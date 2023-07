Chinese EV’s wurgen Duitse auto-industrie

De Duitse economie sputtert. De belangrijke Duitse auto-industrie kampt met een sterk afnemende vraag naar Duitse auto’s. De vier grote concerns zagen de verkoop van al hun modellen kelderen. De productie daalde dramatisch tussen januari en mei. Het enige wat de pijn voor de producenten nog een beetje verzacht zijn de alsmaar hogere prijzen. De Duitse beurskrant Handelsblatt publiceerde onlangs schokkende cijfers over de autoproductie van Duitse automerken. Mercedes produceerde in de eerste 5 maanden van 2023 31% minder auto’s…

De Duitse economie sputtert. De belangrijke Duitse auto-industrie kampt met een sterk afnemende vraag naar Duitse auto’s. De vier grote concerns zagen de verkoop van al hun modellen kelderen. De productie daalde dramatisch tussen januari en mei. Het enige wat de pijn voor de producenten nog een beetje verzacht zijn de alsmaar hogere prijzen.

De Duitse beurskrant Handelsblatt publiceerde onlangs schokkende cijfers over de autoproductie van Duitse automerken. Mercedes produceerde in de eerste 5 maanden van 2023 31% minder auto’s in vergelijking met 2019. Volkswagen deed het niet veel beter. Bijna een kwart minder auto’s geproduceerd. Het zustermerk Audi zag de productie afnemen met 8,4 procent tot nog 438.534 auto’s.

BMW zag de productie met 10% teruglopen, maar bouwde wel 97% ervan in Duitsland. Met de sluiting van de fabriek in het Nederlands-Limburgse Born zijn de gevolgen van die afname vooral voor werknemers buiten Beieren. Eerder sloot BMW al de fabriek in Zuid-Afrika en verplaatste het de productie van elektrische Mini’s van het Verenigd-Koninkrijk naar China.

1/3de van Duitse autoproductie bestemd voor China

Belangrijk detail is dat ongeveer een derde van de Duitse auto’s geëxporteerd wordt naar China. 40,4% van alle VW’s, 41,6 % van alle Audi’s. Het uitbrandende autoschip Fremantle Highway voor de Nederlandse Waddenzee is er een voorbeeld van.

Tijdens de voorstelling van de halfjaarresultaten van VW deze week moest de topman melden dat in 2023 het productiedoel van 9,5 miljoen auto’s niet gehaald zal worden. Vooral qua elektrische auto’s wil het niet vlotten en daarom kocht Volkswagen zich verder in bij de Chinese autobouwer Xpeng. 700 miljoen euro voor 4,99 % van de aandelen.

De Chinese concurrent BYD verkocht ruim een half miljoen stekkerauto’s in de eerste jaarhelft. Volgens de Duitse krant Handelsblatt kon Volkswagen amper 38.000 volledig elektrische wagens verkopen in China. Wereldwijd is de winstmarge van Volkswagen in 2023 teruggevallen op 7 procent.

Mercedes moest bij monde van bestuursvoorzitter Ola Källenius toegeven dat het problemen heeft in China, opnieuw met elektrische auto’s. Volgens Källenius komt het nu aan op investeren in laadpaalinfrastructuur in Europa. In de Verenigde Staten investeerden de Duitse autobouwers recent al in de uitrol van een netwerk van laadpalen.

Kortingen geeft Mercedes niet meer. Hogere prijzen en concentratie op de duurdere marktsegmenten zijn bij Mercedes de nieuwe strategie. De groei met vijf procent van de omzet bij Mercedes was nochtans te danken aan de afdeling met bestelwagens.

Ondanks de ernstige problemen blijken de Duitse autoconcerns dus meer omzet en meer winst te maken. Maar daar hoort een belangrijke kanttekening bij.

Dure auto’s verdoezelen echte problemen

De omzet van de 16 grootste autofabrikanten ter wereld steeg in 2022 met 18 procent naar 1,87 biljoen euro (1870 miljard). Maar de operationele winsten stortten in met 16 procent tot 157 miljard euro. Uitgedrukt in verkochte auto’s is het plaatje een pak minder rooskleurig. Het aantal verkochte nieuwe auto’s daalde wereldwijd met 3 procent.

Volkswagen is met een omzet van 279 miljard euro de grootste autobouwer. Toyota is tweede met 258 miljard euro omzet voor Stellantis (o.a. Fiat, Citroën,Peugeot en Opel) met 180 miljard euro omzet. Qua winst was opnieuw Volkswagen nummer 1 met 22,1 miljard euro. Stellantis boekte 21 miljard euro winst en Mercedes 20,5 miljard.

E-auto’s dragen niet bij aan winst

Mààr: weinig autoconcerns verdienen geld met elektrische auto’s. De winst komt vooral van SUV’s. Studies wijzen uit dat niet elke autofabrikant in staat zal zijn winst te maken met stekkerauto’s. In schril contrast met de winstmarge van Tesla. De Amerikaanse fabrikant kon in 2022 de hoogste winstmarge optekenen van alle 16 autofabrikanten. Met 16,8 procent winstmarge liet het Mercedes-Benz (13,6 %) en Stellantis (11,7 %) achter zich. Tesla is op de beurs sinds deze week meer waard dan Mercedes-Benz.

In de marge van al dat negatieve nieuws zei de Duitse Groene minister voor Economie en Energie Robert Habeck dat de Duitse economie ‘stilvalt’. De groei van het bruto binnenlands product (BBP) was afgelopen kwartaal 0%. Volgens Habeck moeten de Duitsers maar leren leven met minder omwille van de energietransitie. De Groene vicepremier schermde wel met een nog te presenteren vijfjarenplan om Duitsland door die ‘vijf moeilijke jaren’ te loodsen. De hoofdeconoom bij ING in Duitsland Carsten Brzeski zei dat Duitsland vast lijkt te zitten ‘in het schemergebied tussen stagnatie en recessie’.

China speelt sleutelrol bij alle problemen

De conclusie lijkt dat met de Duitse auto-industrie de grootste en sterkste tak van de Europese auto-industrie ten onder dreigt te gaan. In weinig sectoren was Europa de afgelopen decennia zo dominant als in de auto-industrie. Door het verbod op verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen vanb de Europese Unie dreigt de EU vrijwillig die dominantie op te willen geven.

De aandeelhouders van autoconcerns kunnen voorlopig nog profiteren van de hogere autoprijzen, geholpen door leveringsproblemen met elektronische onderdelen uit Azië en in het bijzonder China. Maar die hogere omzet verhult dalende winsten. De afhankelijkheid van China is opvallend. Niet enkel door de afnemende vraag naar Duitse auto’s in China, maar ook door de concurrentie van Chinese elektrische auto’s zoals die van BYD. De afhankelijkheid van China voor zowat alle onderdelen in een stekkerauto deed de Europese autosector in een Chinese wurggreep belanden.