Conclusie na de sportweek: al 4de WK-medaille voor Casse en Evenepoel naar huis met 2 ritzeges én covid

Tokio 2019. Boedapest 2021. Tasjkent 2022. En nu dus Doha 2023. Toeval is het al lang niet meer. Matthias Casse manifesteert zich de laatste jaren als een garantie op eremetaal op het WK judo. Dat is anno 2023 nog altijd het geval. Casse schittert aan de top van een wereldsport. Alleen die eeuwige rivaal kunnen aftroeven: dat blijft wel een enorm grote uitdaging. Vooraleer de wereldkampioen van 2021 zich hieraan kon wagen, viel er in Doha uiteraard een hele weg…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Tokio 2019. Boedapest 2021. Tasjkent 2022. En nu dus Doha 2023. Toeval is het al lang niet meer. Matthias Casse manifesteert zich de laatste jaren als een garantie op eremetaal op het WK judo. Dat is anno 2023 nog altijd het geval. Casse schittert aan de top van een wereldsport. Alleen die eeuwige rivaal kunnen aftroeven: dat blijft wel een enorm grote uitdaging.

Vooraleer de wereldkampioen van 2021 zich hieraan kon wagen, viel er in Doha uiteraard een hele weg af te leggen. De eerste horde luisterde naar de naam Esposito en de Italiaan bleek meteen al een pittige test. Casse kreeg twee bestraffingen aan zijn been, een derde zou de uitschakeling betekenen. Al vroeg in het tornooi dus de nodige stress. De in Mortsel geboren judoka hield het hoofd koel en haalde met een flitsende ippon zijn slag thuis.

Onbekend terrein

Onbekend terrein in de derde ronde, want er had nog nooit een kamp plaatsgevonden tussen Casse en Del Orbe Cortorreal, de nummer 29 van de wereld. De Dominicaan kon onze landgenoot niet in de problemen brengen. Casse greep terug naar zijn favoriete technieken en dat resulteerde in een waza-ari. Aan het eind van de kamp werd hij wel nog in zijn oog geraakt, maar de kwalificatie was niet veel later opnieuw een feit. Het zwaardere werk loerde stilaan wel om de hoek.

Want met Ungvari stond een Hongaarse tegenstander hem op te wachten die al acht Grand Slam-medailles in zijn kast heeft hangen. Scoren op een WK was er voor hem nog niet bij en zijn opponent had natuurlijk wel al die ervaring. Dat was ook te merken, zowel in de verdediging als in het aanvallende werk. Er kwam weliswaar wel een golden score aan te pas, maar daarin kreeg Ungvari een derde bestraffing. Einde verhaal dus voor hem met de halve finales in zicht.

Rematch van WK-finale 2019

De ontknoping zat er stilaan aan te komen in de categorie tot 81 kilogram. Een ontmoeting met Muki, de man die Casse in 2019 van de wereldtitel hield, stond op het programma. Beide heren wilden vooral zelf niet vroeg in de fout gaan. Bij de Japanner gebeurde dat uiteindelijk wel een paar keer. Een serene Casse klaarde de klus met een ippon in de golden score: een medaille was dan al een feit, net als de kwalificatie voor een eindstrijd met de wereldtitel als inzet.

Het werd de verwachte finale, met Grigalasjvili als opponent. De Georgiër was in de laatste drie onderlinge duels voor deze kamp telkens de beste geweest. Een kans dus op revanche, maar een andere realiteit voltrok zich. Grigalasjvili domineerde en dwong Casse in het defensief. De schade beperken was de opdracht, door een waza-ari was die er toch wel degelijk. Een zilveren medaille blijft uiteraard wel heel mooi. Hoe zijn grote rivaal te kloppen, daar zal Casse zich wel eens over bezinnen. Nikiforov, Chouhi en Foubert konden niet voor nog meer eremetaal zorgen.

Tijdritzege Remco met covid-19 in het lijf

Ook in andere sporttakken is het volop strijden voor de grote prijzen, niet in het minst in het wielrennen en dus in de Giro. Zondagavond spatte de roze droom van Evenepoel uiteen: een routinetest op covid-19 was positief. En dat nadat hij nog een tweede tijdritzege behaalde, weliswaar met een veel minder groot verschil dan vooraf verwacht werd. Na ruim een week koersen keerde Evenepoel huiswaarts, met twee ritzeges en vier roze truien als troost.

Er kan nu ook volop gespeculeerd worden over hoe het programma van Evenepoel er verder uit zal zien. Wie weet zit een Tour-deelname er toch in? In de Giro waren er voorbije week overigens nog ritzeges voor Matthews, Paret-Peintre, Groves, Pedersen, Bais en Healy. Elders toonde Van Avermaet, die onlangs aankondigde eind 2023 met pensioen te gaan, dat hij wel degelijk nog wat in zijn mars heeft. Dat deed hij door het behalen van een vierde plek in Tour du Finistère en een overwinning in Boucles de l’Aulne-Châteaulin.

Ook koers in Hongarije en Baskenland

In de Ronde van Hongarije waren er dan weer ritzeges voor Groenewegen, Jakobsen, Hirschi en Voisard. Hirschi is eindwinnaar. In de Ronde van het Baskenland voor vrouwen was Vollering de beste in de eerste twee ritten en Reusser in de laatste. Reusser pakte ook de eindzege. Pidcock en Pieterse wonnen de wereldbekers mountainbike in Nové Město.

Overzicht

De andere meest frappante prestaties uit de voorbije sportweek hebben we in dit onderstaande overzicht gegoten.

Atletiek: rolstoelatleet Genyn is wereldrecordhouder op 100 meter met een tijd van 0:19.61. Op de Golden Meeting in Nairobi gooide speerwerper Herman 87,35 meter ver: goed voor een nieuw Belgisch record. Een WK-ticket is ook meteen binnen.

Tennis: Wickmayer rekende in Trnava met landgenote Minnen af in de finale met 6-3 en 6-0. In Rome verloren Zanevska, Bonaventure en Mertens al. Bij de mannen beet Goffin nipt de tanden stuk op Alexander Zverev.

Hockey: Gantoise en Watducks treffen mekaar in de finale van de play-offs bij de mannen. Bij de vrouwen gaat die eindstrijd tussen Gantoise en Dragons.

Basketbal: in de halve finales van de nationale play-offs won Antwerp twee van de eerste drie wedstrijden tegen Limburg en deed Oostende hetzelfde tegen Mechelen. Een derde zege is nodig om door te gaan naar de finale. In de NBA play-offs zijn Denver-LA Lakers en Boston-Miami de Conference Finals. In het vrouwenbasket loodste Allemand Lyon naar de finale van de Franse play-offs. In het 3X3 verloor Team Antwerp in Shenzhen meteen twee keer.

Motorsport: in de Rally van Portugal viel Neuville op de slotdag terug naar plek 5.

Golf: Detry was op de Soudal Open in Schilde zevende.

Kajak: Peters eindigde achtste in de A-finale van de 1000 meter in de Wereldbeker in Hongarije.

Darts: Van den Bergh verloor in de Premier League van Clayton. Op de Czech Darts Open sneuvelde Van den Bergh net als Huybrechts in de achtste finales.