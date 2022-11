Catalonië: Junts per Catalunya dient een motie van wantrouwen in tegen de regering

De Catalaanse partij Junts per Catalunya zal een motie van wantrouwen indienen bij het parlement over de huidige politieke situatie en de continuïteit van de veertiende zittingsperiode met een minderheidsregering (Generalitat de Catalunya). Junts wil dat het parlement het vertrouwensverlies van de parlementaire meerderheid die de investituur van de Generalitat mogelijk maakte aanvaardt, en zal daarom bewijzen dat de regering, die slechts 33 vertegenwoordiger telt, moeilijkheden ondervindt om wetgevende maatregelen door te voeren. ERC wil het begrip vertrouwensverlies intrekken Esquerra…

De Catalaanse partij Junts per Catalunya zal een motie van wantrouwen indienen bij het parlement over de huidige politieke situatie en de continuïteit van de veertiende zittingsperiode met een minderheidsregering (Generalitat de Catalunya).

Junts wil dat het parlement het vertrouwensverlies van de parlementaire meerderheid die de investituur van de Generalitat mogelijk maakte aanvaardt, en zal daarom bewijzen dat de regering, die slechts 33 vertegenwoordiger telt, moeilijkheden ondervindt om wetgevende maatregelen door te voeren.

ERC wil het begrip vertrouwensverlies intrekken

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reageerde op de motie van Junts en diende alvast verschillende amendementen in. De door de republikeinen ingediende tekst schrapt het begrip ‘verlies van vertrouwen’ en spreekt van een verandering in de regeringssamenstelling na Junts’ besluit om de coalitieregering te verlaten.

De republikeinen stellen ook voor om de ‘verplichting om te werken aan het sluiten van overeenkomsten’ in te voeren in de huidige complexe en onzekere gang van zaken. Zij benadrukken dat de resultaten van het 14-F nog steeds geldig zijn, met 52 procent pro-onafhankelijkheidsstemmen. De motie van wantrouwen zal deze donderdagmiddag gestemd worden in de plenaire vergadering van het parlement, tenzij Junts de amendementen van de republikeinen niet aanvaardt.

Budgetten voor de Catalaanse regering

Net als vorig jaar wordt het steeds duidelijker dat men de onderhandelingen over de begroting van de Generalitat zal koppelen aan die van de staat en de gemeenteraad van Barcelona, waar socialisten en burgers in een coalitie regeren. Dat gaf ERC-woordvoerster Marta Vilalta gisteren toe. ‘Er lopen verschillende onderhandelingen parallel, en het gaat erom dat alles vooruitgaat, zodat alles vooruit kan blijven gaan’, luidde het.

De Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) heeft de afgelopen weken herhaaldelijk aangeboden wetsvoorstellen te steunen die op 1 januari in werking treden, maar maakte niet duidelijk of zij even opgetogen zal zijn als de zaak wordt uitgesteld. Dat kan minstens twee of drie weken duren, zoals voorzitter Pere Aragonès in de laatste plenaire vergadering aankondigde. In het weekend legde parlementair woordvoerster Alicia Romero alvast meer kaarten op tafel, met de waarschuwing dat ze er niet op uit moeten kijken om later decreten goed te keuren, om zo de boel op te lappen na een mogelijke verlenging.

Nieuwe voorwaarden

CatComù (Catalaanse partij; nvdr) drong aan op nieuwe gesprekken en onderhandelingen, maar voegde nieuwe voorwaarden toe. Haar woordvoerder, Joan Mena, vroeg de ERC om zijn parlementaire zwakte te aanvaarden en eiste een eerlijke belasting. Bovendien wil de partij dat de ERC haar eerder gedane toezeggingen op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid nakomt. Desondanks zijn de republikeinen ervan overtuigd ermee in te stemmen, iets wat ze niet kunnen zeggen van Junts, en nog minder van de Candidatura d’Unitat Popular (CUP), die niet eens deelnamen aan de voorronde van het debat.

De ERC wil dus tijd kopen en zou er van meet af aan genoegen mee nemen dat Junts de te verwachten amendementen, die er zullen zijn wanneer de regering het wetsvoorstel goedkeurt en naar het parlement stuurt, niet volledig steunt. De Republikeinen gooien de handdoek dus niet in de ring. Ze zien het als een goed teken dat de ex-partners in de vergadering van vorige week niet langer als voorwaarde stelden dat Aragonès zich aan een vertrouwenskwestie moest onderwerpen. In plaats daarvan benadrukten ze dat ze zelf verantwoordelijk willen zijn.

Natuurlijk wacht de regering nog steeds op de verzoeken die Junts vrijdag aankondigde in te zullen dienen en waarvan de Republikeinen toegeven dat ze, als ze aanvaardbaar zijn, een uitgangspunt kunnen zijn voor de hervatting van de onderhandelingen. ‘Dat ze onderhandelen zou het meest verantwoord zijn. De meerderheid van de sectoren eist dat’, herhaalde Vilalta gisteren, nadat de uitvoerende macht de afgelopen dagen ook vergaderde met sociale en economische actoren die aandringen op geen verlenging.