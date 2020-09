Sammy Mahdi (CD&V): ‘Niet van plan van principes af te wijken”

Vanochtend bleek dat Joachim Coens, voorzitter van en onderhandelaar voor CD&V, eerder ontstemd was over de gang van zaken tijdens de onderhandelingen. Hij stond op de rem, het project Vivaldi staat onder druk. Ondertussen zijn de plooien officieel gladgestreken, maar er is duidelijk ongenoegen in de CD&V. Waarover gaat het? Ethische en communautaire breekpunten voor CD&V Sammy Mahdi (CD&V) verduidelijkt de situatie. 'De breekpunten zijn gekend. Er zijn een aantal thema's die voor ons als partij belangrijk zijn. Dat gaat…

Vanochtend bleek dat Joachim Coens, voorzitter van en onderhandelaar voor CD&V, eerder ontstemd was over de gang van zaken tijdens de onderhandelingen. Hij stond op de rem, het project Vivaldi staat onder druk. Ondertussen zijn de plooien officieel gladgestreken, maar er is duidelijk ongenoegen in de CD&V. Waarover gaat het?

Ethische en communautaire breekpunten voor CD&V

Sammy Mahdi (CD&V) verduidelijkt de situatie. ‘De breekpunten zijn gekend. Er zijn een aantal thema’s die voor ons als partij belangrijk zijn. Dat gaat over het ethische en het communautaire. Wij willen als partij bepaalde garanties krijgen. Ik heb alle vertrouwen in onze voorzitter om die garanties te bekomen en te zorgen dat die gerespecteerd worden door de partijen die met ons in zee wensen te gaan.’

Over het communautaire is het laatste woord nog niet gezegd. Mahdi wijst op de moeilijkheden. ‘Het communautaire thema tekent zich natuurlijk niet eenvoudig af. Er zijn op dit moment namelijk geen grondwetsartikelen voor herziening vatbaar. Er zijn wel een aantal beperktere mogelijkheden die kunnen verwezenlijkt worden met een gewone meerderheid.’

‘Los daarvan heeft CD&V altijd gezegd dat er in 2024 een staatshervorming moet komen en dat die nu grondig moet worden voorbereid. Dat maakt ook deel uit van het Vlaams regeerakkoord. Wij verwachten dat ook te kunnen doortrekken op federaal niveau. Over die voorbereidingen moeten een aantal afspraken gemaakt worden met de partijen die met ons willen samenwerken.’

Communicatielijnen met N-VA staan open

Mahdi bevestigt dat de communicatielijnen met N-VA verre van doorgeknipt zijn. ‘Wij hebben duidelijk gemaakt dat wij samen met N-VA wensen te spreken en na te denken over het communautaire. Wij hebben die hand uitgestoken en die is ook snel aanvaard geworden door Vlaams Minister-president Jan Jambon. Dat gaat verder in de logica van hoe wij de zaken zien op communautair vlak. De komende jaren moeten de regio’s mee nadenken over hoe zij de toekomst van dit land zien. Dat betekent dat wanneer we die logica volgen, wanneer we de regio’s hierbij willen betrekken, dat er uiteraard ook wel gesprekken gevoerd moeten worden met N-VA.’

Mahdi kan geen inkijk bieden in hoe het nu precies verder moet. ‘Over de verdere agenda van voorzitter Coens en de andere CD&V-onderhandelaars kan ik weinig zeggen. Er vinden momenteel in alle discretie vergaderingen plaats. We moeten die alle kansen geven. In ieder geval hebben we aan de andere partijen duidelijk gemaakt wat onze principes zijn. Daarvan afwijken zijn we niet van plan.’