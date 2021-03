Club Brugge eerste Belgische ploeg op de beurs

Club Brugge trekt naar de beurs. Een primeur voor de Jupiler Pro League. Het is immers de eerste Belgische ploeg die zo in de voetsporen treedt van Europese topclubs zoals Juventus, Borussia Dortmund en Ajax. Uit het verleden blijkt echter dat deze stap geen rechtstreekse garantie biedt op succes. Zal de geschiedenis zich herhalen? Of bewijst Club Brugge het tegendeel? De weg naar vers kapitaal De mogelijke beursgang naar de belangrijkste beurs van Brussel, Euronext Brussel, staat gepland voor midden…

Club Brugge trekt naar de beurs. Een primeur voor de Jupiler Pro League. Het is immers de eerste Belgische ploeg die zo in de voetsporen treedt van Europese topclubs zoals Juventus, Borussia Dortmund en Ajax. Uit het verleden blijkt echter dat deze stap geen rechtstreekse garantie biedt op succes. Zal de geschiedenis zich herhalen? Of bewijst Club Brugge het tegendeel?

De weg naar vers kapitaal

De mogelijke beursgang naar de belangrijkste beurs van Brussel, Euronext Brussel, staat gepland voor midden maart. Echter, vooraleer de aandelen hierop verhandeld mogen worden, moet er eerst aan een tal van voorwaarden voldaan zijn. De intentieverklaring, waarmee Club Brugge zijn beursplannen uit de doeken doet, vormt slechts het begin. De volgende stap is het opstellen van een document waarin alle noodzakelijke informatie en toekomstplannen met potentiële beleggers gedeeld worden. Eens dit document goedgekeurd wordt door de FSMA, de toezichthouder van de Belgische financiële sector, kan het grote publiek de aandelen van de Belgische landskampioen aankopen.

Tal van startups of doorgewinterde ondernemingen starten hun beursgang omwille van één achterliggende reden. Namelijk het ophalen van vers kapitaal. Met de financiering van het nieuwe stadion dat voor de deur staat, de toenemende lonen en steeds duurder wordende transfers is extra kapitaal bij de West-Vlaamse voetbalploeg geen overbodige luxe. Aan dat nieuwe stadion, dat het verouderde Jan Breydelstadion zal vervangen, hangt trouwens een prijskaartje van maar liefst € 100 miljoen.

Het management van Brugge bestaat uit onder andere voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen manager Vincent Mannaert. Dat heeft ervoor geopteerd om enkel bestaande aandelen uit te geven bij de beursgang. Dit betekent concreet dat enkel de aandelen die momenteel in handen zijn van het bovengenoemde management, verhandeld zouden worden op Euronext Brussel.

Beurs en voetbalclubs, geen goed huwelijk

Een beursgang, in de financiële sector beter bekend als een Initital Public Offering (IPO), kan inderdaad voor extra kapitaal zorgen. Men mag echter niet vergeten dat het bedrijfsmodel van een voetbalclub sterk afwijkt van dat van andere ondernemingen. In de voetbalwereld worden spektakel, sfeer en bekers boven de financiële resultaten gekozen. De inkomsten die vasthangen aan deze sportieve successen, zijn vaak onvoldoende om de eerder gemaakte investeringen te dekken. Topclubs in handen van oliesjeiks zoals Paris-Saint Germain en Manchester City kunnen zich de duurste spelers veroorloven en de mooiste prijzen pakken. Winstgevend zijn ze echter alles behalve. De aankoop van João Cancelo voor € 65 miljoen dikte het opgebouwde verlies van de club uit Manchester verder aan tot meer dan € 700 miljoen.

Daarnaast is de beurskoers vaak onderhevig aan felle fluctuaties. Toen Ajax twee jaar geleden in de Champions League de ene Europese topclub na de andere uitschakelde, steeg het aandeel tot ongeziene hoogte. Ajax strandde uiteindelijk in de halve finales van het kampioenenbal. Het werd daar financieel royaal voor beloond. Toch zakte de koers bij de uitschakeling tegen Tottenham als een kaartenhuisje in elkaar. Een mooi voorbeeld waarom beleggen in voetbalclubs niet veel verschilt van gokken op een voetbalmatch.

Onoverbrugbare kloof

Op dit moment dartelt Brugge door de Belgische competitie. Nog voor de play-offs van start zijn gegaan gaat iedereen al uit van een zeventiende titel voor blauw-zwart. Deze titel zou de kloof met andere Belgische clubs nog verder uitdiepen. De vraag rijst wel of er nog veel groeimarge is voor blauw-zwart. Zeker zolang er geen sterkere competitie komt van een andere club. Een BeNeLiga zou de situatie kunnen veranderen.

Ook op financieel vlak hoeft er niet geklaagd te worden. Vorig jaar was de club nog goed voor een winst van bijna € 25 miljoen, alsook een omzetverdubbeling in de laatste vijf jaar. Echter, voetbal blijft voetbal. Een overaanbod aan kapitaal staat niet garant voor sportief noch voor financieel succes. Toen Mark Coucke in december 2017 Anderlecht overnam, was menig voetbalfan er rotsvast van overtuigd dat Anderlecht de Belgische competitie zou domineren. Nu, drie jaar later, is niets minder waar.

Een gelijkaardige situatie speelt zich af in Nederland. Daar is topclub Ajax Amsterdam al sinds 1998 beursgenoteerd. Tijdens de tien jaren voor deze beursgang mocht Ajax zich tot vijf keer toe de beste Nederlandse ploeg noemen. Van 1999 tot 2008 hebben ze deze eer maar twee keer mogen opeisen.

Is het Club Brugge aandeel een buy?

Er zijn een twintigtal Europese voetbalclubs, waaronder ook Roma, Olympique Lyon en Manchester United, die al een tijdje actief zijn op de beurs. Echter, op lange termijn presteren deze aandelen stuk voor stuk minder goed dan het beursgemiddelde. Er is geen reden om te geloven dat Club Brugge hier de uitzondering op zou vormen.

Daarnaast zijn het ook enkel bestaande aandelen die verkocht worden. Rekenen Bart Verhaeghe en co op een verzilvering van hun aandeel nu hun club zowel op sportief als op financieel vlak hoogdagen beleeft? Rekenen ze op de populariteit van hun club en de vele fans die het aandeel omwille van symboliek zouden kopen? Als fan van blauw-zwart kan je nu naast supporter ook mede-eigenaar worden van je favoriete voetbalploeg. Echter, voor de doorsnee belegger die weinig kaas van voetbal gegeten heeft, zijn er tal van betere investeringen.

