Chinese ballon accentueert confrontatie tussen de nieuwe grootmachten

Het ballonincident deed zich vóór op achttien kilometer hoogte, in de stratosfeer. Waar de ballon juist voor diende zullen we nooit te weten komen. Het is geleden van het begin van de Koude Oorlog dat spionageballonnen gebruikt werden, door de Verenigde Staten nota bene. Nu zoeken opkomende wereldmachten hun heil in alle lagen van de ruimten boven onze hoofden.

Officieel en ook gedeeltelijk voor wetenschappelijk onderzoek, maar praktisch eerder voor militaire doeleinden. Daarvoor is kennis van de beweging van lucht en water (atmosferische rivieren) rond onze planeet belangrijk. Zoals voor het voorspellen van radioactieve neerslag na een kernincident. Of, nu meer aan de orde van de dag in het nieuwe incident: het voorspellen van het gedrag van hypersone raketten. Rusland en China zitten immers op dat vlak in pole position hypersone raketten. Het is geen blufpoker.

Chinese ballon

Waar vroeger zo’n Chinese ballon niet eens de nieuwsberichten haalde is nu dus VS-nervositeit merkbaar. Het schoentje wringt bij de nieuwste hypersone raketten. Die moeten minimaal vijf maal de geluidssnelheid halen (‘Mach 5’). Uit geregelde mededelingen blijkt dat de wetenschappers en ingenieurs uit de Verenigde Staten nogal wat problemen hebben om die hoge snelheden onder controle te krijgen.

De wrijving in de atmosfeer wordt zo hoog dat de toestellen rond die snelheid bijna letterlijk opbranden. Enige frustratie is dan ook begrijpelijk als de Chinezen via de ballon nu ook nog gegevens kunnen verzamelen omtrent het te verwachten gedrag van hun hypersonische raketten in de atmosfeer boven de Verenigde Staten. Die atmosfeer is chemisch en fysisch nog te weinig in kaart gebracht.

Noord-Vietnam, Indië en Iran hebben ook hypersonisch tuig. Daar waar iedereen dacht lange-afstand-draagraketten nodig te hebben, ziet een land zoals Iran wel brood in raketten die een lagere hoogte halen (vijftig kilometer), kortere reikwijdtes hebben (enkele duizenden kilometer) en een conventionele bom vervoeren. Iran maakt ze ook aan lage prijzen en wees gerust: hun ‘raketten en drones van den Aldi’ werken. In omstandigheden die meer overeenkomen met de eerder tactische bedoelingen in een oorlog, zoals deze in Oekraïne. Zo een ‘semi-ballistische’, hypersone raket kost ‘maar’ 150.000 dollar. Veertig maal minder dan een Abrams- of Leopard-tank!

Nog meer voordelen

Hypersone raketten gaan niet alleen minstens vijf maal de snelheid van het geluid, ze zijn ook erg manoeuvreerbaar. Ze worden heel accuraat via GPS naar hun doel geleid. Voorlopig lijken de afweersystemen hierop weinig verhaal te hebben. De VS gebruikt het type ballon die ze nu hebben geneutraliseerd om eventuele hypersone raketten van China te detecteren. Op 22 september 2022 schreef het U.S. Missile Defence Agency: ‘Ontwikkeling van afweer tegenover hypersone wapens is in een vroeg stadium.’ Houston, we have a problem.

Er lijkt beweging te zijn in machtsverhoudingen tussen de oude en de nieuwe grootmachten. Kleine onderontwikkelde landen zijn actief creatief bezig met drones, raketten, elektromagnetische pulsen en mogelijk nog andere onverwachte ‘game changers’. Die hebben krachtige chips nodig die gemaakt worden in Taiwan, met machines die voorlopig mede-ontworpen zijn door Nederland en België (ASML en IMEC). We zitten niet slecht, maar onze ex-buitenlandse doctorandi en wetenschappers bouwen verrassend snel op onze Westerse fundering.

Nieuwigheid

25 maal hoger dan weer- of spionageballonnen komen we een nieuwigheid tegen, ontwikkeld door Elon Musk: Starlink. Zijn 12.000 satellietjes draaien op zo’n vijfhonderd kilometer hoogte. Ze kunnen weerballonnen niet vervangen, maar vormen een dodelijke combinatie met militaire drones. Ze fysiek uitschakelen is onbegonnen werk. Mogelijk levert de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen die gebaseerd zijn op elektromagnetische impulsen hiervoor een oplossing. Vergelijk het met een laser pointer die een voordrachtgever al eens gebruikt, maar dan veel krachtiger. Het spul werkt aan lichtsnelheid. Men kan er elektronische toestellen mee uitschakelen, of elektronisch gestuurde wapens. Het feit dat de Russen daar nu nog klassieke bommen voor gebruiken toont aan dat het – voorlopig – niet werkt. Alhoewel. Eén van de meest logische doelen voor dergelijke elektromagnetische wapens lijkt wel het Starlink-systeem van Elon Musk.

Belga schreef op 9 feb 2023: ‘Oekraïne mag geen gebruik meer maken van de Starlink-satellieten van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, voor militair gebruik. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.’ De combinatie van Starlink met gevechtsdrones is één van de dodelijkste wapens van het Oekraïense leger. Tanks en manschappen uitschakelen wordt een computerspel. Nu wordt Starlink in Oekraïne ook gewoon gebruikt om te communiceren, want onze klassieke systemen hebben infrastructuur nodig die vernietigbaar is met klassieke bommen.

Ook Starlink blijkt nu dus kwetsbaar, anders kan je zo een blokkering niet afdwingen. Hoe de uitschakeling van Starlink zou gebeuren, via hacking of via fysieke uitschakeling van elektronica met elektromagnetische wapens, is onduidelijk maar de dreiging heeft effect. Examen overdoen. Starlink moet terug naar de teken- en programmatietafel. ‘Starshield’ wordt de nieuwe versie, bedoeld voor militaire doeleinden.

Ballonnen

Ballonnen waren de eerste tuigen die ons toelieten een idee te krijgen van wat de atmosfeer eigenlijk zoal in petto heeft. Een Montgolfier-ballon was pionier om ‘bemand’ over Parijs te vliegen in 1783. Sindsdien associëren we ze vooral met weersvoorspellingen. Ze verzamelen ook informatie over de chemische samenstelling van de atmosfeer en over luchtstromen. Niet onbelangrijk daarbij waren de duizenden kernproeven die tijdens de Koude Oorlog plaatsvonden.

De militairen moesten weten wat die zoal over onze hoofden stuurden en voorspellen waar de ‘fall-out’ (neerslag) terechtkwam. Dat verhoogde onze chemische en fysische kennis van de atmosfeer enorm. Het spijtige aan oorlog is de menselijke ellende. Het nuttige, als je dat zo onethisch mag uitdrukken, is de enorme technologisch/wetenschappelijke vooruitgang die ieder intermenselijk conflict veroorzaakt. Dat is in Oekraïne niet anders.