Vicevoorzitter Europees Parlement onderbreekt Puigdemont en wil dat hij zwijgt

De Catalaanse president in ballingschap, Carles Puigdemont, wordt in zijn toespraak onderbroken door de socialistische vicevoorzitter Eva Kaili.

Europees Parlement

In het Europees Parlement vond een debat plaats onder de titel ‘Samenwerking en overeenkomsten tussen het regime van Poetin en de extreemrechtse en separatistische bewegingen in Europa’. De banden tussen de partij van Marine Le Pen en Poetin waren één van de onderwerpen van het debat, maar er werd voornamelijk gesproken over binnenlandse staatspolitiek, zeker door de Spaanse leden van het Europees Parlement.

De beschuldigingen van PP, Cs en PSOE tegen de aanhangers voor onafhankelijkheid waren soms direct gericht naar de president in ballingschap, Carles Puigdemont, en hebben aanleiding gegeven tot een antwoord in de plenaire vergadering. Puigdemont zei dat er rechtstreekse beschuldigingen tegen hem zijn geuit die hij niet kon laten gaan omdat ze ‘een leugen zijn die door de Spaanse inlichtingendiensten is gecreëerd’. Hij heeft de tussenkomst van het Europees Parlement geëist omdat noch de politie, noch de Spaanse justitie optreden. (Tekst vervolgt onder video)

Concreet verwees hij naar het Spaanse politierapport, waarin de vermeende banden tussen de Catalaanse regering en de Poetin-regering zijn opgenomen, en herinnerde eraan dat wat als ‘in opspraak gebrachte berichten’ wordt beschreven, niets anders zijn dan passages uit een boek dat de directeur van zijn bureau, Josep Lluís Alay, aan het vertalen was over het leven van twee voormalige Sovjet-spionnen, hoofdrolspelers in de televisieserie ‘The Americans’.

Uitleg niet in goede aarde

De uitleg van de pro-onafhankelijkheidspoliticus viel niet in goede aarde bij de Griekse vicevoorzitter, de socialiste Eva Kaili, die de functie van de voorzitter van de Tafel overnam en hem de pas afsneed.

Puigdemont drong erop aan dat bij de vergaderingen die zij hem verwijt – zogezegd met vertegenwoordigers van het Kremlin – er één was van vijf of tien minuten. Dat was tijdens een ontmoeting de verantwoordelijke voor de handelsbetrekkingen van de Kamer van Koophandel van Barcelona voor de relaties tussen Rusland en Catalonië, aan wie de autoriteiten verblijf in de Europese Unie (EU) hebben verleend. ‘Kijken of hij een Russische spion was’, klonk het. (Tekst vervolgt onder video)

Wat een einde maakte aan het geduld van de vicepresident is de uitspraak van Puigdemont dat ’terwijl Catalonië massaal demonstreerde voor een onafhankelijke staat, Russische oorlogsschepen meer dan 50 keer brandstof hebben geleverd in Spaanse havens’. De vicepresident heeft hem op dat moment definitief de pas afgesneden.

Nog andere tussenkomsten

Het antwoord werd voorafgegaan door onderbrekingen van Spaanse parlementsleden en van pro-onafhankelijkheid parlementsleden. De populaire europarlementariër Javier Zarzalejos zei: ‘Ook vandaag wil men ons in deze zaal lesgeven over de rechtsstaat, separatisten en politieke stichters van verzet. Dat gebeurt door zij die een democratische staat als de Spaanse aan de kaak stellen, terwijl zij weten dat er mensen onder hen zijn die naar Moskou zijn gegaan om steun te zoeken. Het zijn zij die willen dat dezelfde instanties en apparaten die vandaag tegen Oekraïne optreden, zouden optreden tegen een democratische staat die lid is van de Unie’.

Maite Pagazaurtundúa, lid van het Europees Parlement voor Ciudadanos, heeft verklaard dat ‘de agenten van Poetin hebben gewerkt aan het uiteenrijten van de Europese Unie. Dat gebeurde ook via etno-nationalistische partijen met Puigdemont en zijn aanhangers en met leiders die zich in dit Parlement verschuilen om aan justitie te ontkomen’.

Vox heeft niet deelgenomen aan het debat, zoals de rest van de extreemrechtse formaties dat ook niet heeft gedaan. De Catalaanse socialist Javi López heeft op zijn beurt een ander probleem naar voren geschoven: Russische oligarchen hebben Vox gefinancierd en hij verwees daarbij naar het artikel in de New York Times over de vermeende connecties van Puigdemonts entourage met Rusland, om er zeker van te zijn dat ‘het Catalaanse afscheidingsbeweging of een deel ervan betrekkingen met Poetin cultiveerde’.

Beschuldigingen verworpen

De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging heeft gereageerd met de stem van Diana Riba en Toni Comín. Riba verwierp de beschuldigingen en verweet dat terwijl de PP de onafhankelijkheidsbeweging de schuld geeft, het Vox, ‘de marionetten van Poetin in Spanje’ heeft opgenomen in de regeringen van Castilla-León, ‘in de opmaat naar een toekomstige reactionaire regering’

Ze herinnerde er ook aan dat Josep Borrell als minister van Buitenlandse Zaken het eens was met het Poetin-regime over een veiligheidsgroep tegen desinformatie. ‘De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging deelt de consensus die we vandaag in deze zaal hebben: vrede, de strijd voor Europese waarden en de strijd tegen extreemrechts‘.

Toni Comín herinnerde eraan dat de Europese Commissie zelf heeft beweerd niet op de hoogte te zijn van het vermeende rapport van de Europese inlichtingendienst waarop het artikel van de New York Times is gebaseerd en dat het integendeel in de rapporten van de Guardia Civil voorkomt. Hij heeft aangekaart dat Poetin Oekraïne bezaaid met massagraven achterlaat en dat ‘sommigen misbruik maken van deze doden om zijn obsessie met Catalonië te legitimeren’. ‘Het is immoreel’, klonk het, zichtbaar verontwaardigd.

En hij vervolgde: ‘Poetin is een goede leerling van Franco, want Spanje ligt ook al 90 jaar vol met massagraven en degenen die deze graven niet willen openen of breken met het Francoïsme zijn de heren van de PP en hun Vox-bondgenoten, met dank aan degenen die regeren in vier autonome gemeenschappen. Het Europees Parlement moet alle leden van het Europees Parlement aan het woord laten omdat zij duizenden Europese burgers vertegenwoordigen die op hen hebben gestemd. De leden van het Europees Parlement het woord ontnemen, is de stem ontnemen van de kiezers die zij vertegenwoordigen’.