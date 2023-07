CDU-voorzitter Friedrich Merz in oog van storm na uitspraak over AfD

De Duitse openbare omroep ZDF neemt in de zomer interviews af met leidinggevende politici. Friedrich Merz, de voorzitter van de christendemocratische CDU, was zondagavond 23 juli aan de beurt. Maar wat hij daar over de Alternative für Deutschland (AfD) vertelde, zette de politieke wereld van onze oosterburen in rep en roer. De Duitse partij 'Alternative für Deutschland' AfD is al een tijdje aan een stevige opmars bezig. In de laatste grote opiniepeiling haalde ze op nationaal niveau zelfs 22 procent.…

De Duitse openbare omroep ZDF neemt in de zomer interviews af met leidinggevende politici. Friedrich Merz, de voorzitter van de christendemocratische CDU, was zondagavond 23 juli aan de beurt. Maar wat hij daar over de Alternative für Deutschland (AfD) vertelde, zette de politieke wereld van onze oosterburen in rep en roer.

De Duitse partij ‘Alternative für Deutschland’ AfD is al een tijdje aan een stevige opmars bezig. In de laatste grote opiniepeiling haalde ze op nationaal niveau zelfs 22 procent. Daarmee is AfD de grootste partij binnen Duitsland, want de christendemocraten, die 26 procent scoren, vormen een ‘Union’ van twee partijen, namelijk CDU en de Beierse zusterpartij CSU.

AfD doet het in de peiling vooral goed in de Oost-Duitse deelstaten. Volgens Boris Palmer, de burgemeester van Tübingen die uit de groene partij is gestapt heeft die partij haar succes te danken aan de ontevredenheid van veel burgers over de Bondsregering (van sociaaldemocraten, groenen en liberalen). Palmer gelooft ‘dat het gaat over angst voor het verlies van de heimat, verbonden met de kommer om economische en sociale neergang‘.

‘Brandmuur‘

Het succes van AfD vertaalt zich nu ook in uitvoerende mandaten. In het Oost-Duitse Sonneberg (Thüringen) sleepte een AfD-politicus eind juni het mandaat van ‘Landrat’ (een soort districtscommissaris, red.) in de wacht en kort daarna werd een partijgenoot van hem gekozen tot burgemeester in Raguhn-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt). De vraag die zich daarbij stelt, is hoe de andere partijen moeten omgaan met een AfD die zeker op lokaal vlak haast ‘incontournable’ is.

Officieel staat de ‘Brandmauer’ nog recht, de ‘brandmuur’ als het Duitse equivalent van het Vlaamse cordon sanitaire. In de praktijk werken lokale politici van de gevestigde partijen wel samen met AfD. Dat blijkt uit een studie van de (groen geïnspireerde) Heinrich-Böll-Stiftung die zestien gevallen opsomt. In Hildburghausen bijvoorbeeld, brachten de sociaaldemocratische SPD en AfD in 2019 samen de burgemeester van Die Linke ten val.

‘Taboebreuk’

Maar dat mag niet aan de grote klok worden gehangen. De kwestie is daarom niet minder belangrijk. Merz ging er tijdens het ZDF-Sommerinterview op in. Samenwerking met AfD op het niveau van de Bund (federale overheid), de Länder (deelstaten) en het Europees Parlement sloot hij sowieso uit.

Maar onder verwijzing naar de AfD-politici die op gemeentelijk niveau een uitvoerend mandaat behaalden, volgde dan de uitspraak die zoveel stof deed opwaaien: ‘Natuurlijk moet er in de gemeenteraden dan naar mogelijkheden gezocht worden hoe men samen vorm geeft aan de stad, de deelstaat, het gemeentelijk samenwerkingsverband binnen een deelstaat.’

Storm

Er stak onmiddellijk een storm van verontwaardiging op, wat tegenwoordig ook ‘shitstorm’ heet. Politici van andere partijen verweten hem de ‘Brandmauer’ te doen afbrokkelen. Kevin Kühnert, de secretaris-generaal van SPD, nam het woord ‘Tabubruch’ in de mond. Ricarda Lang, co-voorzitster van Die Grünen, drukte haar afschuw uit met de woorden: ‘Erst reduziert er diese Partei auf eine bessere Alternative für Deutschland und jetzt baut er die Brandmauer (…) ein kleines Stück ab.’ Een verwijzing ook naar de uitspraak van Merz van vorige week dat CDU een ‘beter alternatief voor Duitsland’ moet zijn.

Huichelarij

Ook in eigen, christendemocratische rangen hagelde het kritiek. Was Merz dan soms het besluit vergeten dat het partijbestuur van CDU op 24 juni 2019 na de moord op de CDU-politicus Walter Lübcke door een rechts-extremist aangenomen had? In dat ‘besluit van onverenigbaarheid’ staat dat er van toenadering of samenwerking met AfD geen sprake kan zijn. Binnen de partij bestaat er nog altijd een kloof tussen de aanhangers van Merz en die van oud-kanselier Angela Merkel, en die laatsten maakten dankbaar gebruik van de ‘faux pas’ van de huidige voorzitter om hem onderuit te halen.

Steun voor Merz kwam er wel van bijvoorbeeld Julia Klöckner, penningmeester van CDU, volgens wie Merz het probleem aangesproken heeft hoe je ondanks een AfD-mandataris verder kan werken: ‘Dat moeten alle partijen zich toch afvragen. Je kan het terrein dan toch niet volledig aan de AfD overlaten.’ Of van Carsten Linnemann, secretaris-generaal van CDU, die hekelde dat ‘uitgerekend de SPD, die al lang op gemeentelijk niveau samen met AfD stemt, nu verontwaardiging huichelt, terwijl Friedrich Merz een vanzelfsprekendheid heeft beklemtoond’. Merz zelf was zo geschrokken van al die reacties dat hij op maandagmorgen benadrukte dat hij met zijn uitspraak niet had gedoeld op samenwerking met AfD.

Onderbewustzijn

De vraag hoe conservatieve, moeten omgaan met rechts-radicale partijen ligt in Duitsland uiteraard heel gevoelig omwille van het verleden. Vicekanselier Robert Habeck (Grüne) zinspeelde daar indirect op door te zeggen dat Duitsland een ‘betrouwbare conservatieve partij’ nodig heeft. Want elke Duitser leert in het geschiedenisonderwijs dat het de conservatieven waren die Adolf Hitler in 1933 aan de macht hebben geholpen.

Ook al herhaalt de geschiedenis zich niet, toch is ze voortdurend aanwezig in het collectieve onderbewustzijn van de Duitsers. Zeker voor de linkse partijen biedt de uitspraak van Merz de gedroomde gelegenheid om CDU verdacht te maken, en zeker haar voorzitter die de ambitie heeft om in 2025 als kandidaat-kanselier naar de kiezer toe te stappen.