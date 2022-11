Catalonië: krijgen Puigdemont, Comín en Ponsatí hun parlementaire immuniteit terug?

Deze week vinden er twee belangrijke zittingen plaats bij het Hof van Justitie. De Catalaanse onafhankelijkheidsaanhangers Puigdemont, Comín en Ponsatí krijgen misschien hun eerder ingetrokken parlementaire immuniteit terug. De Europarlementariërs Puigdemont en Comín verzoeken in de eerste zitting om een nietigverklaring van het besluit dat David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, nam waardoor het beschermingsverzoek van de twee eerstgenoemden niet aan de plenaire vergadering werd voorgelegd. De tweede zitting wordt als de belangrijkste beschouwd. Men zal het besluit van…

Deze week vinden er twee belangrijke zittingen plaats bij het Hof van Justitie. De Catalaanse onafhankelijkheidsaanhangers Puigdemont, Comín en Ponsatí krijgen misschien hun eerder ingetrokken parlementaire immuniteit terug.

De Europarlementariërs Puigdemont en Comín verzoeken in de eerste zitting om een nietigverklaring van het besluit dat David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, nam waardoor het beschermingsverzoek van de twee eerstgenoemden niet aan de plenaire vergadering werd voorgelegd. De tweede zitting wordt als de belangrijkste beschouwd. Men zal het besluit van de parlementaire commissie, die instemde met het verzoek om de immuniteit van Puigdemont, Comín en Ponsatí op te heffen, beoordelen. De voorzitter van de commissie, Adrián Vázquez, wordt immers verweten onpartijdig te hebben gehandeld. Hetzelfde geldt voor de rapporteur.

Juridische team

Het juridische team van Puigdemont, Comín en Ponsatí heeft acht argumenten voorbereid om de ‘onrechtmatige inconsistentie’ die de commissie juridische zaken van het Europees Parlement hanteert om parlementaire immuniteit op te heffen, aan het licht te brengen. Er wordt betoogd dat het beginsel van behoorlijk bestuur dat voor alle openbare instellingen moet gelden, niet in acht werd genomen.

Voor de bannelingen is het van cruciaal belang om aan te dringen op de schending van de door de wet voorgeschreven bevoegdheden, aangezien in de zaak van het onafhankelijkheidsproces wordt aangenomen dat het Hooggerechtshof en in het bijzonder de instructeur Pablo Llarena, niet degenen zijn die door de wet zijn aangewezen om hen te onderzoeken en te berechten. Het zijn nu net de door het Hooggerechtshof veroordeelde en in de zomer van 2021 door de Spaanse regering gepardonneerde independentistas die deze schending van de grondrechten aanklagen in hun rechtszaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

De independentistas stellen dat voor officiële Catalanen het Hooggerechtshof van Catalonië (TSJC) bevoegd is om hen te berechten, en voor degenen die niet zijn geregistreerd, de gewone rechtbanken van de woonplaats of de plaats waar de zich gebeurtenissen hebben voorgedaan (in dit geval zou dat Barcelona zijn). Het valt nog te bezien welke rechtbank bevoegd zou zijn om leden van het Europees Parlement te berechten.

Politieke vervolging

De politieke vervolging door de Spaanse regering van politici in ballingschap, en in het bijzonder van president Carles Puigdemont, is ook een van de procesrechtelijke pijnpunten. Men wil vooral veranderingen in aanklachten en strafrechtelijke types. Door de hervorming van het wetboek van strafrecht zorgt dat voor opruiing.

Het Gerecht van de EU heeft al besloten de immuniteit van de drie JxCat-leden voorlopig te laten bestaan in een resolutie waarin de vicepresident van het Gerecht stelt dat het gedrag van de rapporteur, de Bulgaarse ultraconservatieve Angel Dzhambazki, en de voorzitter van de commissie juridische zaken van het Parlement, Adrián Vázquez, ‘op het eerste gezicht een standpunt of een persoonlijk vooroordeel lijkt aan te tonen dat in strijd is met de afgevaardigden’.

Het is onwaarschijnlijk dat het Gerecht zal instemmen met een nieuwe hoorzitting. De uitspraak, die van cruciaal belang zal zijn, wordt eind dit jaar of uiterlijk in maart volgend jaar verwacht. Die uitspraak zal bepalend zijn voor de toekomst van politici in ballingschap.