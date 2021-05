Wat te onthouden van het weekeinde?

PLOEG VAN DE WEEK: Lille, dat net als tien jaar geleden met Eden Hazard Frans kampioen werd en de miljardairs van Paris Saint-Germain achter zich hield. Een absolute topprestatie. SPELER VAN DE WEEK: een ex-speler dit keer, een ex-trainer zelfs – al weet je nooit met hem: Dick Advocaat, de man die de Rode Duivels op het goede spoor zette, loodste gisteren Feyenoord in zijn laatste match in de dug-out Europa in. BELGIË Het doek viel eigenlijk donderdag al over…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

PLOEG VAN DE WEEK: Lille, dat net als tien jaar geleden met Eden Hazard Frans kampioen werd en de miljardairs van Paris Saint-Germain achter zich hield. Een absolute topprestatie.

SPELER VAN DE WEEK: een ex-speler dit keer, een ex-trainer zelfs – al weet je nooit met hem: Dick Advocaat, de man die de Rode Duivels op het goede spoor zette, loodste gisteren Feyenoord in zijn laatste match in de dug-out Europa in.

BELGIË

Het doek viel eigenlijk donderdag al over de competitie. De vreemdste en gevoelsmatig de langste ooit. Ook al werden er minder wedstrijden gespeeld dan de vorige jaren. Club Brugge werd de ruim verdiende winnaar. Het verloor gisteren het prestigeduel tegen de vice-kampioen uit Genk. Maar op basis van het aantal wissels kan geconcludeerd worden dat in Jan Breydel niet al te zeer getild werd aan de slotmatch.

Hoe dan ook, beide clubs eindigen met evenveel punten. Bespottelijk. Het verschil over het hele seizoen bedraagt nog altijd acht punten. Een straat voorsprong, maar in onze competitie kan alles. Ons competitieformat is een lachertje. Geen enkel zichzelf respecterend voetballand halveert de punten en laat meer dan de helft van de clubs zes matchen minder spelen. Blij dat Peter Vandenbempt het deze week in ook nog eens nadrukkelijk aan de kaak stelde.

De tweede titel op rij voor Club, voor het eerst sinds de Happel-periode, werd echter een beetje beschadigd door de gebeurtenissen van donderdagnacht. Onbegrijpelijk dat Club, dat alle touwtjes zo strak in handen wil houden, dit niet voorzag en liet gebeuren. Jammer ook dat er geen officiële afkeuring volgde op het gezang van Noa Lang.

De voorbije dagen maakten helaas nog eens duidelijk dat het beschavingsniveau in ons voetbal niet erg hoog ligt. Of Fred Vanderbiest racistische verwijten maakte aan de jonge Gentse speler durf ik niet zeggen. Daarvoor zou ik in zijn hart of zijn hoofd moeten kunnen kijken. Dat zijn woorden niet door de beugel kunnen, is echter overduidelijk. Vanderbiest is bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Hij slingerde in het verleden al eens racistische woorden richting de toenmalige T2 van Union. Hij was echter ook de trainer van KV Oostende die een supporter van de tribune haalde, toen die over de schreef ging. Hoe dan ook, Vanderbiest moet dringend zijn bek spoelen of hoort niet meer thuis in het voetbal. De tijd van de Vlaamse primitieven is voorbij. Hoop ik.

KV Mechelen was gefrustreerd na het thuisverlies tegen AA Gent (1-2), waardoor het laatste Europese ticket naar de Ghelamco Arena ging. KV had geen ongelijk toen het een rode kaart claimde voor natrappen van Roman Bezus, die nadien tot matchwinnaar uitgroeide (1-2).

Dat in ons voetbal alles kan, maakte AA Gent duidelijk. Een club die van crisis naar crisis leefde en vier trainers nodig had, mag straks Europa in. ‘Negentig procent van het seizoen geknoeid’, noteerde Pierre Hellebaut, één van onze beste AA Gent-watchers, op Twitter. Ivan De Witte zou echter blij kunnen zijn met een dode mus. De Buffalo’s mogen naar de tweede voorronde van de Conference League, de nieuwe Europese beker voor de kleine voetballanden. AA Gent moet over enkele weken al aan de slag en drie voorrondes overleven voor het de groepsfase bereikt. Het wordt (hopelijk) een lange rit en de kans op aantrekkelijke tegenstanders is miniem.

Anderlecht stroomt een ronde later in de Conference League in. Ook geen echt aantrekkelijk vooruitzicht. Het verloor gisteren immers bij Antwerp (1-0). In de heenmatch voelde de rood-witte aanhang zich ten onrechte bekocht door de scheidsrechter, maar gisteren mocht het niet klagen over de arbitrage. De beslissingen van Boucaut en zijn team waren niet fout, maar hadden ook anders kunnen uitdraaien. Niet iedere ref zou Miazga na een kwartier rood gegeven hebben. Of de bal bij de goal van Lamkel Zé de doellijn helemaal overschreed zullen we nooit weten. Ook de lijnrechter niet.

EUROPA

*Atlético Madrid is op de slotspeeldag van La Liga voor de elfde keer Spaans kampioen geworden. Maanden terug leek het kampioenschap maar voor het grijpen, maar de formatie van Diego Simeone stapelde de verliespunten op. Atletico moest van degradatiekandidaat Real Valladolid winnen en dat bleek nog een zware dobber. De Colchoneros (matrassenmakers) kwamen zelfs achter, maar werden finaal gered door een counter afgewerkt door Luis Suarez (1-2). Uitgerekend Luis Suarez, de man die weg moest bij Barcelona en een heel seizoen een pak extra kilo’s leek mee te slepen.

Winst tegen Villarreal was de laatste hoop op de titel voor Real Madrid, maar die kwam er pas in de toegevoegd tijd (2-1). Door de zege van Atletico in Valladolid sneuvelde de Koninklijke dus op de tweede plaats.

*In de Bundesliga brak Robert Lewandowski dan toch het bijna vijftig jaar oude record van Gerd Müller. De Pool scoorde pas in de toegevoegde tijd tegen Augsburg (5-2). Union Berlin mag dankzij winst tegen RB Leipzig (2-1) voor de eerste keer Europa in. Een doelpunt van Sebastiaan Bornauw tegen Schalke 04 (1-0) zorgt ervoor dat FC Keulen barragematchen mag spelen voor het behoud.

*De twee clubs uit Manchester krijgen in de Champions League het gezelschap van Liverpool en Chelsea. Liverpool won van Crystal Palace (2-0) en werd nog derde. Chelsea verloor bij Aston Villa (2-1), maar had het geluk dat invaller Gareth Bale met twee goals het duel tussen Leicester en Tottenham deed kantelen (2-4). Zo mogen de Spurs meespelen in de Conference League. Wat een voorrecht. Bedankt, José.

*Milan verzekerde zich van de tweede plaats achter buur Inter in de Serie A na winst bij Atalanta (0-2, twee strafschoppen omgezet door Franck Keisse). Juventus verzekerde zich ook van Champions League-voetbal, dankzij winst zonder CR 7 bij Bologna (1-4) en het gelijkspel van Napoli tegen Hellas Verona (1-1). Dries Mertens mocht weer slechts twintig minuten meespelen.

*In de Ligue 1 doorbrak Lille de dominantie van PSG. Het won zijn laatste wedstrijd in Angers (1-2). Jonathan David opende de score voor de club uit Rijsel. Monaco snoepte op de valreep Lyon de derde plaats af. De Monegasken speelden gelijk in Lens (0-0), maar Lyon verloor in eigen huis van Nice (2-3).