtvaardiging om het niet te doen’, luidt het. ‘Door dit alles heb ik veel meer redenen om de confrontatie voort te zetten met een staat die er niet op uit is om het conflict op te lossen, maar om ons als natie te liquideren’, concludeert de voormalige president. Puigdemont bedankt de internationale hulp die hij de afgelopen vijf jaar kreeg en draagt zijn genegenheid en steun over aan de voormalige raadsleden Lluís Puig, Clara Ponsatí en Toni Comín.