Catalonië is opnieuw wakker geworden

Na de arrestatie van president Puigdemont zijn zowel de stad Alghero als het eiland Sardinië en de Italiaanse Republiek getroffen. Er is een gevoel van empathie met de Catalaanse soevereiniteit ontstaan op plaatsen waar dat nog niet het geval was. Het heeft de banden aangehaald waar dat al wel het geval was. En het heeft ook bij de Sardijnen de bezorgdheid gewekt om zichzelf als nationale identiteit op te eisen.

De burgemeester van Alghero, Mario Conoci, verklaarde tegenover TV3 dat de arrestatie van Puigdemont ‘een verrassing’ was geweest. En dat hij van plan was hem te ontmoeten om ‘over zijn probleem en het probleem van Catalonië te praten, waar wij dicht bij staan en hem steunen’. Bovendien verdedigde hij het recht van het Catalaanse volk ‘om de hoofdrolspeler te zijn van hun eigen toekomst’.

Deze sympathie voor Catalonië heeft zijn wortels in de geschiedenis. Aan het begin van de 14e eeuw, na meer dan tweehonderd jaar strijd tussen enerzijds de republieken van Genua en Pisa en anderzijds het Vaticaan om de zeggenschap over Sardinië, besloot uiteindelijk Paus Bonifatius VIII dat het eiland deel moest gaan uitmaken van de Kroon van Aragon. In 1324 kreeg Alfonso el Benigno, het toenmalige kind en later koning, de controle over het gebied. Met de dynastieke eenwording tussen Castilië en Aragon in de 15e eeuw verloor Sardinië zijn groeiende eigen identiteit niet.

In 1713, met het verdrag van Utrecht, bleef het onder Oostenrijkse soevereiniteit voor ongeveer vijf jaar. In 1718 verleende een nieuwe reorganisatie van de grenzen als gevolg van een internationale Europese overeenkomst het eiland aan Victor Amadeo II van Savoye. Door dit vorstenhuis werd het vanaf de eenwording in 1861 grondgebied van het koninkrijk Italië. Gedurende deze hele historische reis heeft Sardinië nooit zijn identiteit verloren. Na de Tweede Wereldoorlog werd het door de Italiaanse staat erkend. Die aanvaardde toen zijn politieke eigenheid en gaf het een zekere mate van autonomie.