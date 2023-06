CDA: maximum aantal asielzoekers per gemeente

Vorige week stelde de bestuurdersvereniging (het partijverband van plaatselijke gezagsdragers) van het christendemocratische CDA, voor om per gemeente een maximum aantal op te vangen asielzoekers vast te stellen, al naar gelang de draagkracht van die gemeente. Sybrand Buma Een drijvende kracht achter dit voorstel is de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma. Buma was van 2002 tot 2019 Tweede Kamerlid. Toen het CDA in 2010 een minderheidsregering vormde met de rechts-liberale VVD en gedoogsteun van de PVV van Geert…

Vorige week stelde de bestuurdersvereniging (het partijverband van plaatselijke gezagsdragers) van het christendemocratische CDA, voor om per gemeente een maximum aantal op te vangen asielzoekers vast te stellen, al naar gelang de draagkracht van die gemeente.

Sybrand Buma

Een drijvende kracht achter dit voorstel is de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma. Buma was van 2002 tot 2019 Tweede Kamerlid. Toen het CDA in 2010 een minderheidsregering vormde met de rechts-liberale VVD en gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders (het kabinet-Rutte I), werd hij fractievoorzitter. Na de val van Rutte I, voorjaar 2012, won Buma de lijsttrekkersverkiezing.

Twee kenmerken van zijn partijleiderschap: hij koos voor de oppositie en hij wilde de partij een rechts-conservatief profiel geven. Het eerste leek getalsmatig logisch. Bij de vervroegde verkiezingen van 2012 zakte het CDA tot dertien zetels: zelfs twee twee minder dan het ‘dieptepunt’ van vijftien in 2021. De partij had van 2002 tot 2012 geregeerd, nu was een oppositiekuur nodig.

Maar indirect had het CDA kunnen meeregeren. Want hoewel de regering-Rutte II (2012-2017) — bestaande uit de VVD en de sociaaldemocratische PvdA — 79 zetels in de Tweede Kamer had, had ze geen meerderheid in de Eerste Kamer (Senaat). Via die Eerste Kamer had het CDA indirect ‘derde regeringspartij’ kunnen zijn. Maar Buma verbaasde iedereen door dit niet te doen. Niet eerder was de partij vrijwillig buiten de regering gebleven.

Rechtse koers

De keuze voor een rechts-conservatieve koers was in overeenstemming met die van het CDA tijdens de eerste drie kabinetten-Balkenende (2002-2007) en Rutte I (2010-2012). De linkervleugel herkende zich meer in Balkenende IV (2007-2010), met PvdA en de orthodox-protestantse en sociaaleconomisch linkse ChristenUnie. De linkervleugel zag in het voortijdige einde van Rutte I — nadat Wilders zijn gedoogsteun introk — hun bezwaren tegen deze samenwerking bevestigd. Buma kampte daarom met partijgenoten die ongelukkig waren met zijn koers.

In 2017 groeide het CDA naar negentien zetels en werd het derde van in totaal dertien verkozen partijen. Dat was gezien de politieke versplintering een goed resultaat. Maar zijn interne critici vonden het te weinig, want het CDA was niet de grootste partij. Dat de PVV tweede werd, werd uitgelegd als bewijs dat je geen kiezers terugwon met rechtse taal. Pas toen Forum voor Democratie (Thierry Baudet) grote winnaar werd van de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 (een resultaat goed voor dertien Senaatszetels), zeiden sommigen: ‘Sybrand had toch gelijk.’

De EU

Het position paper (visienota, nvdr) van het CDA, waarin het stelt dat in de gemeenten het maximum bereikt is aan huisvesting, zorg en school voor asielzoekers, kunt u lezen op de website van de landelijke partij. Daarbij staat dat de nota op 16 mei besproken werd op de jaarlijkse CDA-Europaconferentie, die dit jaar in het teken stond van het Europees migratiebeleid. Daaruit kunnen we afleiden dat het voorstel in overleg met de partijleiding is geschreven en dat het CDA in Europees verband de asielinstroom wil inperken.

Een bijzondere combinatie, in het licht van het Nederlandse publieke debat tussen de landelijke verkiezingen van 2006 (doorbraak PVV) en de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 (doorbraak Forum). De PVV was tegen immigratie, tegen de islam en tegen de EU. Die partij werd ervan beticht Nederland ‘terug te willen trekken achter de dijken’. De tegenpool werd het links-liberale D66, dat vóór de multiculturele samenleving en ‘Europa’ was. Menig opiniemaker deed het voorkomen alsof er geen middenweg was tussen (reactionair) provincialisme en (toekomstgericht) wereldburgerschap.

