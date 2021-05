Clos d’Opleeuw, Vlaamse topwijn

Clos d’Opleeuw van Peter Colemont plaatste de Belgische wijn op een internationaal podium. Wij mogen best trots zijn op deze topwijn die niet alleen in Belgische sterrenrestaurants op de wijnkaart staat, maar ook gereputeerde sommeliers weet te overtuigen in Duitsland, Oostenrijk, en zelfs in Japan en Singapore.

Spannende korte nachten

Vorige week werden mijn social media overspoeld met feeërieke beelden uit voornamelijk Bourgogne waar de vuurpotten tussen de wijnranken flakkerend licht brachten in het nachtelijke duister. De wijnbouwers trachtten op deze manier in het holst van de nacht de koude te breken en hun toekomstige oogst veilig te stellen. De mooie lentedagen haalden de wijnstokken voortijdig uit hun winterslaap en het nieuwe leven ontlook al zeer vroeg in het seizoen. De nog zeer fragiele bloemzetting is uiterst gevoelig voor negatieve temperaturen en helaas bereiken ons nu al berichten van ernstige vorstschade die het oogstvolume in sommige streken drastisch zal beperken.

Ik hield dan ook mijn hart vast toen ik vorige vrijdagmorgen aankwam bij Peter Colemont die al in werkkledij klaarstond om naar zijn wijngaard te trekken. Er hing de afgelopen nachten gelukkig bewolking waardoor de temperaturen niet onder nul zakten. Aangekondigde nachtvorst baart elke wijnbouwer wel zorgen. Er staan onze Belgische wijnbouwers nog een paar spannende korte nachten te wachten… We duimen voor een goede afloop.

Houtgelagerde chardonnay

Het was Jean Bellefroid, de pionier van de Vlaamse wijnbouw, die de wijnmicrobe doorgaf aan Peter Colemont die op zijn beurt ging experimenteren met eigen wijnstokken rond zijn woning. Op wandelafstand daarvan lag de historische maar totaal verwaarloosde wijngaard die oorspronkelijk bij het kasteel van Gors hoorde. Peter kocht de wijngaard en plantte er 4500 wijnstokken. En vanaf toen ging het snel…

In 2005 was de bekende Britse wijnrecensente Jancis Robinson sterk onder de indruk van Clos d’Opleeuw tijdens een blinde wijnproeverij in het Belgische drie sterrenrestaurant Hof van Cleve. Zij dacht te maken te hebben met een grote finesserijke Puligny-Montrachet Premier Cru. Groot was de verbazing toen de fles onthuld werd en de fijne houtgelagerde chardonnay afkomstig bleek uit het kleine lieflijke dorpje Gors-Opleeuw.

Ommuurde wijngaard van Clos d’Opleeuw

Clos d’Opleeuw is één hectare groot en volledig ommuurd. Een echte ‘clos’ dus, net zoals in Bourgogne. Deze ommuurde wijngaard zorgt voor een bijzonder microklimaat. Langs de noordzijde staat een muur van drie meter hoog die de wijngaard beschermt tegen de koude noordenwind. In de zomer absorbeert de dikke bakstenen muur de warmte om ze vanaf ’s avonds langzaam af te geven.

De zuid gerichte licht hellende wijngaard zorgt voor een goede drainage. Tussen de wijnranken heeft Peter grassen aangeplant die onkruid minder groeikansen geven en overtollig vocht opzuigen. De oogst gebeurt met de hand, de selectie is uiterst streng en de rendementen zijn bijzonder laag. Enkel het beste is goed genoeg en de lat ligt dan ook zeer hoog. De contacten met topwijnbouwers uit Peters favoriete wijnregio Bourgogne houden hem scherp en vergroten de uitdaging! Jaarlijks produceert hij slechts 3000 flessen , afhankelijk van het oogstjaar. De wijn is helaas schaars en zeer gegeerd bij toprestaurants en wijnliefhebbers.

La Falize

La Falize is de naam van de Waalse topwijn die verwijst naar het landgoed met tweehonderd hectare bos in het Waalse dorpje Rhisnes in de provincie Namen. Baron Frédéric de Mevius liet in 2012 wijnstokken aanplanten die onder de beschermde oorsprongbenaming (BOB) Côtes de Sambre et Meuse vallen. Er wordt biodynamisch gewerkt in de wijngaarden en niets wordt aan het toeval overgelaten.

De rendementen blijven uiterst laag om maximale kwaliteit in het glas mogelijk te maken. Ook La Falize kan gerust concurreren met de beste witte wijnen uit Bourgogne. De supervisie gebeurt door niemand minder dan… u raadt het al, Peter Colemont!

Voor u geproefd

De Clos d’Opleeuw 2018 heeft een heldere intense licht goudgele kleur met medium viscositeit. Zuiver en open met geel pitfruit, rijpe appel, en vanille in de neus. De wijn heeft een romige aanzet met een rijpe textuur, een volle botertoets en voldoende frisse zuren. Rijpe gele pruimen en banketbakkersroom typeren de mond. Waanzinnig lange en complexe afdronk met spanning.

