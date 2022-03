CDH doopt zich om tot ‘partij van het mooie weer’

Terwijl Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) alles uit de kast haalt om toch maar niet te moeten opstappen, wat hij eigenlijk al na de coronacatastrofe in de rusthuizen had moeten doen, vindt de Franstalige zusterpartij zichzelf nog eens heruit. In 2002 al wou toenmalig partijvoorzitster Joëlle Milquet van de C in PSC (Parti Social-Chrétien) af. De partij zat toen electoraal op een dieptepunt en vond Centre Démocrate Humaniste (CDH) beter klinken. Humanisten Democraten dus, ja, wie is dat niet. Maar…

Humanisten

Democraten dus, ja, wie is dat niet. Maar christendemocraten die vervellen tot humanisten? Dat kan alleen als ideologie er niet meer toe doet en een partij gewoon op zoek gaat naar een wollig/mistig containerbegrip om de vlottende kiezer aan te trekken. Zo gezegd zo gedaan.

Partijen die van naam veranderen, en daar meteen een nieuwe missie aan verbinden, doen dat louter vanuit politieke marketingperspectieven. We laten even de overgang buiten beschouwing van Vlaams Blok naar Vlaams Belang in 2004, na de veroordeling wegens racisme. In Vlaanderen veranderden de socialisten in een halve eeuw drie keer van naam: van de unitaire BSP naar SP, vervolgens naar SP.a (Sociaal-Progressief Alternatief, een vondst van de tandem Janssens-Stevaert), en tenslotte Vooruit (het nieuwe uithangbord van Conner Rousseau, halvelings gestolen van het gelijknamige Gentse cultuurcentrum).

Ampersand

De uit de unitaire liberale partij ontstane PVV werd onder impuls van reclamemaker Noël Slangen VLD (Vlaamse Liberale Democraten) en vervolgens Open Vld. Wat dat ‘open’ betekent heeft niemand ooit kunnen uitleggen. De christendemocraten ruilden in 2001 de CVP in voor CD&V en gaven een bijna mystieke verklaring aan het Ampersand-teken. Iets met verbinding en samenhorigheid. Helaas staat ook deze partij volgens alle peilingen in een diep dal.

Agalev tenslotte werd na de verkiezingsnederlaag in 2003 herdoopt tot Groen! Met uitroepteken. Terwijl deze partij steeds meer één groot vraagteken wordt. En vermoedelijk bij de volgende verkiezingen van de tabellen verdwijnt.

Al deze kosmetische operaties verzinken echter in het niets bij de metamorfose van de Franstalige christendemocraten, de ex CDH dus, die nu door het leven willen gaan als ‘Les engagés’, jawel. Zelfs het humanisme was niet meer breed genoeg, al wie zich ‘geëngageerd’ voelt, weet nu in Franstalig België waar de lamp brandt. Voorzitter Maxime Prévot schuwt de grote woorden niet: centristisch en progressief, voor de régénération, tegen de polarisatie. Slagzin: ‘Il fera beau demain’ (morgen wordt het mooi weer). Cartoonisten, scherpt uw potloden: aan de Vesder zien ze deze slagzin helemaal zitten.

Van partij naar beweging naar…

Twitter

Niet moeilijk overigens om te achterhalen waar de voorzitter van de Geëngageerden, of althans het reclamebureau van dienst, de mosterd haalde. Sinds Emmanuel Macron in Frankrijk met zijn centristische ‘En Marche’ een herverkaveling doorvoerde en de socialistische partij zowat kannibaliseerde, is zo’n metapolitiek motto de natte droom van menig voorzitter die de kiesdrempel ziet dichterbij komen.

Op die manier doet de benarde electorale positie er niet toe, want het goede weer begint morgen en iedereen moet mee in de wolken schieten. Het idee is alles, de massa zal wel volgen. De partij herdefinieert zich tot beweging, wat eigenlijk een marxistisch-leninistisch begrip is, behorend tot een universum waar het collectieve bewustzijn als pensée unique de atmosfeer vult.

Mispak u dus niet aan de metafoor van het goede weer: de nieuwe regeneratie-beweging van Maxime Prévot is deze van de totalitaire utopie. Optimisme is een morele plicht. Wie toch denkt dat het morgen gaat regenen, is ‘niet-geëngageerd’ en dus eigenlijk politiek onbekwaam. De partij is niet alleen een beweging geworden, maar meteen een meteorologisch instituut dat de barometer van het bruto nationaal geluk beheert, en deze desnoods met een paar stevige tikken opwaarts stuwt.

‘Herbronning’

Wie dit allemaal gebakken lucht vindt, begrijpt dan ook het herbronningsproject van Maxime Prévot niet. Er kan maar één partij het mooie weer voorspellen én maken. Dat is ook zo in China en Noord-Korea, landen waar de zon altijd stralend opgaat en vrouwen met echte tranen wenen als hun leider iets overkomt. Het ouderwetse pluralisme, waarbij de sceptisch-kritische burger uit een menu kiest van personen, partijen en stromingen (of gewoon thuis blijft) is voorbijgestreefd.

Met de absolute verbreding van de ontplofte democratische humanisten, is voor een andere partij stemmen gewoon geen optie meer: de geëngageerden gaan voor 99%, het resterende procent zit in het gekkenhuis.

Geëngageerde mayonaise

In werkelijkheid staat het project van Prévot uiteraard voor helemaal niets. De CDH staat sinds de verkiezingen van 2019 op een historisch dieptepunt, net omdat niemand wist waar dat ‘humanisme’ voor stond. Als nu die geëngageerde mayonaise ook niet pakt, kan de partij zich alleen nog ‘kosmisch’ noemen, ik zie het nog gebeuren. Alleen partijen die volstrekt irrelevant geworden zijn, verliezen zich in zo’n grootspraak. Het is een stunt die doet denken aan deze van Conner Rousseau toen die tijdens het Vooruit-congres van oktober vorig jaar een grandioze entrée maakte, dwars door een papieren scherm en omgeven door een knallende wolkenscheet, waar nu nog mee gelachen wordt.

Terwijl ‘herbronning’ iets heel anders zou kunnen betekenen. Het is eigenlijk simpel: teruggaan naar de roots van de christendemocratie en onbeschaamd kiezen voor een christelijke levensbeschouwing als politieke inspiratiebron. Iets als de ChristenUnie in Nederland. Dat is een raad die ik jaren geleden ook al gaf aan de zieltogende CD&V: herprofileer u als een ethisch conservatieve waardenpartij die zich beroept op de christelijke fundamenten van onze samenleving. Helaas gingen ook zij voor de lege container en de grootste gemene deler, in de hoop zich voor het moslimelectoraat aantrekkelijk te maken. Quod non. Ook de partij van Joachim Coens zit in een palliatief traject.

De toekomst is aan partijen die met een duidelijke boodschap naar de kiezer gaan, en zich afzetten tegen andere partijen. Polariseren dus. Dat is democratie en niets anders. In Vlaanderen behoren alleen Vlaams Belang en de PVDA tot die categorie. De rest hoopt dat de donderwolken voorbij trekken.