Als ergens de tegenstelling tussen die twee visies zichtbaar werd, dan is dat wel op het gebied van migratie. Onwenselijk en veranderbaar volgens het ene kamp, wenselijk en een gegeven volgens het andere. Door in Europees verband voor beheersing — en vermindering — van de asielinstroom te pleiten, neemt het CDA alsnog een middenpositie in. Haalbaar of tjeverij?

BBB

Het CDA zakte bij de landelijke verkiezingen van 2021 terug tot vijftien Kamerzetels. Pieter Omtzigt kreeg voldoende voorkeursstemmen voor vijf zetels. Maar hij verliet fractie en partij, omdat hij zich tegengewerkt voelde door de partijtop. Vervolgens verloren de christendemocraten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en afgelopen maart bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Bij die laatste verkiezingen was er een duidelijke winnaar. De BoerBurgerbeweging, (BBB) werd de grootste partij in alle twaalf provincies. De Statenverkiezingen bepalen indirect de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarin is BBB sinds begin juni de grootste fractie, met zestien zetels.

Veel BBB-mandatarissen en -militanten zijn afkomstig van het CDA. Na het vertrek van Buma probeerde het CDA door te breken in de grote steden, vooral in de Randstad. Maar de CDA-leden en -kiezers uit de provincie voelden zich afgedankt. Die zagen juist in Omtzigt een regiowoordvoerder, maar die vertrok. Nu lijken veel CDA-kiezers overgestapt naar BBB. Niemand weet of Omtzigt zich opnieuw kandideert in 2025, en zo ja, of hij een eigen partij opricht — of zich aansluit bij BBB.

Het CDA werpt zich binnen de regering op als verdediger van de boeren tegen het stikstofbeleid. Nu nemen ze een ‘hard’ migratiestandpunt in, lijnrecht tegenover coalitiepartners D66 en ChristenUnie. Hopen de christendemocraten kiezers terug te winnen van BBB?

Mona Keijzer

Dan is het misschien geen toeval dat Mona Keijzer meeschrijft aan het Europese verkiezingsprogramma voor 2024. Keijzer was in 2012 tegenkandidaat van Buma, Kamerlid van 2012 tot 2017 en staatssecretaris in Rutte III (2017-2021). Tijdens de coronapandemie behoorde ze tot de bewindslieden die vanwege de economische schade tegen de lockdowns waren. In september 2021 werd ze ontslagen uit de regering, omdat ze zich publiekelijk uitsprak tegen de coronapas.

Het CDA raakte verdeeld toen het moest bepalen of het zou deelnemen aan het door de PVV gesteunde kabinet Rutte I. Na een lang en emotioneel debat tussen voor- en tegenstanders stemde twee derde van het partijcongres voor deelname. Maar de voortijdige val van dit kabinet sterkte de tegenstanders in hun mening. Na Rutte I ontstonden er twee groepen rechtse CDA’ers: degenen die vinden dat samenwerking met de PVV (in het verlengde ook Forum) niet voor herhaling vatbaar is, en degenen die ook PVV- en Forum-kiezers voor het CDA willen winnen.

Annie Schreijer-Pierik, boerin uit het oosten des lands en voormalig Kamerlid, wordt tot die laatste stroming gerekend. Zij is voorvechtster van boerenbelangen en sinds 2014 Europarlementariër. In 2024 kandideert zij niet opnieuw. Keijzer zit in dezelfde CDA-stroming: uitgesproken rechts-conservatief, regionalistisch. Wordt zij afgevaardigd naar het Europees Parlement?

Waarom nu pas?

Laat het CDA zich misschien inspireren door Sammy Mahdi? Dus opkomen voor de (rechts georiënteerde?) kleine man uit kleinstad en provincie, ook als dit betekent dat je je afzet tegen de coalitiepartners? Het is op zijn minst een koerswijziging. In september 2021 hield het CDA nog vast aan de middenkoers. Een jaar geleden kwam de CDA-denktank nog met een voorstel dat geheel in lijn is met de betuttelende benadering van de volksgezondheid door D66 en ChristenUnie.

Nu wordt alsnog de rechtse kiezer omarmd. Daar waren slechts drie achtereenvolgende verkiezingsnederlagen, het vertrek van Pieter Omtzigt, nadat de zusterpartijen in de twee buurlanden al rechts-conservatieve partijvoorzitters kozen en de opkomst van directe concurrent BBB. ‘Beter laat dan nooit’, maar hadden ze de koers van Buma voortgezet, was het CDA misschien nooit in de huidige electorale penarie verzeild geraakt.