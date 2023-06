Conclusie na de sportweek: Alleman pronkt met Europese titel, Djokovic en Świątek schitteren opnieuw

Er vielen de voorbije week enkele grootse verwezenlijkingen te noteren in de sportwereld. Het gaat over prestaties voor de geschiedenisboeken. In het bijzonder mountainbiker Wout Alleman en tennissers Djokovic en Świątek haalden het onderste uit de kan. De 27-jarige Wout Alleman kent het klappen van de zweep in het mountainbike en afstand hoeft voor hem zeker geen probleem te zijn. In 2021 behaalde hij de nationale titel marathon en eerder dit jaar viel hij maar net naast het podium in…

Er vielen de voorbije week enkele grootse verwezenlijkingen te noteren in de sportwereld. Het gaat over prestaties voor de geschiedenisboeken. In het bijzonder mountainbiker Wout Alleman en tennissers Djokovic en Świątek haalden het onderste uit de kan.

De 27-jarige Wout Alleman kent het klappen van de zweep in het mountainbike en afstand hoeft voor hem zeker geen probleem te zijn. In 2021 behaalde hij de nationale titel marathon en eerder dit jaar viel hij maar net naast het podium in de Cape Epic, de legendarische rittenkoers. Daar vormde hij een duo met Rabensteiner. Met uitgerekend diezelfde Italiaan moest Alleman de strijd aangaan om Europees marathonkampioen te kunnen worden.

Geslaagde race tegen de tijd

Dat was geen verrassing, want Rabensteiner was titelverdediger. Dat Alleman een gooi kon doen naar de titel, is haast te straf om te verwoorden. Na een val in mei in Nové Mesto, was het een race tegen de tijd om het EK in het Franse Laissac te halen. Verre van een ideale voorbereiding dus. Niet alle geplande wedstrijden konden gereden worden, maar op het moment van de waarheid dreef de beste Alleman boven. Hij reed solo naar zijn eerste Europese titel. Groot gelijk dat hij aan de aankomst zijn fiets de lucht in stak, het uitschreeuwend van vreugde.

Nog in het mountainbike schreef Schurter geschiedenis door de crosscountry in Lenzerheide te winnen. Zijn 34ste in een wereldbekermanche is een record. In het wegwielrennen is de voorbereiding op de Tour aan de gang. Als de Dauphiné een voorbode is, zal Vingegaard er zeker klaar voor zijn. De Deen won twee ritten en het eindklassement. Er waren vorige week ook ritzeges voor Alaphilippe, Laporte, Bjerg, Zimmermann en Ciccone. Naar de Ronde van Zwitserland was het vooral uitkijken omdat Van Aert én Evenepoel daar aan de start stonden.

Geen tijdritzege

Voor Evenepoel zijn eerste koers sinds zijn De Giro-opgave. Beiden werden in de openingstijdrit geklopt door Küng. Ook de rappe mannen moeten zich opladen voor de Tour. Philipsen bewees in de Elfstedenronde dat het wat hem betreft goed zit. Tiller won voor de tweede keer Dwars door het Hageland. Bij de vrouwen triomfeerde Kopecky. Wie er niet bij zal zijn in de Tour, is Kooij. Een spijtige zaak, want de Nederlander won voor het tweede jaar op rij de ZLM Tour. Het klassement en de slotrit waren voor hem, na eerdere ritzeges voor Eekhoff, Vandevelde, Mareczko en De Kleijn.

Yentl Vandevelde is een 22-jarige landgenoot en ook de overwinningen van Nys in de GP Aargau en Segaert in de openingstijdrit van de Baby Giro, zijn bewijs van het aanwezige opkomende talent. Er was echter ook droefheid in de wielerwereld. Er werd gerouwd om Etienne De Beule, gewezen ploegmaat en helper van Eddy Merckx, die op zijn 69ste aan een langdurige ziekte overleed. Renato Longo, vijfvoudig wereldkampioen veldrijden en destijds concurrent van onder meer Eric De Vlaeminck, is op 85-jarige leeftijd heengegaan.

Roland Garros

De koers zal zeker nog stilstaan bij hun bijdragen aan de sport. Het beste wat de helden van nu kunnen doen om hun verdiensten eer te betuigen, is om het mooist mogelijke spektakel te blijven bieden. Helden en heldinnen eren doen ze ook graag in het tennis, dat met Roland Garros toe was aan één van dé grote afspraken uit de kalender. Het is een sport waarin de grootste kampioenen vaak keer op keer demonstreren hoe goed ze wel niet zijn, zowel mentaal als fysiek. Dat hebben Djokovic en Świątek nu ook opnieuw gedaan.

Djokovic had wat meeval dat in zijn halve finale tegen Alcaraz zijn tegenstander last kreeg van krampen, maar zijn 23ste grandslamtitel is meer dan verdiend. Ruud kon in de finale weinig tegen hem inbrengen: 7-6(7/1), 6-3 en 7-5. Een historisch moment: het recordaantal grandslamtitels behoort nu enkel aan de Serviër toe. Bij de dames pakte Świątek haar derde Roland Garros-titel. Een Poolse gravelkoningin die doet denken aan Henin, die twintig jaar geleden Clijsters klopte in Parijs. Voor het eerst moest Świątek diep gaan in de finale (6-2, 5-7 en 6-4 tegen Muchová).

Net niet voor Gillé

De beste landgenoten dit jaar waren ontegensprekelijk Gillé en Vliegen, wiens sprookje in het heren dubbelspel duurde tot in de eindstrijd. Dodig en Krajicek bleken daarin ruimschoots te sterk (6-3, 6-1). Wél een mooie beloning aan het eind van de week voor Wickmayer op het ITF-toernooi van Surbiton. Aan de zijde van de Amerikaanse Chang won ze al het dubbelspel en later kwam ook de enkeltitel er nog bij. Wickmayer vloerde de Britse Swan met 2-6, 6-4 en 7-6(7/1).

Record en play-offs

Voorts groeien de play-offs in het basket naar hun absolute climax en liggen grote evenementen in de motorsport achter de rug. Er werd een record opgetekend in de atletiek en onze volleymannen speelden een belangrijke match.