China achteruit, Europa vooruit

China sukkelt met zijn financiële gezondheid. Een vastgoedcrisis, een slechte verhouding met de Verenigde Staten en een almachtige overheid doen het land op zijn grondvesten daveren. Slecht nieuws voor de Chinezen, maar niet voor het Westen.

De tijd van dubbele groeicijfers lijkt voor China nu echt definitief voorbij. De laatste maanden daalden die drastisch, nieuws dat de hele wereld rondging. Doemscenario’s volgden al snel. Amerikaans president Joe Biden bijvoorbeeld, noemde de situatie in China een ‘tikkende tijdbom’.

Problemen

In het slechtste geval zal de Chinese economie de komende tien jaar zo’n twee tot drie procent groeien. Op het eerste zicht is dat niet zo erg, aangezien België het vaak met nog minder moet stellen. Maar de Chinezen zijn veel meer gewend. Het doel ligt er op een groei van ongeveer vijf procent per jaar, en verschillende keren slaagden ze er zelfs in dat getal te verdubbelen.

Dat die gouden tijden nu over zijn, heeft verschillende oorzaken. Zo investeerden de Chinezen jarenlang massaal in vastgoed, waarmee ze torenhoge winsten behaalden. Dat succesverhaal loopt zijn einde: omdat er intussen te veel huizen werden gebouwd, daalden de vastgoedprijzen en ontstond een crisis die zich langzaam lijkt uit te breiden naar andere sectoren.

Ook de slechte relatie met de Verenigde Staten en de bijhorende sancties tegen China spelen een belangrijke rol in de slabakkende economie. Verder heerst er nog steeds een eenpartijpolitiek in het land, die grote techbedrijven zoals Nintendo en Sega liever niet ziet komen en dus allerhande maatregelen tegen hen neemt om machtsverlies tegen te gaan.

Deflatie

Maar hoe ernstig is de situatie? Terwijl het Westen nog steeds sukkelt met een (te) hoge inflatie, zien de Chinezen intussen zelfs deflatie (een daling van het algemeen prijspeil, red.) opduiken. Consumenten en bedrijven kunnen dus steeds meer kopen met hetzelfde geld, maar geven dat liever niet uit omdat ze er een jaar later nog meer mee kunnen, waardoor een recessie kan ontstaan. Slecht nieuws voor China dus, maar niet voor Europa.

Doordat veel van onze spullen op dit moment uit China geïmporteerd worden aan een lagere prijs dan voordien, kan de inflatie weer wat zakken. Hoe groot dat effect zal zijn, is op dit moment nog onduidelijk. De centrale bankiers, die met hun rentebeleid de hoofdrol in het inflatieverhaal spelen, hebben nog weinig van zich laten horen.

Adder

Toch zit er een adder onder het gras. Peter Berezin, hoofdeconoom bij BCA Research Incorporation, zei tijdens een interview in Bloomberg dat de deflatie in China ‘niet per se slecht’ is voor het Westen, tenzij de rest van de wereld in een recessie belandt. Mochten de Verenigde Staten en Europa daarmee te kampen krijgen, terwijl China zwak is, kan er een enorme verzakking in de mondiale economie volgen.

Gelukkig is dat nog niet het geval, en laten we hopen dat dat zo blijft.